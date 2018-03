Terremoto, in alcuni comuni abruzzesi scuole chiuse anche venerdì e sabato

ABRUZZO. Sono iniziate questa mattina le verifiche nelle scuole abruzzesi rimaste chiuse per permettere ai tecnici incaricati di monitorare la situazione dopo le due scosse di terremoto nella giornata di ieri.

Al momento non si conoscono ancora gli esiti ma alcuni sindaci, già questa mattina, hanno firmato nuove ordinanze di chiusura.

A Teramo, il sindaco Brucchi, annuncia che le lezioni saranno sospese nelle giornate di venerdì e sabato. «Proseguono le verifiche nelle scuole senza registrare danni alle strutture», sottolinea il primo cittadino. «Continua lo sciame sismico pertanto in considerazione dell'incontro avvenuto in Provveditorato con i dirigenti scolastici della Provincia di Teramo, in accordo con il Presidente della Provincia» le scuole resteranno chiuse.

Stessa decisione presa anche a Penne (solo per la giornata di venerdì) per verificare «eventuali danni o lesioni alla consistenza degli edifici scolastici, a causa delle scosse registrate nella giornata di oggi».

Nei plessi, informa l'amministrazione Comunale, sarà assicurata la presenza del personale Ata così da consentire ai tecnici comunali le attività di verifica della situazione.

La giunta comunale ha attivato il Coc (centro operativo comunale) e predisposto, con la protezione civile comunale, i sopralluoghi nei quartieri del centro storico e nelle zone isolate per assistere la popolazione. Al momento non si sono registrati danni a immobili e persone.

A Celano, invece, il segretario del Pd, Calvino Cotturone, ha chiesto al sindaco Settimio Santilli di «chiudere anche le scuole per accertamenti».

Tanta paura, ma al momento nessuna situazione di particolare pericolo a Montorio al Vomano dove proprio in queste ore i tecnici del Comune stanno terminando i sopralluoghi nelle scuole. «Al momento abbiamo effettuato un sopralluogo nella scuola primaria dove non sono stati registrati danni - spiega il sindaco Gianni Di Centa - Una volta terminate le scuole passeremo al centro storico». La decisione se riaprire le scuole sarà assunta solo nelle prossime ore.

Non ci sono danni alle scuole comunali de L'Aquila, sia quelle riparate dai danni del sisma del 6 aprile 2009 sia quelle provvisorie costruite in seguito con moduli prefabbricati. A confermarlo è la dirigente del settore Protezione civile Enrica De Paulis, che attende comunque le relazioni definitive prima di illustrare il quadro al sindaco del capoluogo, Massimo Cialente. A quest'ultimo spetterà l'ultima parola, ma comunque, come confermano tanto la stessa dirigente quanto l'assessore alle Opere pubbliche Maurizio Capri, «salvo nuove scosse domani le scuole in città dovrebbero essere aperte».

Anche a Campli scuole chiuse venerdì e sabato. Il sindaco, inoltre, annuncia che Il palazzetto dello sport rimarrà aperto, a disposizione dei cittadini, anche per le prossime notti. Attivato anche il COC Centro Operativo Comunale, a cui possono essere fatte eventuali segnalazioni di danni (08615601280).

A Montorio al Vomano scuole chiuse venerdì e sabato.

Scuole chiuse il 28 e il 29 ottobre anche a Tortoreto, Castellalto, Atri, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Notaresco, Castellalto.





LE SCUOLE APERTE

I tecnici comunali di Montesilvano hanno eseguito i sopralluoghi nei plessi scolastici della città.

«L’unica criticità - spiega l’assessore Valter Cozzi, in sopralluogo questa mattina insieme ai tecnici - riguarda una crepa nell’intonaco del porticato di uno degli ingressi della scuola elementare Fanny Di Blasio, dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico. Abbiamo quindi deciso di interdire l’accesso solo lungo via D’Annunzio, lasciando aperto invece quello in piazza Quattrocchi. Si tratta di un atto a puro scopo precauzionale, in attesa di effettuare a stretto giro interventi in modo da risolvere la problematica. D’altronde proprio la scuola Di Blasio è oggetto in queste settimane di lavori di manutenzione, dunque già nei prossimi giorni verranno effettuati gli interventi sul porticato».

Nel corso dei mesi estivi le scuole sono state oggetto di diversi lavori di manutenzione, nonché interventi di adeguamento sismico. In particolare sono state interessate dalle operazioni la scuola dell’infanzia De Zelis dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico e la scuola primaria Mazzocco, in via Tordino del comprensivo Villa Verrocchio. Manutenzioni anche nella scuola di via Reno, nella Ignazio Silone e nella scuola Saline.

Anche a Sulmona, Lanciano, Chieti, Città Sant'Angelo, San Salvo, Pescara, Vasto nessun danno e domani tutti a scuola.