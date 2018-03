Il Calice Toyo Ito potrebbe tornare in piazza Salotto

PESCARA. Il Calice di Toyo Ito potrebbe tornare, dopo 7 anni, in piazza Salotto.

A questa ipotesi starebbero lavorando da alcune settimane il sindaco Marco Alessandrini e il suo vice Enzo Del Vecchio. Un’ipotesi che sta facendo discutere ma l’ultima parola spetterebbe a Toyo Ito, l’artista giapponese al quale di sicuro non ha giovato tutto il clamore degli anni scorsi.

Una storia maledetta quella della rottura del calice dopo 46 giorni dal suo posizionamento in piazza e costato 1,3 milioni di euro. Da tre anni l’opera si trova a Pomezia. All’inizio del 2017 potrebbe invece chiudersi con un accordo la controversia tra Comune- Caripe (proprietarie del Calice) e la Clax Italia (costruttrice dell’opera) al quale sono stati chiesti 2,1 milioni di euro di risarcimento.

La ditta viene infatti ritenuta responsabile del cedimento dell’opera per un errore nella realizzazione della tecnostruttura.

Ma il suo eventuale ritorno a Pescara proprio non piace a Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Luigi Albore Mascia (che fece rimuovere il calice rotto), oggi promotore dell’associazione ‘Pescara Mi Piace’.

«Pensare di riportare l’opera, con quell’armatura d’acciaio che la imprigiona da sette anni per impedire che vada in frantumi, in piazza Salotto è oggi un’operazione nostalgica priva di buon senso e soprattutto dannosa», dice Fiorilli che propone invece una soluzione protetta «all’interno della Città della Musica, o dentro l’aeroporto, o all’interno dell’Università ‘d’Annunzio’».



UN’OPERA NUOVA O QUELLA ROTTA?

In effetti pensare di riportare quell’opera rotta nella piazza più importante della città appare una cosa assurda, a meno che i termini dell’accordo transattivo tra i proprietari e la ditta costruttrice non siano quelli della consegna da parte della Clax di un Calice nuovo di zecca, preferibilmente ‘indistruttibile’, così come doveva essere quello originale.

Potrebbe essere una soluzione che giova a tutti: la Clax ‘risparmierebbe’ quasi 800 mila euro (la differenza tra i 2,1 milioni richiesti per i danni e 1,3 milioni del costo), il Comune avrebbe il tanto amato Wine Glass e pure Toyo Ito potrebbe brindare.

Ma su questa ipotesi non c’è al momento alcuna conferma.



40 MILA EURO PER LO SPOSTAMENTO

«Forse l’attuale sindaco, per colpa di una nuova disfunzione funzionale, ha già dimenticato che la realizzazione del calice è costata alla città oltre 1 milione di euro, pagato da mecenati privati, compreso il cementificio di Pescara, che si era così garantito la permanenza in città per i successivi vent’anni», ricorda Fiorilli.

«E forse dimentica i costi sostenuti dalla città per imbracare il calice dopo la sua rottura improvvisa, oltre che la derisione internazionale per aver costruito un’opera d’arte, tanto pubblicizzata, e miseramente crollata dopo appena 64 giorni dalla sua installazione. E il sindaco Alessandrini ha già dimenticato i 40mila euro spesi dalla città per riportare a Pomezia il calice, e soprattutto i costi di quelle cause giudiziarie, in cui il Comune è parte attiva, esplose dopo la rottura del calice. Il sindaco evidentemente ha la memoria corta, ha già dimenticato tutto, ma la città no».



IL SONDAGGIO

I cittadini, partecipando a un sondaggio nel dicembre 2013, hanno chiaramente espresso la propria contrarietà a un eventuale ritorno del calice in piazza Salotto, una contrarietà che evidentemente la giunta Alessandrini non vuole tenere in considerazione.

«Non si comprende quale sia il pregio di un parallelepipedo imbracato in un’armatura d’acciaio imposto nella piazza principale di Pescara. Piuttosto – ha proseguito l’avvocato Fiorilli – l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ ritiene sia più opportuno chiudere in modo definitivo il capitolo inerente il calice, pretendendo un risarcimento danni per la tutela dell’immagine della città, risarcimento che potrà poi eventualmente essere reinvestito sul territorio. Se proprio fossimo costretti a riprenderci il cubo magico, è invece evidente, come già è emerso nel corso dei vari incontri svolti dalla precedente amministrazione alla presenza di esperti e tecnici, che per quel calice va trovata una sistemazione coperta e protetta dall’azione degli agenti atmosferici, proprio per garantire la sicurezza degli utenti».