Terremoto, in Abruzzo migliaia di sfollati: molti crolli e case inagibili

ABRUZZO. Solo domenica sera arriva il primo ed unico dato certo sugli sfollati: circa 3 mila e solo per la provincia di Teramo.

Il report stilato dalla prefettura, dopo l’incontro convocato per le 17.30, è l’unico documento che parla con precisione dell’emergenza di questa sera per le persone che non potranno dormire nelle loro case. Ma c'è da dire che il report non è esaustivo. Mancano all'appello, infatti, le ricognizioni di alcuni paesi e per altri i sindaci non hanno saputo quantificare il numero di persone che non potranno rientrare nelle loro abitazione.

Per tutta la giornata le notizie hanno faticato ad arrivare come anche i soccorsi nei centri più lontani e montani.

Per tutta la domenica è sembrato di vivere una ordinaria giornata di tragedia scampata ma senza particolari emergenze.

Complici molti uffici pubblici chiusi è calata una cappa di silenzio con poche notizie che rimbalzavano sporadicamente da qualche pagina Facebook. Invece l’emergenza c’è anche in Abruzzo nonostante la eccessiva tranquillità governativa ostentata.

Il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso solo per domani ha convocato una riunione con i sindaci dei comuni colpiti mentre non sono giunte notizie dalla prefettura dell’Aquila e da quella di Pescara dove pure sono stati segnalati molti crolli e sfollati.

Sono almeno 5 i centri storici dei paesi montani della provincia teramana completamente evacuati.

Nel primo pomeriggio il numero di sfollati era quotato intorno a 100 ma già in quel momento era sottostimato.

A Giulianova il sindaco Mastromauro già aveva mobilitato albergatori per 500 camere ma ne serviranno molte di più per stasera.

Verso le 16 il presidente della Regione Luciano D’Alfonso ha diffuso la notizia che sono in partenza brandine, coperte e cuscini nei comuni di Castelli (50), Crognaleto (50), Basciano (20), Vallecastellana (50) e Montorio (50).

Dunque gli sfollati in Abruzzo sono molti di più di 3mila mancando al conteggio quelli delle province di L’Aquila e Pescara. A gestire gran parte dell’emergenza sono stati i Coc comunali con le loro poche forze.

ORE 19.00 -3MILA SFOLLATI NEL TERAMANO: EMERGENZA DA GESTIRE

La situazione nel Teramano è più grave del previsto. Solo a Montorio al Vomano oltre 2 mila sfollati.

Ad Atri 2 famiglie sfollate, già sistemate.

A Castiglione Messer Raimondo sono state evacuate 4 famiglie che hanno trovato momentaneamente sistemazione presso strutture private. Le strutture di accoglienza sono state sistemate nella palestra comunale. A scopo precauzionale sono state chiuse le due chiese principali in attesa delle verifiche degli organi competenti.

A Cellino Attanasio, altri 30 sfollati sistemati in strutture private. La strada di accesso al paese è bloccata dalla caduta del campanile.

A Civitella del Tronto sono state sfollate 100 persone e sono state sistemate nei moduli provvisori in località Villa passo e Ponzano.

A Colledara 40 persone evacuate, sistemate nel Residence Stella del Gran Sasso e albergo Villetta sul Mavone. Un anziano è stato spostato alla casa di riposo De Benedictis di Teramo in quanto ha bisogno di assistenza continua.

A Corropoli la situazione è decisamente meno grave: due ordinanze di sgombero e famiglie già sistemate.

A Cortino invece il sindaco non ha saputo dare una stima delle persone sfollate ma sono state allestite due strutture per chi non può dormire in casa: l'ostello della gioventù e l'albergo di proprietà comunale nella frazione Padula. Una terza struttura sarà attivata nella giornata di domani.

A Crognaleto 36 persone sfollate dalla frazione di Frattoli sistemate nei map, a Cesacastina verrà garantito il ricovero a 60 persone mentre a Nerito sarà garantito il ricovero per altre 50 in due tensostrutture.

