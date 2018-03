Scossa di terremoto avvertita anche in Abruzzo alle 19.11. Magnitudo 5.4

ABRUZZO. Forte scossa di terremoto avvertita in tutto l’Abruzzo alle 19.11 di questa sera.

L’entità dovrebbe aggirarsi oltre i 4 gradi scala richter. Non ci sono ancora informazioni circa l’epicentro o danni a cose o persone.

La scossa è stata avvertita distintamente anche nel Lazio e nelle Marche.

L'epicentro dovrebbe essere a Terni e la magnitudo 5.4.

Secondo l'Ingv l'epicentro è stimato nella zona di Macerata e la magnitudo è di 5.4 per una profondità di 9 km, praticamente molto superficiale e questo potebbe aver favorito la propagazione e l'intensità.



SEGNALATI CROLLI A MACERATA

Segnalazione di crolli provengono dalle zone colpite dal terremoto del 24 agosto scorso e sulla Salaria in zona Macerata.

Molte le persone che sono scese in piazza nelle Marche.

Castel Sant’Angelo sul Nera è l’epicentro più preciso individuato all’Ingv.

Problemi con i telefoni e con l’energia elettrica. Il comune conta 318 abitanti. Nel suo territorio, nella zona del parco di monti Sibillini, si trovano le sorgenti del fiume Nera. Si trova in linea d'aria a 17 chilometri e mezzo a nord ovest di Arquata del Tronto, uno dei centri più colpiti dal sisma del 24 agosto.

«La corrente è andata via. Continua ancora lo sciame sismico. Sicuramente ci sarà stato qualche crollo. E' veramente dura», ha detto il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci, a SkyTg24. «Siamo per strada, davanti al comune», ha aggiunto il primo cittadino.

La memoria va allo scorso 24 agosto e al terremoto che ha colpito il reatino e l'ascolano. Anche sui social in tanti hanno scritto di aver sentito il terremoto: lampadari che dondolavano e che hanno continuato per parecchi minuti, finestre che si sono aperte, tavoli e letti che tremavano.



VERIFICHE IN CORSO

Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile e dei centri territoriali per verificare danni a persone o cose. Intanto, spiega il Dipartimento, i gestori della viabilità hanno disposto interruzioni dei tratti di viabilità più vulnerabili. Ferrovie dello Stato ha disposto a titolo precauzionale il rallentamento dei treni sulle tratte ferroviarie interessate. Il capo Dipartimento Fabrizio Curcio sta rientrando a Rieti per fare un punto della situazione.

Intanto la Protezione civile delle Marche sta mandando a Castelsantangelo sul Nera delle torri faro, dato che nella zona c'è stata un'interruzione di energia elettrica dopo la nuova forte scossa di terremoto. Lo ha reso noto il capo della protezione civile regionale Cesare Spuri. «Stiamo convogliando là i nostri tecnici -, le verifiche sono già cominciate».



NO DANNI IN ABRUZZO

«In Abruzzo al momento non risultano segnalazioni di danni. Stiamo continuando a verificare e monitorare». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che dice di aver avvertito la scossa «da Largo Chigi in riunione con Errani e i colleghi Presidenti per l'illustrazione in Commissione Bilancio del Senato del DL 'Ricostruzione'».

«Avviso Importante - aggiunge il governatore sulla sua pagina - utilizzate anche questo spazio per segnalarmi problemi eventuali intervenuti con la scossa di terremoto avvertita da poco. Fatemi anche sapere circa la funzionalità della erogazione del servizi elettrico». Al momento non si segnalano problematiche sulle autostrade abruzzesi, A/24, A/25 e il tratto della A/14.



A VISSO: «SIAMO TUTTI SOTTO UN GAZEBO»

«E' stata una botta tremenda. Siamo tutti qui sotto un gazebo e cerchiamo di farci coraggio uno con l'altro...», ha detto il consigliere comunale di Visso Antonio Aureli, una delle zone interessate dal terremoto delle 19.10, risponde al senatore marchigiano Remigio Ceroni (FI) che lo raggiunge telefonicamente davanti ai cronisti di Palazzo Madama per avere notizie. «Ancora non c'eravamo ripresi dalla scossa di agosto - ha aggiunto - e ora questa botta tremenda... C'è molta paura qui».





