Abruzzo Sviluppo, approvato bilancio 2015: 10mila euro di utile

ABRUZZO. L'assemblea di Abruzzo Sviluppo ha approvato oggi il bilancio 2015. La societa' in house ha registrato, al 31 dicembre 2015, un valore di produzione di 3 milioni 706mila euro, mentre il costo della produzione ammonta complessivamente a 3 milioni 689mila euro. La societa', guidata dal presidente Manuel De Monte (gli altri membri del Cda sono Alessandra Rossi e Graziano Di Costanzo), ha registrato un utile di 10mila euro.

«La nuova governance di Abruzzo Sviluppo ha avviato una nuova stagione, i dati contabili lo confermano - ha osservato il presidente Luciano D'Alfonso - Ora, ci aspetta una nuova sfida: promuovere politiche di attrazione, trasformare Abruzzo Sviluppo in un organismo facilitatore per agevolare investimenti sul territorio, cioe' dobbiamo guardare al futuro, ottimizzando tempi e risorse per l'attuazione di azioni strategiche di sviluppo del comparto produttivo».