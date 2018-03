I 46 furbetti del cartellino: a Sulmona dipendenti del Comune tra bar e shopping

SULMONA. Si allontanavano, senza alcuna giustificazione, dal posto di lavoro subito dopo aver registrato la loro presenza mediante il badge.

Nei guai 46 dipendenti del Comune di Sulmona (su un totale di 102): negli ultimi 7 mesi i loro spostamenti sono stati controllati dalla Guardia di Finanza e non sono mancate sorprese.

Le indagini, coordinate e dirette dal sostituto procuratore Stefano Iafolla, hanno consentito di rilevare gravi irregolarità da parte di molteplici dipendenti del Comune.





E’ emerso che alcuni erano soliti assentarsi per recarsi presso la propria abitazione per consumare il pasto, sbrigare faccende personali e trascorrere parte del tempo al bar, fare shopping o fare la spesa. Altri si assentavano dal posto di lavoro in modo prolungato e ingiustificato, più volte al giorno. C’è anche chi, con la complicità del collega presente in ufficio ovvero con la connivenza di altro personale esterno al Comune, registravano fraudolentemente l’inizio o la fine del servizio pur essendo assenti, raggiungendo poi in netto ritardo l’ufficio o allontanandosene in largo anticipo.

La Finanza ha stanato anche quelli che producevano comunicazioni (attestazioni di omessa timbratura), per iscritto o verbalmente, attestando falsamente la presenza in servizio o gli orari di inizio e fine servizio.

Nel mucchio sono saltati fuori anche alcuni che utilizzavano buoni pasto non dovuti.



LE IMMAGINI LI INCHIODANO

E che i 46 dipendenti pubblici non fossero al loro posto, come richiesto, è stato accertato grazie ad una minuziosa attività di video-registrazione effettuata con telecamere installate nel perimetro di alcune sedi di servizio comunali.

Ma gli inquirenti hanno anche analizzato i tracciati dei cartellini magnetici, hanno effettuato pedinamenti, appostamenti ed osservazione. Addirittura, in qualche caso, ad alcuni dei dipendenti pubblici allontanatisi dal posto di lavoro ingiustificatamente, mentre si dedicavano allo shopping, la Finanza ha controllato la regolare emissione degli scontrini fiscali a seguito degli acquisti fatti.

Nei confronti dei 46 indagati sono state configurate varie ipotesi di reato, dalla truffa aggravata alle false attestazioni o certificazioni nell’utilizzo del badge da parte di dipendenti pubblici.

In merito alla vicenda è stata interessata anche la Procura Regionale della Corte dei Conti di L’Aquila per il recupero dei compensi illecitamente percepiti.

L’ASSESSORE SCONCERTATO

«E' un caso che lascia sconcertati, adesso più che mai è urgente una riorganizzazione della macchina comunale».

Così l'assessore al Personale del Comune di Sulmona, Cristian La Civita, «appena preso possesso dell'incarico da assessore ho subito esaminato i cartellini di tutti i dipendenti comunali notando qualche caso di irregolarità».

Per questi motivi, e non solo, proprio l'assessore delegato al Personale, in accordo con la sindaca Annamaria Casini e il resto della giunta comunale, aveva diramato una circolare interna in cui si invitavano tutti i dipendenti, compresi funzionari e dirigenti, al puntuale rispetto degli orari di lavoro fissando alle 8,45 il termine massimo per timbrare l'inizio della giornata lavorativa.

«In particolare in quella circolare ho raccomandato a tutti di essere presenti puntualmente sul posto di lavoro soprattutto negli orari di ricevimento del pubblico», conclude l'assessore al personale, «non è assolutamente tollerabile che in quegli orari i cittadini trovino gli uffici vuoti così come ho fatto divieto dell'uso del telefonino personale durante le ore di lavoro».

PIANTI E PREOCCUPAZIONE IN COMUNE

Subito dopo la divulgazione della notizia, nei corridoi e nelle stanze di palazzo San Francesco, la sede municipale, si respirava aria di preoccupazione e di sgomento.

Molti, tra dipendenti e funzionari, si sono riconosciuti nel video diramato dalle fiamme gialle girato nel corso dei sei mesi d'inchiesta. Alcuni, davanti all'evidenza delle immagini hanno anche pianto, non nascondendo la forte preoccupazione per i provvedimenti che potrebbero arrivare da parte del Comune e dalla Corte dei Conti.

Tra gli indagati ci sarebbero anche tre dei quattro dirigenti comunali, per i quali la Guardia di Finanza sta valutando ogni singola posizione in merito soprattutto al mancato controllo sul personale. «Se hanno sbagliato è giusto che debbano pagare», è stato il commento di quei dipendenti rimasti fuori dal calderone dell'inchiesta delle fiamme gialle.

SINDACO: «RISCHIAMO PARALISI»

«Un durissimo colpo per l'immagine di un Comune che con grande fatica, insieme alla mia giunta, stiamo cercando di riorganizzare», commenta il sindaco Annamaria Casini.

Il sindaco che si trova per impegni istituzionali fuori città, sottolinea due aspetti preoccupanti della bufera giudiziaria che ha travolto il Comune che amministra da soli 4 mesi. «Il primo di carattere morale: stigmatizzo con forza, ammesso che tutte le accuse vengano provate, e censuro come dipendenti infedeli chi, in un momento di grave crisi occupazionale e in una nazione dove i cittadini chiedono alla politica di ridurre gli sprechi e la spesa pubblica, approfitta di una situazione di privilegio cercando di frodare la pubblica amministrazione e la stessa cittadinanza».

«La seconda considerazione - aggiunge il sindaco di Sulmona Annamaria Casini - è di carattere tecnico-amministrativa: in un comune dove quasi la metà dei dipendenti è ora indagata per reati gravissimi, è fortissimo il rischio di una vera e propria paralisi della macchina comunale. Da qui il mio appello alla magistratura e alla Guardia di Finanza a chiudere nel più breve tempo possibile le indagini per arrivare a individuare con certezza chi si è macchiato di una così grave colpa».

«Nello stesso tempo assicuro alla cittadinanza di essermi già attivata per potermi muovere nel miglior modo e tempestivo possibile - prosegue Casini - per cercare di non far ricadere le responsabilità di dipendenti non corretti su chi invece ogni giorno lavora con dedizione e scrupolo, ma soprattutto per scongiurare che l'organizzazione amministrativa del Comune di Sulmona possa subire gravi danni».