GIA’ OLTRE 10 REPLICHE

In meno i due ore sono già state registrate oltre 10 repliche con epicentro nella stessa zona distante qualche chilometro da Macerata.

Un’altra decina di scosse si sono registrate nello stesso arco di tempo anche a pochi chilometri da Perugia ed un paio nella zona di Teramo.

La superficialità degli epicentri che non sprofondano più di 10 chilometri e l’intensità tra magnitudo 2 e 3 fanno pensare ad una medesima faglia in movimento o a fenomeni comunque collegati.



ORE 21.19 NUOVA FORTE REPLICA

Nuova forte replica molto più lunga ed intensa rispetto a quella delle 19.11. La magnitudo certificata dall'Ingv è di 5.9.

La scossa è stata avvertita anche oltre Firenze e a sud fino in Puglia.



21.33 - PANICO ALLO STADIO ADRIATICO

Momenti di terrore allo Stadio Adriatico intorno al 32' del primo tempo della gara di campionato di serie A fra Pescara e Atalanta a causa di una forte scossa di terremoto che si è sentita distintamente sulle tribune e che ha fatto scappare alcuni spettatori che stavano seguendo la gara. La tribuna ha ballato per oltre dieci secondi con scene di isteria collettiva considerando che già intorno alle 19 nel capoluogo adriatico si era sentita forte anche la prima scossa.

Panico anche fra i giocatori in campo con l'arbitro Guida di Torre Annunziata (Napoli) che ha subito sospeso la gara, ripresa poi dopo circa due minuti in un clima surreale e con diversi spettatori che avevano già abbandonato le tribune mentre qualche attimo dopo è scoppiato un violento temporale con pioggia violentissima. Le squadre al 47' sono rientrate poi negli spogliatoi.

In città persone in strada. Tante le chiamate ai vigili del fuoco da parte di persone uscite di casa per lo spavento, ma non si segnalano, al momento, richieste di intervento. Anche il Comune ha avviato le verifiche per accertare l'eventuale presenza di criticità sul territorio comunale.





22.01 - SCUOLE CHIUSE IN ALCUNI COMUNI ABRUZZESI

Domani, al solo fine di consentire le verifiche sugli edifici a causa del sisma, le attivita' didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Teramo saranno sospese. Al momento analoghi provvedimenti non risultano essere stati presi da altri comuni abruzzesi dove il terremoto e' stato distintamente avvertito. Stessa decisione è stata presa anche a Francavilla al Mare ed Atri, Lanciano. "Al momento non risultano danni, ma per maggiori tranquillità preferiamo chiudere", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Atri.

Anche il sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente, dopo la seconda scossa ha firmato l’ordinanza di chiusra: «ho appena disposto la sospensione , per domani 27 ottobre, dell'attività Didattica in tutte le scuole del Comune», ha scritto su Facebook. «Nella giornata di domani procederemo ad una nuova verifica della sicurezza di ciascun edificio».

Scuole chiuse anche a Pescara, Ortona, Chieti, Città Sant'Angelo, Pineto, Montesilvano, San Salvo, Fossacesia, Mozzagrogna, santa Maria Imbaro, Vasto, San Giovanni Teatino, Cepagatti, Sulmona, Giulianova, Roseto, Tortoreto, Villa Celiera, Montebbelo, Civitella, Farindola, Penne, Spoltore.

Sospese anche le attività didattiche dell’Università di L’Aquila e di Teramo per la giornata di giovedì.

A Teramo il rettore Luciano D'Amico ha disposto l'apertura della sede dell'Ospedale veterinario a Piano D'Accio sin da ora per l'accoglienza degli studenti fuori sede che ne avessero necessità.



22.10 - 700 UTENZE DISALIMENTATE NELLE MARCHE

Nelle Marche le utenze disconnesse in seguito alla scossa di terremoto che poco dopo le 19 ha colpito il Centro Italia. Lo rende noto l'Enel: 300 le utenze disalimentate nel Comune epicentro della scossa, a Castelsantangelo sul Nera, dove i tecnici dell'Enel stanno lavorando, anche con l'aiuto di fotocellule. I tecnici del gruppo energetico italiano stanno lavorando in sinergia con la Protezione civile e i sindaci locali.

