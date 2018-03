La guerra dei procuratori: a Chieti scelta contestata e criteri oscuri

CHIETI. Difficile dire se ad ogni proposta di nomina di procuratore della Repubblica ci siano sempre reazioni ferme come quelle che si sono registrate per la nomina del nuovo procuratore di Chieti.

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, lo scorso 12 ottobre, ha votato per Francesco Testa quale capo della Procura teatina ma la sua nomina non è stata accolta con indifferenza, sia da chi ha concorso per quel posto ma anche dagli stessi sostituti procuratori che lì lavorano già.

E’ successo, infatti, che con voto quasi unanime (con l'astensione del solo Lucio Aschettino, presidente) la commissione del Csm ha proposto il magistrato Testa, 45 anni, originario di Catania, al vertice degli uffici giudiziari teatini in una competizione con 24 pretendenti che avrebbero dovuto battagliare attraverso una comparazione dei meriti acquisiti sul campo: esperienza, titoli, lavori effettuati, indagini.

L’idea che ne emerge è che i “contestatori” non mettano in dubbio le «qualità assolute del candidato» ma più il metodo oscuro utilizzato dal Csm per valutare i curricula, attribuendo punteggi maggiori a chi ha -almeno quantitativamente- minore esperienza specifica. Una situazione simile era già accaduta dopo la recente designazione a procuratore aggiunto a Genova, per le medesime ragioni poi accolte dal Csm.





Testa è entrato in magistratura nel 1997 ed ha condotto indagini importanti anche sulla mafia siciliana arrivando ad arrestare importanti latitanti, poi alte esperienze all’estero e di recente presso il ministero della giustizia dopo essere stato posto fuori ruolo.

In una recentissima lettera i sostituti procuratori di Chieti, Lucia Campo, Maria Domenica Ponziani, Giuseppe Falasca e Giancarlo Ciani hanno posto al presidente del Csm (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) al vicepresidente (Giovanni Legnini da Chieti) e alla stessa quinta commissione che ha designato Testa alcuni temi e posto alcune domande.

Nella algida forma della missiva ufficiale non mancano sfumature più intense che lasciano solo intendere un malumore molto più ampio che da settimane viaggia tra gli uffici giudiziari e nelle mailing list.

Scrivono i magistrati della Procura di Chieti:

«Si rileva che con scelta del magistrato designato, immesso nell'organico della magistratura nel 1997, anzianità che nel nostro ufficio allo stato non gli avrebbe consentito di ricoprire nemmeno il ruolo di procuratore della Repubblica facente funzione (posto che tre dei quattro sostituti in organico sono ben più anziani del collega proposto) sono state pretermesse le candidature di 21 dei 23 aspiranti alle funzioni di procuratore della Repubblica e, tra essi, colleghi che vantano una consolidata esperienza, anche di dirigenza, oltre che di conoscenza del territorio. Pertanto, pur dando per scontate le doti professionali del dottor Francesco Testa, al fine di fugare ogni perplessità su tale scelta e sulla sua opportunità ci si auspica che sia datata subito massima trasparenza ai criteri adottati in relazione alle note caratteristiche del candidato proposto e alle ragioni in virtù delle quali non siano stati considerati i candidati ben più esperti, anche nel settore della dirigenza».

Dunque richiesta di trasparenza dei magistrati al Csm e poi ancora:

«Appare evidente come, in difetto di tale comunicazione, la scelta ricaduta su di un candidato che ai più appare un vero e proprio outsider (per la giovane età, per aver esercitato le funzioni giudiziarie per meno di 15 anni, per essere stato fuori ruolo dal 2012 ad oggi, per non aver conoscenza del territorio e delle sue peculiarità) che solo poco tempo addietro era stato proposto come procuratore aggiunto dell'ufficio di Genova e poi revocato proprio a seguito ad osservazione perplessità analoghe a quelle che si ripetono oggi, mini la credibilità non solo dell'ufficio che dovrebbe dirigere ma dello stesso autogoverno della magistratura. Ciò a maggior ragione se si tiene in conto che il candidato proposto avrebbe, non più la qualifica di semidirettivo, bensì la dirigenza di un ufficio che, anche nella prospettiva dell'accorpamento con la procura di Vasto e di Lanciano, vanterebbe un organico di 11 magistrati e il controllo del territorio più esteso del distretto».

Solo alla fine esplode il malumore e la percezione che esperienza e dedizione al lavoro, dunque il merito, non valga nemmeno nelle nomine dei procuratori.

«Rimane comunque l'amarezza di constatare come un'attività giudiziaria svolta con dedizione e abnegazione, anteponendo la ragione dell’amministrazione quotidiana della giustizia alle ambizioni e gratificazioni personali, finisca per costituire una nota di demerito piuttosto che di apprezzamento ai fini della dirigenza dell'ufficio».

Alla schiera di chi contesta la scelta del Csm c'è anche il sostituto procuratore di Pescara, Gennaro Varone, che era tra i candidati in corsa e che in un'altra lettera del 17 ottobre scorso propone al Consiglio superiore una selezione maggiormente attenta e magari un colloquio diretto con tutti i candidati.

«L'audizione consentirebbe», scrive Varone al Csm, «ai candidati di mostrare la propria personalità ed il proprio talento, da un lato; dall'altro, ai candidati medesimi di rendersi conto delle ragioni per le quali attività non giurisdizionali di formatore o di fuori ruolo possano essere considerate valide in questa selezione. In tal senso mi permetto di formulare osservazioni e richieste, in spirito di servizio, in nome del quale ritengo di avere sempre esercitato le funzioni di magistrato della Repubblica che mi onoro profondamente di rappresentare».

Sta ora al Csm e alle grandi doti di mediatore che tutti riconoscono al vicepresidente Giovanni Legnini dirimere questa spinosa situazione che riguarda una porzione importante della nostra regione e del suo territorio d’origine.





Alessandro Biancardi