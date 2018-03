Alberi e verde urbano a Pescara: passi in avanti nella riunione in Comune

PESCARA. Si è riunito ieri il tavolo di confronto tra Comune di Pescara, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Ordine degli Agronomi, Corpo Forestale dello Stato e Coordinamento Salviamo gli Alberi.

Un confronto serrato che sta portando i suoi frutti, secondo il Coordinamento ‘Salviamo gli alberi’

In un'ora e mezza di dibattito sono state affrontate e risolte diverse questioni. E’ emerso ad esempio che la Forestale, pur continuando a dare il proprio contributo, non ha la strumentazione per poter far fronte agli approfondimenti necessari sui 28 alberi ancora in piedi e giudicati meritevoli di approfondimento dopo il sopralluogo congiunto tra Comune, Coordinamento e Ordine di tre settimane fa.

Il Comune procederà quindi a formalizzare un incarico ad un tecnico che in breve tempo esaminerà, con un sopralluogo aperto anche al Coordinamento e all'Ordine, gli alberi rimasti identificando le metodologie strumentali adatte per ogni singola pianta (prove a trazione; tomografia; resistografo ecc.). Solo sulla base di questa prima valutazione si verificherà se tutte e 28 le piante rimaste potranno essere valutate strumentalmente per la verifica statica essendo le risorse del comune limitate.

Nel frattempo il Coordinamento verificherà se sarà possibile aggiungere nuove risorse economiche con il sostegno dei cittadini all'operazione, qualora ve ne sia bisogno.





Le risorse disponibili saranno usate tenendo conto dell'ordine di priorità già assegnato ad ognuna delle 28 piante nel corso del sopralluogo congiunto tra Coordinamento, Comune e Ordine avvenuto qualche settimana fa; se qualche pianta non potrà essere soggetta ad approfondimenti strumentali per mancanza di risorse purtroppo sarà tagliata.

Il Comune di Pescara a breve formalizzerà il bando per costituire la Commissione tecnica per il Verde urbano prevista dal regolamento del Verde, così come chiesto dal Coordinamento. Questa Commissione contribuirà ad esaminare il piano di ripiantumazione derivante dalle attività di abbattimento. E poi ancora il Comune di Pescara si appresta a redigere il bando per le potature di carattere ordinario. Come richiesto a gran voce in queste settimane dal Coordinamento, il Comune ha annunciato che si provvederà ad inserire ulteriori specifiche clausole per migliorare gli interventi in un settore assai delicato per il futuro del patrimonio arboreo della città, anche sotto l'aspetto della sicurezza stessa.

Dopo un sopralluogo congiunto avvenuto la scorsa settimana la Forestale durante la riunione ha rimesso al Comune una relazione sulla richiesta, depositata ad agosto dal Coordinamento, di valutare la monumentalità del filare di alberi di viale Scarfoglio. La Soprintendenza ha chiesto di partecipare in considerazione del fatto che l'area è già sottoposta a vincoli paesaggistico.



Si è chiarito comunque che, anche in caso di esito positivo della procedura di riconoscimento della monumentalità, in presenza di accertata pericolosità di piante monumentali si potrà procedere con l'abbattimento.