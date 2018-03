Terremoto infinito. A Norcia il più violento: magnitudo 6.5

ABRUZZO. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Norcia (Pg) ma è stata avvertita in tutta Italia. Sono già molte le notizie di crolli e danni specie nelle zone già colpite dai terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre 2016.

La magnitudo prima “sparata” a 7.1 nell’immediatezza dell’evento da fonti non attendibili è stata poi ridimensionata a 6.5 dall’ingv (mentre i rilevamenti oltre oceano e statunitensi parlano di 6.6).

Molta paura anche in Abruzzo dove alcune persone sono scese in strada. Al momento non si registrano difficoltà o danni.

Il terremoto di magnitudo 6,5 avvenuto vicino Norcia è il più intenso nella sequenza sismica cominciata il sisma di magnitudo 6,0 del 24 agosto scorso, ma per i sismologi questo non è un'anomalia: «non c'è una norma, sappiamo che in passato sono avvenute cose simili», ha detto il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche per un altro sismologo dell'Ingv, Alberto Michelini, «in Italia purtroppo questi eventi accadono con una certa frequenza, che si protrae nel tempo con terremoti di intensità uguale o più forte. Bisogna sempre stare allerta».

«Il fatto che oggi sia avvenuto un terremoto più forte rispetto a quelli registrati a partire dal 24 agosto - ha aggiunto - indica che il sistema di faglie aveva accumulato abbastanza energia elastica nelle rocce e che la sta rilasciando» .

«E' stata una scossa molto forte. Ci segnalano crolli a Muccia, Tolentino, in tutto l'entroterra Maceratese, stiamo cercando di capire se ci sono persone sotto le macerie», ha detto il capo della Protezione civile delle Marche Cesare Spuri.

Ad Amatrice sono crollate la torre civica e la chiesa di Sant'Agostino a seguito della nuova forte scossa di questa mattina.

Diversi crolli nella zona di Preci dove il sindaco Pietro Bellini sta verificando le condizioni della popolazione.



9.12 - IN ABRUZZO VERIFICHE SU EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE

I Comuni abruzzesi stanno convocando riunioni operative di Protezione Civile e il personale degli Uffici tecnici comunali per decidere quelli disposizioni adottare.

Dopo la chiusura delle scuole dei giorni scorsi, a seguito della scossa di magnitudo 5.9 resta da capire come si comporteranno Comuni e Province su quel fronte. Se sarà necessario effettuare nuove ricognizioni, se si riuscirà a farle nella giornata di oggi o se non si riterrà necessario.

Nei giorni scorsi non sono mancate polemiche per le decisioni prese dai primi cittadini riguardo alla riapertura. Alcune pagine Facebook di amministratori locali (come ad esempio il sindaco di Roseto), sono state riempite di insulti.

La situazione degli edifici scolastici, lo sanno tutti, è complicata. La maggior parte delle scuole abruzzesi, infatti, non è antisismica (dati del Ministero): il 74% delle strutture viene ritenuto «non adeguato»

A livello regionale, un quarto delle nostre scuole viene classificato come “Non progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica”.

A Pescara (zona sismica 3, bassa) circa l'80%, a Teramo (zona sismica 2, medio-alta) l'87%, a L'Aquila, (zona sismica 2, medio-alta) nonostante il sisma del 2009, il 70% e a Chieti (zona sismica 2, medio-alta) addirittura il 100%.

Il dato non è molto differente se si allarga lo spettro a tutto il territorio provinciale, con l'Aquilano che arriverebbe a circa il 60% di scuole “Non adeguate”.

Tra gli altri comuni più grandi, Avezzano (in zona sismica 1, la più alta) sembrerebbe avere più della metà degli edifici scolastici “Non adeguati”, mentre a Nereto (zona sismica 2), uno dei comuni in una situazione più a norma, 'solo' il 33% viene classificato come “Non adeguato”.



9.22 - CROLLI A TERAMO

Crolli sono stati segnalati in provincia di Teramo i vigili del fuoco stanno intervenendo per la precisione a Rapino di Teramo e a Castiglione Messer Raimondo per rimuovere parti di edifici crollati. Altri piccoli crolli sono segnalati anche in altri paesi del teramano. Non si hanno notizie al momento dell’entità dei danni.





