Fondazione Mileno, rientra l’allarme: sospesa cassa integrazione

CHIETI. L​a Asl Lanciano Vasto Chieti riconosce un errore nell'attribuzione del numero di prestazioni da remunerare e la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto sospende la procedura di cassa integrazione.

Questo l'esito dell'incontro tecnico che si è svolto ieri a Pescara, presso il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, alla presenza anche delle organizzazioni sindacali.

Nei giorni scorsi i sindacati avevano lanciato l’allarme e adesso si apre uno spiraglio.

Nel corso della verifica del budget assegnato alla Onlus, che eroga, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, prestazioni di riabilitazione in regime residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale, ​è stato accertato un errore nell'aggregazione dei dati relativi al 2015 comunicati in Regione per le prestazioni ex art. 26 effettivamente rese nelle strutture della Fondazione.

In realtà sono 56.040, e non 53.725 come in precedenza era stato dichiarato dalla Asl, con un saldo positivo in favore della casa di cura di Vasto pari a 2.315 prestazioni, per una valorizzazione economica stimata in circa 295mila euro.

La Asl ora procederà alla comunicazione formale del dato difforme per consentire alla Regione di procedere alle opportune verifiche e adottare ulteriori provvedimenti.

Con il fiato sospeso ci sono un centinaio di lavoratori a rischio cassa integrazione: terapisti, infermieri, operatori, educatori che in queste strutture prestano la loro attività professionale per curare i tanti pazienti che necessitano di servizi riabilitativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, con conseguenze drammatiche soprattutto per gli utenti diversamente abili e le loro famiglie e per tutti i pazienti di cui molti, se dismessi da queste strutture, dovrebbero essere ricoverati in

ospedale, in quanto non assistibili nelle proprie case, con costi aggiuntivi per l’intera comunità.

I Sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato l’allarme e, nel tentativo di scongiurare il taglio di 500mila euro che andrebbe a penalizzare fortemente il territorio, hanno chiesto un incontro urgente con

il Presidente della Regione, con l’Assessore alla Sanità, col Direttore della ASL competente, col Direttore del Dipartimento per la Salute e col Sindaco di Vasto.

«Ormai conosciamo bene i trucchetti dei politicanti, soprattutto di quelli a marchio Pd», aveva contestato meno di 24 ore fa la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Ludovica Cieri. «E infatti, alla luce dell’ultimo incontro cui hanno preso parte il sindaco di Vasto e l’assessore alla Sanità d’Abruzzo, chiediamo a chi ancora si illude che la politica partitica si interessi davvero ai problemi dei comuni cittadini, al bene della comunità: dove sono, adesso, gli amici “che contano in Regione”, quelli che ad ogni evento pubblico o manifestazione ufficiale non perdono occasione di riconfermare prezioso amore e solerte presenza alla nostra città? Forse può risponderci il sindaco?»