Processo “il Vate”: «De Fanis fu informato dell’inchiesta da Chiodi»

PESCARA. « Nel corso delle intercettazioni della Zingariello, con un linguaggio piuttosto criptico, è emerso che De Fanis avrebbe saputo da Chiodi e Venturoni di essere indagato». Lo ha detto Michele Brunozzi del Corpo Forestale questa mattina davanti al tribunale collegiale di Pescara.

L’investigatore, rispondendo ad una domanda del giudice Maria Michele Di Fine, è stato uno dei testimoni dell’accusa nell'ambito del processo sulle presunte tangenti nel settore Cultura della Regione, che vede imputati l'ex assessore regionale Luigi De Fanis, il rappresentante legale dell'associazione Abruzzo Antico Ermanno Falone, il responsabile dell'Agenzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo Rosa Giammarco e l'imprenditore Antonio Di Domenica, per fatti che risalgono al 2013.

Al dibattimento dunque vengono confermate le risultanze già emerse nell’ordinanza di arresto circa una fuga di notizie che dopo appena poche settimane di indagini era già arrivata alle orecchie degli stessi indagati.

Agli inizi di settembre del 2013 (due mesi prima degli arresti) negli ambienti politici tutti sapevano.

Nonostante le sollecitazioni l’ex governatore Gianni Chiodi non ha mai risposto alle domande circa notizie riservate giunte a lui.

Brunozzi ha poi specificato che prima le intercettazioni poi le dichiarazioni della stessa Zingariello hanno confermato che anche De Fanis fu informato da Chiodi.

«De Fanis disse alla donna che era stato avvertito da Chiodi verso giugno (2013 ndr) dell’inchiesta», ha ripetuto l’investigatore citando a grandi linee il verbale dell’ex segretaria dell’assessore.

Insieme a Chiodi, è stato poi ricostruito, c’erano anche Fabrizio Di Stefano e Lanfranco Venturoni del rottamato Pdl che dunque erano a conoscenza dell’indagine allora iniziata da pochissimi mesi e coperta dal più totale segreto.

Rimane un mistero su chi abbia avvertito Chiodi (e non De Fanis): la fuga di notizia ebbe un enorme valore politico perchè in quel periodo si doveva decidere se votare a dicembre 2013 (naturale scadenza del mandato Chiodi) oppure rimandare di sei mesi (come fu in realtà) con una inedita prorogatio anche contestata. Il centrodestra, grazie alle preziose informazioni, decise di posticipare in primavera, provvidenzialmente, visto che altrimenti si sarebbe votato ad un mese dagli arresti e dallo scandalo. Un vantaggio peraltro in parte riassorbito dall’emersione dello scandalo Rimborsopoli (poi in gran parte evaporato) ad un mese dal voto.

MASCITTI ED IL CONSIGLIO DI VARONE

Poco prima il testimone dell'accusa, Andrea Mascitti, l'imprenditore dello spettacolo, costituitosi parte civile, che con una sua denuncia ha fatto scattare le indagini, aveva spiegato al collegio che De Fanis e Zingariello, «nel corso di alcune telefonate con un linguaggio in codice, mi avevano detto di stare attento perchè eravamo tutti intercettati». Sia Brunozzi, che gli assistenti capo della Forestale Monica Marinelli e Claudio Sarracino, citati dal pm Anna Rita Mantini per riferire sulle indagini, hanno poi ricostruito dettagliatamente le varie fasi dell'inchiesta "Il Vate".

«Dopo la presentazione del preventivo, per l'organizzazione dell'evento, fui richiamato dall'assessore regionale De Fanis per discutere dei dettagli. Lui iniziò a cancellare alcune voci dal budget e disse che ci voleva una somma per lui, di 4.000 euro, che gli servivano per la campagna elettorale. Mi sentii molto turbato e decisi di parlarne con un amico, il pm Gennaro Varone, con il quale condividevo la passione per la musica, e lui mi esortò a presentare querela».

E' un altro dei passaggi chiave della testimonianza resa da Mascitti che ha aggiunto: «Non riuscendo ad organizzare il premio Nascimbeni con il sostegno del Comune di Orsogna, come fatto in passato, decisi di rivolgermi all'assessore De Fanis. Nel corso del primo incontro illustrai l'evento all'assessore, che sembrò apprezzare e parlammo anche di cifre. Presentai un preventivo indicativo di circa 20mila euro».

In seguito, all'inizio di marzo, l'incontro con la presunta richiesta di soldi da parte dell'assessore.

«Durante quell'incontro l'assessore mi disse chiaramente che o si faceva in quel modo o non si poteva fare - ha affermato il testimone -. Io in seguito iniziai a tutelarmi registrando tutte le conversazioni».

La querela venne presentata il 2 marzo e dal giorno successivo si mise in moto anche il lavoro degli inquirenti, con intercettazioni e appostamenti che hanno fornito numerosi riscontri alla versione di Mascitti.

Come nel caso di una presunta seconda richiesta di danaro: «L'assessore mi chiese di prendere parte all'organizzazione di un evento della Regione al Salone del Libro, che sulla base delle mie previsioni sarebbe costato circa 2.500 euro, ma De Fanis mi chiese di arrivare fino a 4.400 euro, spiegando che ci saremmo presi 1.000 euro a testa».

Lucia Zingariello, ex segretaria di De Fanis, per questa vicenda ha già patteggiato una condanna ad un anno e 11 mesi di reclusione. Proprio la Zingariello, questa mattina, sarebbe dovuta comparire per essere ascoltata in qualità di testimone, ma non si è presentata per ragioni di salute. Presenti, invece, gli imputati De Fanis, Giammarco e Falone.

Assente solamente Di Domenica.

«Organizzavo eventi e spettacoli, ma nell'ambiente non mi rispondono più e adesso mi sento un'anomalia», ha detto Mascitti ai cronisti uscendo dall’aula. «Io sono diplomato in pianoforte e ho investito tutta la mia vita in questo mondo, ma da quando è accaduta questa vicenda per vivere faccio il benzinaio e per me è una grande sconfitta».