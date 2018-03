Pescara. Parcheggi sotterranei a piazza Primo maggio, ritorna il progetto degli anni ‘90

PESCARA. La lettura del DUP (Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019) portato all'approvazione del Consiglio Comunale di Pescara dalla giunta Alessandrini riserva - tra le altre - una sorprendente riproposizione di un vecchio progetto che la sinistra e gli ambientalisti pescaresi hanno sempre combattuto.

«Con mia grande sorpresa leggo a pagina 157 che è previsto lo stanziamento di 18 milioni di euro per la Realizzazione di parcheggi interrati e riqualificazione Piazza Primo Maggio», denuncia l’ex consigliere comunale e regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo.

Si tratta di una proposta che la giunta di centrodestra di Carlo Pace e Nino Sospiri avanzò negli anni '90 e contro la quale si mobilitarono non solo Rifondazione e gli ambientalisti ma l'intero centrosinistra.





La ragione era evidente: i parcheggi sotterranei sono attrattori di traffico e l'obiettivo strategico di un'amministrazione dovrebbe essere quello di liberare la riviera dalle auto per riservarla a pedoni, bici e trasporto pubblico ecologico.

«Una saggia politica della mobilità», commenta oggi Acerbo (che a differenza del centrosinistra non ha cambiato idea), «dovrebbe prevedere quindi parcheggi dove chi viene da fuori possa lasciare l'auto prima e non il miraggio di raggiungere la centralissima piazza (tra l'altro per chi vuole venire in centro ci sono amplissimi parcheggi nell'area di risulta). E' incredibile ma non troppo che nel corso degli anni il centrodestra abbia fatto qualche passo avanti sui temi dell'ambiente mentre l'ex-sinistra che governa Pescara e l'Abruzzo è protagonista di una vera e propria regressione culturale».





Secondo Acerbo la priorità resta quella di togliere le auto dalla riviera (almeno nei mesi estivi) e realizzare in Piazza Primo Maggio la "Porta del Mare" del maestro Franco Summa.

«Questa città ha bisogno di bellezza e identità non di cafonate cementificatorie da anni '80», insiste l’ex consigliere. «Va segnalato che - aboliti i consigli circoscrizionali - un documento programmatorio di tale rilevanza avrebbe avuto bisogno di un percorso partecipativo che non c'è stato ma d'altronde questa caricatura di centrosinistra non sa neanche cosa siano l'agenda 21, le consulte, la democrazia partecipativa».

Acerbo chiude con una richiesta: «le risorse destinate da Comune e Regione per opere dannose come i parcheggi interrati di Piazza Primo Maggio e prolungamento asse attrezzato siano concentrati sulla sistemazione definitiva dell'area di risulta evitando la finta necessità di far costruire negozi ed appartamenti agli amici costruttori».





LE ALTRE PARTE CONTESTATE

Il Forum dei Movimenti per L’Acqua denuncia la presenza, nel piano, di opere «faraoniche, insensate, dannose (se non per i bilanci dei costruttori) e inutili», come il prolungamento dell'asse attrezzato «che non farà altro che scaricare il traffico su quella che dovrebbe essere una delle aree più pregiate della città, la riviera sud».

«Un'idea da anni '60 del secolo scorso, uguale a quelle che hanno trasformato quella che doveva e poteva essere una città verde in un centro urbano poco attraente e pieno di cemento», denuncia De Sanctis.

Ma non piace nemmeno l'intervento allo Stadio, che dovrebbe far atterrare un Centro Commerciale con il relativo traffico «in una delle pochissime aree cittadine vivibili in cui esiste ancora un tessuto vitale fatto di negozi di prossimità e aree verdi».

Nel Documento si legge che verranno destinati ben 13.000 mq a queste attività commerciali. Cosa dicono le associazioni dei commercianti su questo progetto?

Si prevede di spendere 14 milioni di euro per uno svincolo autostradale a colle Caprino.

«Un delirio», contesta il Forum, «basato sulla logica che ha portato questo paese al collasso per quanto riguarda gli indicatori economici e di qualità della vita».

E il Forum fa notare che per le piste ciclabili si destina la «miserevole» cifra di 1.350.000 euro in tre anni: «meno della metà del singolo intervento di prolungamento dell'asse attrezzato e meno di 1/10 per un altro progetto faraonico, il parcheggio interrato a Piazza Primo Maggio».

L’associazione auspica «un drastico ripensamento delle priorità di questa città da parte dell'amministrazione, puntando su piste ciclabili, cura del verde e del decoro urbano con ripiantumazioni diffuse e rifacimento di marciapiedi, interventi sull'edilizia scolastica e sugli edifici pubblici, piste ciclabili diffuse».