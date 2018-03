«Cronica carenza di infermiri all’Utic di Chieti»

CHIETI. La Cisl Fp denuncia la grave carenza di infermieri e di supporto all’assistenza dell’Utic (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) di Chieti.

Un problema che, come riferisce il sindacato, comporta quotidianamente «uno scadimento della qualità delle prestazioni sanitare». Si chiede dunque al direttore sanitario, al direttore gestione risorse umane, e al responsabile del servizio Medicina del Lavoro «di intervenire prima possibile»

«Tali carenze, più volte denunciate da parte dei dipendenti e mai recepite nella loro complessità», insiste la sigla sindacale, determinerebbe quotidianamente carenze e malcontento da parte dei degenti.

«Questa situazione incresciosa espone sia gli utenti che il personale in servizio ad importanti rischi correlati all’assistenza», contesta il segretario regionale Cisl Fp, Gabriele Martelli, «come rilevato da numerosi studi scientifici in ambito internazionale, in cui si descrive che la mortalità come outcome assistenziale è in relazione alla presenza del personale infermieristico. Questa grossa carenza di personale, si trascina da ormai troppo tempo, compromettendo la qualità del servizio e i livelli di assistenza».





Come già denunciato più volte dal sindacato, la carenza di personale infermieristico ed operatore di supporto è diventata «allarmante e non più sopportabile».

«Il personale», spiega meglio Martelli, «è gravato oltre misura di ritmi di lavoro che non consentono la resa ottimale del servizio stesso ai pazienti. La nostra organizzazione sindacale fa presente che nell’organizzazione dei servizi cardiologici sul territorio, il Presidio ospedaliero di Chieti svolge la funzione di “hub”, ovvero di centro di eccellenza in cui vengono eseguiti gli interventi ad alta complessità assistenziale e necessitano di uno stretto monitoraggio dei parametri».

Il sindacato ricorda che la normativa attuale (Decreto del commissario ad acta n. 49 dell'8 Ottobre 2012) sulle linee di indirizzo regionale in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle USL non sia ancora equiparata e rispettata dalla ASL Lanciano Vasto Chieti.