Come detto la situazione più difficile è quella di Montorio al Vomano dove sono 2000 le persone sfollate a causa dei danni della scossa di domenica mattina.

Sono quattro le strutture di accoglienza allestite: una è stata allestita nel palazzetto dello sport e altri tre nei campi di di calcetto coperto. ci sono poi 31 disabili e persone con handicap vari che sono stati destinati in strutture alberghiere della costa.

A Penna Sant'Andrea al momento risultano sgomberate 25 famiglie per un totale di 100 persone. E' stato evacuato gran parte del centro storico. Sono state allestite 4 tende più una sala polifunzionale per una capienza totale di circa 200 persone.

A Rocca Santa Maria risultano essere sgomberate 7 persone sistemate tutte presso strutture alberghiere.

Per quanto riguarda invece la città di Teramo al momento si parla di 120 persone sfollate ma secondo la Prefettura il dato è da aggiornare. Sono state allestite 7 strutture per l'accoglienza: la prima presso il centro sportivo Acquaviva, attrezzato anche per il ricovero notturno così come il campo sportivo di via Tripoti. Le altre strutture allestite si trovano al Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino, nel campo sportivo aperto di Colleatterrato basso, al Parco della Scienza, nel piazzale San Francesco e largo Madonna delle Grazie e all' ospedale veterinario di Piano d'Accio per gli universitari.

A Torricella Sicura per il momento sono state evacuate 10 famiglie nella frazione Borgonovo e sistemate tutte in strutture ricettive. 4 le strutture d'accoglienza: palestra comunale, campo sportivo aperto, circolo bocciofilo, asilo nido.

A Tossicia 20 persone sono state sistemate in strutture alberghiere al 300 invece nelle aree di accoglienza.

A Valle Castellana il sindaco non ha saputo dare una quantificazione esatta ma sono stati tre i punti di accoglienza allestiti: nel capoluogo, nella tensostruttura in località Pietralta, all' ostello di leofara per un totale di 150 posti più la cucina da campo.

Per quanto riguarda la viabilità nel comune di Crognaleto sul ponte di Aprati il transito è limitato ai mezzi con peso inferiore a 3,5 tonnellate ad esclusione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza. E' stato allestito il senso unico alternato con una velocità massima di 20 chilometri orari.

Nel comune di Campli invece è stato chiuso il ponte della Nocella.

Il transito inoltre viene garantito con estrema prudenza su tutte le strade di competenza provinciale: sono stati rimossi i massi rotolati sulla carreggiata ma è ancora necessario adottare la massima prudenza.



A Castelli 16 famiglie sono state fatte allontanare dalle case del centro storico, le poche rimaste agibili dopo il terremoto del 2009.

«Oggi le vie che attraversano il contesto più antico del centro storico», spiegano dal Centro operativo comunale, «sono state totalmente interdette all'accesso a causa di crolli di parti sommitali degli edifici già inagibili. Questa sera circa 15 persone (sulle 30 potenzialmente interessate) saranno ricoverate presso agriturismi e albergo in zona». Sono state allestite 3 aree per il pernottamento al sicuro di chi non si sente di rimanere a dormire nelle proprie case; una nella palestra del locale polo scolastico a Castelli, una nella fraz. di Villa Rossi all'interno del locale asilo es una in fraz. Colledoro in un locale messo a disposizione da una locale Associazione.





VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO: 400 INTERVENTI IN CODA

Sono centinaia le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco di Teramo.

Intorno alle 18 erano stimati almeno un centinaio di interventi tra sopralluoghi e operazioni di messa in sicurezza e sgombero edifici.

Ma la lista degli interventi che saranno rimandati a domani è lunghissima si parla almeno di altri 300-400 da effettuare con difficoltà facilmente immaginabili per la forza lavoro.





VALLE CASTELLANA

Sono stati allestiti tre centri di raccolta che ospitano alcune decine di sfollati.

Quello nei pressi del piazzale del plesso scolastico del Capoluogo è dotato di cucina per la preparazione e somministrazione vitto a tutti i cittadini impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni.