9.27 - INTERVENTI IN CORSO

Un ascensore è precipitato in un palazzo di via Bartolomeo Cristofori, in zona Marconi a Roma, dopo la scossa di terremoto. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Sono in corso verifiche dei pompieri per accertare le cause dell'incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che fosse vuoto.

E' in corso l'evacuazione dell'ospedale di Cascia, centro ad una decina di chilometri da Norcia.





9.33 - TERAMO MANIFESTAZIONI SOSPESE E CIMITERI CHIUSI

A Teramo il COC, presso il Comando della Polizia Municipale del quale indichiamo il numero telefonico per le segnalazioni: 0861.324317.

La situazione del territorio è in corso di monitoraggio; intanto sono state prese le seguenti misure:

- sono sospese fino a nuova indicazione, tutte le manifestazioni pubbliche (sportive, culturali e ricreative):

- sono chiusi tutti i cimiteri comunali, da quello dell’urbe ai frazionali;

- sono sospese tutte le funzioni religiose.

Sono aperte le seguenti aree-ritrovo:

- area impianti sportivi Acquaviva (antistante la piscina comunale)

- area Campo di Atletica Via Tripoti quartiere Gammarana

- area palasport San Nicolò, via Galilei

- area Campo di Calcio Colleatterrato Basso

- Parco della Scienza.

Le aree saranno dotate di servizi igienici e presidiate da personale di protezione civile, nonché soggette a controlli delle forze dell'ordine.

Il territorio è stato suddiviso in 10 zone che sono in corso di monitoraggio costante da parte di pattuglie della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio tecnico Comunale.





9.38 - CROLLI A L’AQUILA

Alcune segnalazioni di crolli giungono anche dalla provincia de L’Aquila dove a Montereale si stanno valutando i danni e alcuni crolli. Anche nel capoluogo regionale sarebbero crollate alcuni edifici già pesantemente danneggiati dal terremoto del 2009.







9.45 - POLEMICHE SULLA MAGNITUDO

«Il Tg1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1, ancora menzogne per interessi economici di Governo!!! Anche il terremoto che ha distrutto L'Aquila fu 'addomesticato' a 5.8...Il tutto per non risarcire i danneggiati al 100% ». Questo il testo di un messaggio pubblicato su Facebook dalla senatrice M5s Enza Blundo, dopo le scosse di questa mattina. Il post è stato subito notato e rilanciato su Twitter e il senatore Pd Andrea Marcucci ha commentato: «anche in situazioni tragiche come quella di queste ore, non perdono occasione di scrivere bestialità». Blundo ha però poi modificato il testo del suo messaggio: «il Tg1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1! Quello che mi preoccupa - si legge adesso sulla bacheca della senatrice - è la finzione mediatica, perché può fare danni maggiori del sisma stesso! Massima solidarietà e vicinanza per tutti coloro che sono stati danneggiati».







9.52 - NUOVI CROLLI AL’AQUILA

Nuovi crolli a L'Aquila a sette anni dal sisma del 6 aprile 2009 dopo la forte scossa di oggi nel centro Italia, tra via delle Buone Novelle e via XX settembre in un edificio puntellato ma ancora inagibile che un tempo ospitava la Banca del Fucino, appartamenti e uffici. Sul posto i vigili urbani che regolano il traffico e hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile per chiudere il traffico. Calcinacci segnalati all'Ospedale aquilano San Salvatore ma verifiche lo considerano sicuro.





All'Aquila è collassato un edificio in via Cola dell'Amatrice, zona già fortemente lesionata dal sisma del 2009. L'edificio era in piedi fino a questa mattina, non puntellato, e doveva essere demolito nell'ambito di un ampio progetto di ricostruzione.

Altri crolli segnalati in via dell'Arcivescovado e via Cascina.



9.56 - A VASTO CREPE CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE NEL CENTRO STORICO

La Protezione Civile di Vasto sta ispezionando l'intera città. L'intero centro storico è stato battuto a tappeto. Davanti alla chiesa di Santa Maria presso lo stabile denominato palazzo Marchesani sono state notate delle crepe che destano preoccupazione. Il sindaco, immediatamente sul posto, sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti ha dato disposizioni di chiudere il transito su Via Giosia fino a nuove disposizioni





9.57 – ANNULLATA MEZZA MARATONA A MONTESILVANO

A causa della forte scossa di terremoto, la gara podistica Mezza Maratona sul km lanciato a Montesilvano, prevista per questa mattina è stata annullata.

Sono state avviate le verifiche necessarie su chiese, scuole e impianti sportivi.



