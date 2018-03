Chieti. Sospetta meningite per un bimbo: decine di persone in profilassi

CHIETI. Sospetta meningite per un bambino ed ora un lungo lavoro di ricerca di tutte le persone con cui è entrato in contatto per i controlli obbligatori.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato le procedure per la gestione di un caso di sospetta meningite di natura ancora in fase di accertamento, ipotizzata in un bambino ricoverato presso la Clinica pediatrica di Chieti. Il test rapido per la diagnosi delle meningiti contagiose ha dato esito negativo.

Si è al momento in attesa dei risultati dell'esame colturale che richiede alcuni giorni di tempo.

Nel frattempo il Servizio di epidemiologia igiene e sanità pubblica (Siesp) della Asl Lanciano Vasto Chieti ha ricostruito i contatti che il bambino - residente in un Comune della provincia di Pescara - ha avuto nei giorni scorsi, in famiglia, a scuola e in altri ambiti.





E' stata subito interessata la Asl di Pescara che, d'intesa con le autorità scolastiche, ha attivato le procedure per la profilassi farmacologica dei soggetti che potenzialmente sono venuti a contatto con il bambino.

E' stata inoltre avviata la profilassi dei genitori e dei famigliari conviventi nonché degli operatori sanitari che hanno gestito il bimbo, attualmente ricoverato nella Clinica pediatrica teatina e le cui condizioni sono migliorate.

I medici del Siesp hanno inoltre ottenuto la piena collaborazione del Centro commerciale Megalò di Chieti dove il bambino è stato accolto nell'area giochi tra le ore 14.25 alle 15.25 di sabato scorso.

La Asl ha già contattato i genitori dei 15 bambini che erano stati presenti all'interno dell'area giochi per l'opportuna profilassi e sorveglianza.







Il direttore del centro giochi Megakids precisa ulteriormente che «il bambino non è stato contagiato nell'area giochi e i bambini che sabato 22 ottobre (e nei giorni successivi) hanno frequentato l'area sono a rischio contagio. Solo i 15 di cui sopra potrebbero correre rischi, ma sono una percentuale piccolissima rispetto ai tantissimi che hanno giocato nello spazio. Tuttavia stiamo ricevendo numerose chiamate di genitori inutilmente preoccupati.

Poiché l'area è frequentata - ogni anno - da circa 11 mila bambini, sarebbe opportuno precisare questo aspetto, onde evitare il diffondersi di un allarmismo ingiustificato e pericoloso, che lede profondamente la reputazione del nostro spazio che opera da oltre due anni in regime di altissima qualità. I genitori dei bambini che sono venuti a giocare con noi, e che torneranno nei prossimi giorni, possono - anzi - devono stare tranquilli, poiché i loro figli non corrono rischi di nessun genere».