Università: d'Annunzio condannata a restituire Ima

CHIETI. L'università d'Annunzio di Chieti - Pescara deve restituire, dal primo agosto 2014, l'Ima (indennità mensile accessoria) a 114 dipendenti.

Lo ha deciso il giudice del lavoro di Chieti Ilaria Prozzo, la sentenza è stata depositata nel pomeriggio di ieri.

Si tratta di un primo punto fermo di una situazione intricatissima, al centro da anni di accesissimi scontri tra vertici e dipendenti.

Secondo il giudice l'Ima «ha indubbia natura retributiva in quanto inserita nella struttura della retribuzione, è corrisposta con cadenza periodica mensile e con carattere di generalità: si tratta, anzi- scrive ancora il giudice - di una componente essenziale della retribuzione, del tutto svincolata, anche per espressa previsione dell'art. 41 comma 4 del contratto nazionale 27 gennaio 2005, dallo svolgimento di particolari attività o prestazioni e da valutazioni in ordine alla produttività individuale. La mancata corresponsione sia pure determinata da rilievi ispettivi, urta contro il principio di irriducibilità e intangibilità della retribuzione».





Sono 114 i dipendenti dell'ateneo, sui 300 che si erano visti decurtare l'indennità mensile di ateneo che pesa sulla busta in media per 300 euro al mese, che avevano presentato ricorso assistiti dall'avvocato Alessandro Cassigoli. Ieri, nell'ultima udienza l'ateneo era rappresentato dall'avvocato Antonio D'Antonio.

L’indennità era stata introdotta dopo l'accordo di contrattazione decentrata del febbraio 2005 quando si stabilì di corrispondere l'Ima in misura di 250 euro (lordi) per il personale di categoria b, di 280 euro (lordi) per il personale di categoria c e di 300 euro (lordi) per il personale di categoria d.

Negli anni scorsi al centro del contendere era finita anche la richiesta, avanzata dall'Università al personale tecnico e amministrativo, di restituire l'Ima percepita negli anni (e ritenuta da ultimo non dovuta) e il cui importo complessivo superava il milione e mezzo di euro.