10.00 – SITUAZIONE DIFFICILE NEL TERAMANO

Segnalati due crolli di abitazioni, uno a Rapino di Teramo e l'altro a Castiglione Messer Raimondo. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco. A Rapino segnalato il crollo di una porzione di muratura di un fabbricato fatiscente. Un abitante della frazione, uscendo dalla sua abitazione subito dopo la scossa, è stato colpito sulla nuca da un pezzo di mattone e trasportato in ospedale.





10.09 - TRENI CIRCOLAZIONE SOSPESA

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per verifica tecnici RFI su linee Foligno-Terontola, Orte-Falconara Ascoli-PortoAscoli Terni-Sulmona Pescara-Sulmona





10.13 - ESERCITO MOBILITATO, ANCHE CONTROLLO FRANE

L'Esercito è mobilitato nei Comuni più colpiti dal terremoto per fornire assistenza alla popolazione e per un monitoraggio della situazione, anche del sistema idrografico. Nell'area di Visso (Macerata), ad esempio, si stanno controllando eventuali movimenti franosi in prossimità dei corsi d'acqua con il rischio di allagamenti.





10.25 – CROLLI A CORTINO

Nuovi crolli a Valle Castellana e massi sono segnalati sulla provinciale 52. Il sindaco, Vincenzo Esposito, raggiunto al telefono ha detto: «Sono per strada a spostare massi».

A Cortino, poco più di 600 abitanti, numerosi i crolli. Al momento non risultano danni a persone. Secondo il sindaco, Gabriele Minosse, le case hanno tutte lesioni ma è presto per fare un bilancio. A Crognaleto tanta la paura e danni a diverse strutture. Si pensa alla chiusura della frazione di Frattoli. Danni anche nella frazione di Cesacastina.

Crolli anche a Valle Castellana in edifici già inagibili. A Montorio al Vomano diversi crolli ma al momento non vengono segnalati danni alle persone.





10.26 – A TORRICELLA SITUAZIONE DA DEFINIRE

A Torricella Sicura la situazione è ancora da definire. Il sindaco, Daniele Palumbi ringrazia i tecnici della Dicomac "che mi avevano fatto fare le ordinanze di sgombero nei centro storici del territorio. Dopo questa scossa nella zona rossa ci sono stati ulteriori crolli, in alcuni palazzi dove i danni non sembravano così ingenti sono crollati i tetto. Fortunatamente erano stati sgomberati».

A Civitella del Tronto per il momento no danni a persone ma danni ad abitazioni private e chiese. Ad Isola del Gran Sasso il sindaco sta chiudendo la Chiesa Madre, nel centro storico. Tantissime le richieste di intervento e di persone malate che hanno paura a stare in casa e chiedono assistenza. Il sindaco, Roberto Di Marco, ha chiesto alla protezione civile di allestire una tendopoli.



10.28 - «DOMANI VERIFICHE SCUOLE CHIETI»

Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio annuncia l’esito delle verifiche in corso: «piscina ok, al cimitero, mi dice l'amministratore di TS Visini, non ci sono danni o situazioni critiche. L'unica attenzione la stanno ponendo sul muro perimetrale di via Ianni dove alcune lapidi vanno messe in sicurezza. Alle 5 palazzine sono intervenuti i vigili del fuoco, tutto bene secondo loro. Dove vi sono problemi più seri ho indicazioni all'ingegnere del comune reperibile che sta accompagnando i volontari della PC di chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco. Stiamo facendo fare sopralluoghi anche allo stadio e al PalaTricalle dove oggi si terranno delle partite».

Domani previste nuove verifiche nelle scuole.



10.31 – EVACUATA RIANIMAZIONE ATRI

Evacuato il reparto di Rianimazione dell'ospedale civile 'S. Liberatore' di Atri (Teramo) per motivi precauzionali.

Nella Rianimazione dell’Ospedale di Atri si è aperta una crepa che ha allarmato il personale sanitario.

I Vigili del Fuoco hanno verificato che non si sono verificati danni strutturali ma che, a scopo precauzionale, fosse il caso di liberare i 4 posti letto che erano occupati.

Così, due pazienti già in fase di “svezzamento” sono stati ritrasferiti nei loro Reparti di provenienza (Medicina e Chirurgia), mentre gli altri due sono stati trasportati uno alla Rianimazione di Giulianova e l’altro in quella di S. Omero.