22.18 - AD ASCOLI GENTE DORME IN STRADA

Ad Ascoli Piceno la popolazione si sta preparando a trascorrere la notte fuori. Molte le auto in circolazione in città alla ricerca di aree all'aperto e piazzole di sosta. Molti gli spazi già occupati, ad esempio nei pressi dello stadio.

22.22 - PROTESTA ALLO STADIO ADRIATICO

Contestazione dei tifosi della curva nord dello Stadio Adriatico che durante il secondo tempo della di serie A Pescara-Atalanta hanno abbandonato per protesta la parte superiore centrale del settore contro la decisione di far proseguire la gara nonostante il terremoto che ha colpito il centro-Italia e che si è sentito distintamente anche nel corso del primo tempo della partita.

22.35 – ASPETTIAMO CHE DIO SI CALMI

«Aspettiamo che dio si calmi». Lo dice all'ANSA il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci.

«Ho visto crolli, il centro storico è immerso in una nuvola di polvere e ci sono danni anche nelle frazioni - aggiunge -, a non mi risulta che ci siano vittime anche perché i crolli riguardano edifici già lesionati o inagibili per il sisma del 24 agosto. Ma è finito ko il nostro unico albergo e stiamo organizzando il trasferimento di una decina di anziani a Camerino».

Dove dormirete stanotte? «Non lo so, abbiamo ancora 4 tende (dal 24 agosto, ndr), le tenevamo per scaramanzia...».

22.41- CURCIO: ORA CI OCCUPIAMO DELLE PERSONE

«I sindaci ci dicono che ci possono essere stati anche altri crolli ma dobbiamo verificare bene con la luce del sole. Ma ora sono importanti le persone, che sono il punto importante e cruciale in queste situazioni». Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Rieti. «Adesso - ha aggiunto - vedremo come dare soluzioni, ma è importante capire che queste persone colpite da un secondo terremoto».

«Ci sono delle zone difficili da raggiungere, ma i mezzi di soccorso sono arrivati dappertutto e il corpo nazionale (del Dipartimento della Protezione Civile, ndr) sta lavorando in tutti i centri. Però è bene ricordare che un quadro definito non lo si può fare ora di notte», ha detto ancora Curcio.



22.47 – A CAMPLI PALAZZETTO DELLO SPORT APERTO

A seguito della forte scossa di terremoto il sindaco di Campli ha disposto l'apertura straordinaria del palazzetto dello sport cittadino, per tutta la notte. Il palazzetto sarà a disposizione di tutti i cittadini che volessero passarvi la notte.



22.52 - 4 PUNTI DI RITROVO PER DORMIRE ALL’APERTO A TERAMO

A Teramo, inevec, presso il comando di Polizia Municipale è stato aperto il COC, con la presenza di tutte le unità di emergenza del territorio.

Intanto sono stati individuati e resi disponibili 4 punti di ritrovo per chi volesse decidere di non rimanere nelle abitazioni: Acquaviva, Campo Scuola, Palazzetto dello Sport di San Nicolò, campo di calcio di Colleatterrato. In ciascuno dei punti-ritrovo sono presenti un'ambulanza della Croce Rossa, una pattuglia itinerante dei Vigili Urbani e un rappresentante della Protezione Civile.



23.32- «METTERE IN SICUREZZA IL PAESE»

«Non è più rinviabile mettere in sicurezza il Paese. Non vedo altre soluzione di fronte ai terremoti che si susseguono. E' chiaro che l'Appennino si sta muovendo». Cosi' il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, sulle nuove, forti scosse di terremoto che in serata hanno sconvolto il centro Italia. Cialente era sindaco quando il 6 aprile del 2009 L'Aquila e' stata distrutta da un terremoto che ha causato 109 morti e oltre 1.500 feriti. «Si deve prendere atto che non c'è altra scelta, dobbiamo ripartire dal fascicolo del fabbricato - ha spiegato ancora -. All'Aquila è dimostrato che anche palazzi storici rimessi a posto non hanno avuto problemi con queste nuove scosse».



23.42 ANCORA UNA SCOSSA

Ancora una scossa alle 23.42 avvertita distintamente anche in Abruzzo. Magnitudo 4.6 con epicentro nel maceratese. Nelle zone limitrofe all'epicentro sono più di una trentina le repliche che si stanno susseguendo da ore.