CANZANO 15 FAMIGLIE SFOLLATE

Il sindaco di Canzano, Franco Campitelli, riferisce che da una sommaria ricognizione sono circa 15 famiglie sfollate e 40 le abitazioni inagibili come la Chiesa di San Salvatore.

È stata allestita come ricovero notturno la Palestra Comunale ed è aperto il campo sportivo comunale come area di raccolta.





MONTORIO CENTRO STORICO CHIUSO

Tra le situazioni più gravi quella di Montorio al Vomano dove il sindaco Gianni Di Centa è pronto a dichiarare tutto il centro storico zona rossa e quindi a gestire anche chi non vuole rientrare in casa.

A Isola del Gran Sasso chiusura per la Chiesa Madre. Proprio le chiese sono state colpite, in varie città dell'Abruzzo.







DANNI ANCHE NEL PESCARESE E CASE INAGIBILI

Anche in provincia di Pescara alcune famiglie hanno dovuto lasciare la propria abitazione in via precauzionale.

In particolare, un'abitazione di Civitaquana è stata sgomberata per il crollo parziale di un muro perimetrale in seguito alla scossa. Stesso provvedimento per una famiglia di Cugnoli, la cui abitazione ha riportato delle lesioni.

Verifiche sono in corso in numerose chiese, per appurare gli eventuali danni provocati dal sisma. Accertamenti, in tal senso, a Catignano, dove il campanile della chiesa madre è stato transennato, a Città Sant'Angelo, Elice, Moscufo, Loreto Aprutino e Spoltore, così come in altri centri della provincia.

A rischio anche il campanile della chiesa di Carpineto della Nora: sgomberate le due abitazioni sottostanti.

Stamani messa all'aperto in molti comuni.

A scopo precauzionale, inoltre, è stato chiuso il ponte situato sulla provinciale tra la frazione Villa Cupoli di Farindola e quella di Roccafinadamo, a Penne.

Nella città vestina e in altri comuni sono stati segnalati distacchi di cornicioni e lesioni nelle pareti, in particolare negli edifici già danneggiati dal terremoto del 2009.

Sempre a Penne questa sera rimarrà aperto il palatenda di contrada Campetto, allestito con brandine e coperte, per consentire alla popolazione, qualora ve ne fosse bisogno o per chi volesse lasciare l'immobile di proprietà, di trascorrere la notte al caldo.

A Pescara e a Montesilvano i Comuni fanno sapere che non si registrano particolari criticità o situazioni di emergenza. Tanti i sopralluoghi svolti in tutta la provincia dai Vigili del Fuoco, impegnati con dieci squadre, per segnalazioni di crepe e lesioni in edifici privati; numerosi gli interventi ancora in coda. Annullate un po' ovunque le manifestazioni pubbliche previste per oggi.







VICOLI: BORGO MEDIEVALE CHIUSO

A seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali, sono state chiuse al pubblico alcune aree del borgo medievale, a seguito della caduta di alcuni massi.

E’ stata chiusa al culto anche la chiesa del cimitero comunale. Nei prossimi giorni si provvederà alla ricognizione della chiesa parrocchiale, che a scopo cautelativo oggi non ha ospitato nessuna celebrazione religiosa.

Il presidente della provincia Di Marco ha comunicato che «nelle giornata di domani probabile chiusura della S.P. 33 ».

All'Aquila crolli a San Marco, nel cuore del centro storico mentre ha retto bene la chiesa delle Anime Sante dove il restauro è in dirittura d' arrivo. A Sulmona (L'Aquila), si è decisa la chiusura della Cattedrale di S.Panfilo; a pochi chilometri, a Pratola Peligna, la chiesa santuario della Madonna della Libera. Nel Chietino, a Bucchianico, ha ceduto il tetto della chiesa della Madonna dell' Assunta, all'interno del cimitero, che è stato chiuso e sono caduti calcinacci nella chiesa di Sant'Urbano.