In considerazione del fatto che un Ospedale senza Rianimazione non potrebbe più garantire il normale prosieguo di tutti i servizi sanitari e, in particolare, dei Reparti chirurgici, la Direzione Generale della ASL ha deciso di utilizzare i 4 letti dell’UTIC, che era stata dismessa poco tempo fa ma che ancora conserva tutte le attrezzature necessarie ad una terapia intensiva, trasformando quei locali e quelle attrezzature in un Reparto di Rianimazione.

Già nel pomeriggio di oggi le operazioni di riapertura del Reparto saranno concluse, in modo da garantire che tutte e attività sanitarie dell’Ospedale di Atri continuino senza interruzione alcuna







10.45 - AREE DI ACCOGLIENZA A L’AQUILA

Sono state aperte alcune aree di accoglienza e sono stati allestiti dei punti di ritrovo dell’Aquila nel territorio comunale.

Tra queste, Murata Gigotti (gestita dalla Pro Loco di Coppito), il Campo sportivo piazza d’Armi (curata dai volontari delle Misericordie), Civita di Bagno (volontari della Croce Bianca), Pagliare di Sassa (volontari dell’associazione Pivec). Altri punti di ritrovo sono stati preparati o sono in fase di allestimento a Camarda

e Tempera. Una tenda è stata montata dai volontari delle Aquile Bianche e della Croce Rossa davanti all’Auditorium del Castello, mentre i volontari delle associazioni Alpini stanno presidiando via Strinella.

I tecnici comunali del Coc proseguiranno in giornata ispezionando gli edifici che ospitano le sedi comunali, mentre i sopralluoghi sulle scuole saranno effettuati domani, in considerazione del fatto che le attività didattiche, segnala il Coc, sono sospese per il ponte di Ognissanti.



10.50 – UNIVERSITA’ TERAMO CHIUSA

Sulla pagina Facebook dell’Università di Teramo si annuncia che lunedì 31 ottobre tutte le sedi dell'Università saranno chiuse (attività didattica e amministrativa).

Il Rettore ha disposto l'apertura della sede dell'Ospedale veterinario a Piano D'Accio per l'accoglienza degli studenti fuori sede che ne avessero necessità.





10.59 A PENNE CHIUSE TUTTE LE CHIESE, CROLLI NEL CENTRO STORICO

Sono in fase di svolgimento controlli e verifiche nelle strutture pubbliche a Penne. I tecnici comunali, coordinati dall’ingegner Piero Antonacci, insieme con la protezione civile, hanno avviato sopralluoghi nel complesso edilizio che ospita l’ospedale “San Massimo”, abitazioni del centro storico, casa di riposo, stadio di contrada Ossicelli e cimiteri (principale e Roccafinandamo).

Sono state chiuse tutte le chiese cittadine a scopo precauzionale; rimane aperta per l’attività ordinaria solo la chiesa di San Massimiliano Kolbe, in via Nazareno Fonticoli.

Sono stati segnalati crolli nel centro storico, in Via Pultone, e nella chiesa di San Domenico, in piazza Luca da Penne. A scopo precauzionale è stato chiuso anche il ponte situato sulla provinciale tra Villa Cupoli (Farindola) e Roccafinadamo (Penne).

Sono all’opera i tecnici della Provincia di Pescara per verificare la tenuta statica dell’immobile. Il Centro operativo comunale, coordinato dal sindaco Mario Semproni, è attivo nel palazzo Comunale. Si informa, infine, che questa sera rimarrà aperto il palatenda (allestito con materassi e coperte) per consentire alla popolazione, qualora ce ne fosse bisogno o per chi volesse lasciare l’immobile di proprietà, di trascorrere la notte al caldo.

La Croce rossa gestirà la struttura con una cucina da campo.







11.02 - CHIUSO PONTE BARICELLE SULLA PROVINCIALE FARINDOLA - ROCCAFINADAMO

Il transito sul ponte è temporaneamente interrotto per controlli sul viadotto da parte dei vigili del fuoco, in seguito al forte sisma di questa mattina.



11.04 – A L’AQUILA EDIFICI PUBBLICI AGIBILI

Il sindaco de L’Aquila, massimo Cialente, comunico che per consentire il normale svolgimento delle attività lavorative di domani 31 Ottobre 2016, «tutti gli edifici degli uffici comunali sono stati controllati e risultano agibili».

Le scuole rimangono chiuse come da Calendario Scolastico Regionale (per il ponte di Ogni santi) e tutti i sopralluoghi saranno effettuati a partire da lunedì mattina.





11.12 – MANAGER ASL L'AQUILA: «NESSUN DANNO»

Il Manager Rinaldo Tordera, subito dopo l’evento tellurico, ha raggiunto l’ospedale aquilano e ha accompagnato i vigili del fuoco in un sopralluogo. «Il presidio», ha detto, «è ok così come gli altri ospedali della provincia, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, come accertato dalle verifiche effettuate dai tecnici. Intanto, per precauzione, a Montereale (Aq) i pazienti ospiti della Rsa (residenza sanitaria), a titolo precauzionale, sono stati trasferiti nella tensostruttura allestita dalla Asl all’indomani del sisma del 24 agosto scorso che colpì Amatrice».





11.30 – VIADOTTO, ABBASSAMENTO 5 CM

Il viadotto "sorgente" dell'Autostrada dei Parchi all'altezza di Popoli ha riportato un abbassamento del piano viabile di 5 centimetri. Lo annuncia su Facebook il presidente della regione Luciano D’Alfonso.

Per il resto Anas e sistema ferroviario non segnalano anomalie di percorribilità in Abruzzo.





11.35 - CHIUSA CHIESA A SULMONA

La Chiesa Madre della Santissima Annunziata a Sulmona ha riportato danni tanto da meritare la chiusura.





11.51 – LUNEDI’ CONTROLLI NELLE SCUOLE A PESCARA

A Pescara dove non si registrano particolari situazioni di emergenza. Sopralluoghi in corso nei cimiteri. Domani verranno ricontrollate tutte le scuole e gli edifici di competenza comunale





11.57- A L’AQUILA SI SPOSTA PUNTELLAMENTO

Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha dato disposizione di una demolizione coatta del cosiddetto 'palazzo del benzinaio' per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. L'edificio è da tempo pericolante e l'ultima scossa di questa mattina ha spostato alcuni puntellamenti. «Non è possibile che ci voglia un anno per l'accordo con la Provincia che è lenta in queste cose», ha detto Cialente. Il palazzo si trova all'inizio di via XX Settembre e dista qualche centinaio di metri dai crolli che hanno interessato il palazzo, anch'esso puntellato e inagibile dal sisma aquilano del 2009, che un tempo ospitava la Banca del Fucino.



12.01 - CROLLI IN DUE CHIESE A BUCCHIANICO

Danni anche a Bucchianico (Chieti), dove ha ceduto il tetto della chiesa della Madonna dell'Assunta, all'interno del cimitero, che è stato chiuso dal sindaco, Gianluca De Leonardis, a scopo precauzionale. La struttura già presentava segni di deterioramento. Sempre a Bucchianico, sono caduti calcinacci all'interno della chiesa di Sant'Urbano, nel centro cittadino.



12.10 - 78ENNE SALVO DOPO CROLLO PARZIALE NEL TERAMANO

La squadra dei vigili del Fuoco di Pescara intervenuta a Castiglione Messer Raimondo, in contrada Cerquone di Appignano, ha comunicato che in un fabbricato interessato da un crollo parziale era rimasto bloccato un anziano di 78 anni aiutato poi ad uscire da alcuni vicini del posto. Risulterebbe in buone condizioni di salute. A Rapino, frazione di Teramo che si trova in collina, a circa 12 km dal centro della città, un uomo, uscendo dalla sua abitazione subito dopo la scossa, è stato colpito sulla nuca da un pezzo di mattone e trasportato in ospedale ma non risultano lesioni gravi. Sempre nel Teramano, nella frazione di Nerito di Crognaleto, è intervenuto un elicottero per un sospetto infarto che però non sembrerebbe legato al sisma. Questi finora i casi segnalati nell'area dell'Abruzzo più colpita dalla nuova scossa delle 7,40 in centro Italia.



13.33 – MUSEO DI CAMPLI CHIUSO

A causa di crepe e calcinacci caduti per il sisma di stamane, domenica 30 ottobre, il Direttore del Polo Museale dell’Abruzzo Lucia Arbace ha disposto la chiusura del Museo Archeologico Nazionale di Campli (TE) fino a data da destinarsi.







13. 40 - CHIUSA STATALE 80 GRAN SASSO

L’Anas comunica che è stata provvisoriamente chiusa, la strada statale 80 `del Gran Sasso d’Italia' a causa dell’ instabilità di alcuni massi incombenti sulla sede stradale, tra le località di Montorio al Vomano e Fano Adriano in provincia di Teramo

In via precauzionale, e per consentire le operazioni dell’intervento da parte dell’Impresa specialistica di pronto intervento, è stata disposta la chiusura nel tratto compreso tra il km 60, 300 ed il km 50, 500.

Attualmente il traffico è deviato sulla viabilità secondaria segnalata in loco.







15. 45 - A24-A25 PERCORRIBILI MA ISPEZIONE A VIADOTTO

In corrispondenza del tratto interessato, nella zona di Popoli, in direzione Roma, è stata predisposta una riduzione della corsia di emergenza e di marcia, per consentire di ispezionare in maniera approfondita gli appoggi.

Il sopralluogo ha rilevato uno spostamento del cilindro d'appoggio di 10/12 cm. Attualmente una squadra di venti uomini, fra tecnici e operatori di Strada dei Parchi, sta procedendo ad una sistemazione provvisoria con degli appoggi, per mezzo di due piattaforme “Bridge”, operazione che dovrebbe concludersi fra poche ore.

La situazione è costantemente monitorata dai tecnici di Strada dei Parchi, che hanno garantito comunque la stabilità e la staticità della struttura.

Terminata la messa in sicurezza del viadotto Sorgenti, da domani inizieranno i lavori per riparare completamente il danno subito.







16.00 - NON CI SONO FERITI IN PERICOLO DI VITA

Nonostante la violenza da una ricognizione effettuata a quattro ore dalla forte scossa di terremoto che ha colpito Norcia, il Dipartimento della Protezione civile informa che è stazionario il bilancio dei feriti, circa venti al momento, nessuno dei quali risulta in pericolo di vita. Numerose inoltre le criticità ai servizi essenziali. Al momento le utenze disalimentate sono circa tremila. Anche per la rete idrica ci sono importanti criticità in termini di potabilità e di danni agli impianti. Per i Comuni che ne hanno bisogno, sono in arrivo autobotti e un approvvigionamento di acqua imbottigliata.



16.05 - TERAMO 100 SFOLLATI

Al momento si contano almeno 100 sfolalti nel Teramano ma è un numero destinato a salire. Si tratta di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e che saranno accolte sulla costa.

Solo a Giulianova, dopo la richiesta della Prefettura, l'amministrazione comunale si è attivata presso gli operatori turistici, ricevendo immediata disponibilità.

«Già da questa sera avremo la disponibilità immediata di 183 camere nelle varie strutture ricettive - spiega il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro - alle quali si aggiungeranno altre 120 camere domani e altre 160 tra il primo e il due novembre, per un totale di 533 camere».







16.11 - CROLLI: CHIESE MOLTO COLPITE

Sono molte le chiese che hanno avuto danni anche ingenti tra le province de L’Aquila e Teramo.

La Chiesa di Civitella del Tronto intitolata a San Lorenzo ha avuto crolli del soffitto e la struttura è pesantemente danneggiata con ampi squarci.

Ulteriori crolli si sono registrati anche nella chiesa di San Marco, nel cuore del centro storico dell'Aquila. Il luogo sacro è dopo circa 7 anni e mezzo dal tragico terremoto del 6 aprile 2009 in attesa dell'intervento di recupero. I lavori sono fermi sembra per ritardi burocratici.

Una verifica dei tecnici è prevista per il pomeriggio.

La cattedrale, altro luogo sacro simbolo nel cuore del centro storico dell'Aquila sarà 'visitata' domani dai tecnici.

Non ha fatto registrare alcun danno, anche lieve, la chiesa delle Anime Sante, ancora nella centralissima piazza Duomo, per la quale invece il restauro, portato avanti secondo tecniche innovative e finanziato dai governi francese e italiani, è in dirittura d'arrivo.

In particolare, la cupola, crollata nelle ore successive al terremoto dell'Aquila, secondo fonti tecniche in seno all'impresa che sta seguendo i lavori, la Italiana Costruzioni, «ha retto benissimo alla violenta scossa di questa mattina».



16.45 - BRANDINE E COPERTE IN ARRIVO

Si sta predisponendo l’invio di brandine, coperte e cuscini nei comuni di Castelli (50), Crognaleto (50), Basciano (20), Vallecastellana (50) e Montorio (50).







Tweet riguardo terremoto