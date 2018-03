Ecco gli inquinatori di Stato: «consapevoli di veleni e danni. Volevano solo lucrare»

ABRUZZO. «Tutte le attività illecite nella gestione dei rifiuti, attuate sia nella fase di smaltimento che della ricezione degli stessi, sono state sempre finalizzate al conseguimento di un risparmio dei costi e di un aumento dei ricavi. Il tutto a totale discapito della salubrità dell'ambiente circostante, nel quale vengono immesse, attraverso lo scarico nel fiume o fuoriuscite dalle vasche di depurazione, importanti quantità di sostanze inquinanti».

Parole forti e chiare quelle del gip Giuseppe Romano Gargarella che sintetizzano con quanta fredda speculazione operassero le persone che giovedì mattina sono state arrestate dalla procura antimafia de L’Aquila e dalla Forestale.

Agli arresti sono finiti i vertici del Consorzio di Bonifica Centro, ora sotto un amministratore giudiziario, (Andrea Colantonio) mentre è stato sequestrato anche il depuratore in contrada San Martino -Salvaiezzi perchè inadeguato e pericoloso.

Ai domiciliari sono finiti Roberto Roberti, presidente del Consorzio di bonifica Centro, per una vita nella Dc; Tommaso Valerio, direttore tecnico del Consorzio; Andrea De Luca, capo settore Ecologia e Ambiente dell’impianto di depurazione in località San Martino-Salvaiezzi; Stefano Storto, amministratore laboratorio analisi “Dace dottor Storto srl”;

Inoltre il gip ha disposto l’interdizione di attività imprenditoriali nei confronti degli imprenditori Angelo De Cesaris e Fabrizio Mennilli che sarebbero stati favoriti da Roberti poichè beneficiari di affidamenti diretti senza gara.



INCHIESTA NATA NEL 2015

L’inchiesta che è nata a febbraio 2015 è costituita da diversi filoni che la Forestale sta sviluppando con la procura de L’Aquila. Il primo ad arrivare a “deflagrazione” è quello denominato “Panta Rei”, dove “rei” sta per "scorrere" e troppo spesso si parla di veleni che finiscono nel fiume. Per la maggior parte le condotte interrotte dagli inquirenti riguardano reati ambientali ed inquinamento senza scrupolo ma la cosa che salta subito all’occhio è che ad inquinare non sono cittadini o imprenditori spregiudicati ma gli stessi controllori e gestori degli enti pubblici, cioè coloro che per primi, e più degli altri, dovrebbero amministrare il bene “ambiente” con mille scrupoli di coscienza.

Invece qui di coscienza se ne vede poco e meglio di ogni altra cosa sono le parole dello stesso gip a sintetizzare il valore di quanto accaduto.

«Le risultanze del presente procedimento», scrive il giudice, «rimarcano quanto inutile o ipocrita sia interrogarsi, con infantile stupore, circa le cause della ricorrente non balneabilità del mare o di odori nauseabondi dei fiumi o di ripercussioni negative della fauna ittica».

E non è la prima volta che siamo costretti a registrare che le maggiori e più gravi fonti di inquinamento sono pubbliche...



«CONSAPEVOLE ELUSIONE DELLE REGOLE»

«L'atteggiamento degli indagati», scrive ancora il gip, «non si è limitato alla mera incuria verso l'applicazione delle misure a tutela dell'ambiente, ma si è sostanziato in una consapevole elusione delle regole, con la preordinata sistemica adozione di stratagemmi diretti all’occultamento, specie agli organi di controllo, delle fonti di inquinamento ambientale derivanti dalle illecite attività del Consorzio».

A confermare tutto anche le testimonianze di alcuni dipendenti del Consorzio che hanno descritto le direttive che venivano loro impartite dai vertici dell'Ente per fare in modo che i risultati delle analisi chimiche sui rifiuti e gli scarichi si conformassero ai limiti normativi, anche attraverso la diluizione dei campioni, il “frullato” dei fanghi o semplicemente taroccando le carte.



PROFITTO, PROFITTO, PROFITTO

Tutto accadeva per due ordini di ragioni, deducono gli investigatori: in primo luogo, la miscelazione dei fanghi contaminati può incidere sulle caratteristiche chimiche del fango originario che avrebbe comportato iter e costi diversi per il corretto smaltimento.

In secondo luogo, il Consorzio aveva un concreto interesse economico a certificare produzione di fanghi speciali con codici di smaltimento che prevedono un costo più elevato. A pagare era il Comune di Chieti che versava il prezzo pieno (165 euro a tonnellata) per lo smaltimento di fango inquinato che invece veniva semplicemente conferito in discarica, camuffato.

In base alla valutazione del consulente tecnico della procura, negli anni 2013-2014-2015, il Comune di Chieti avrebbe versato nelle casse del Consorzio almeno 300.000 euro non dovuti.

Dunque non c'era nessun tipo di scrupolo nel trattare materiale altamente inquinante o gettare reflui velenosi nel fiume.



LA PESSIMA MANUTENZIONE

Inoltre la Forestale nei lunghi mesi di indagine ha potuto constatare come il malfunzionamento dell'impianto di depurazione di Chieti Scalo fosse una conseguenza diretta della pessima manutenzione e dell'inadeguatezza degli impianti vetusti, tanto che, solo dopo le perquisizioni dello scorso dicembre, la Regione Abruzzo è stata indotta a sospendere il provvedimento autorizzativo al Consorzio di Bonifica centro (dopo due mesi però subito ritirato).

Nonostante tutto questo la quantità di rifiuti trattati non è mai diminuita ed il Consorzio ha continuato a cercare nuovi approvvigionamenti.

Dalle numerose attività, anche di intercettazione, è stato sempre più chiaro come il presidente, Roberto Roberti, «gestisse in maniera privatistica la cosa pubblica causando ingenti danni economici al Consorzio». Danni, per esempio, derivanti dall'affidamento a terzi di servizi e forniture, come il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione, saltando a piè pari la normativa sugli appalti e preferendo l’affidamento diretto con l'esclusivo scopo di favorire una ristretta cerchia di ditte amiche, come la Depuracque o la Ecologica Anzuca.



MISCELAZIONE E ILLECITO SMALTIMENTO

Tra le condotte contestate c’è la miscelazione e l’illecito smaltimento dei fanghi trasformati in «non pericolosi». Si mischiavano due tipologie diverse di fanghi che avrebbero imposto uno smaltimento e trattamenti speciale (più costosi) mentre, invece, si è preferito conferirli in discarica falsificando i documenti di trasporto e di codici specifici, facendo risultare in pratica sulla carta una diversa qualità del rifiuto.

C'era poi il percolato proveniente dalla discarica “Bulera”, in Toscana, che avrebbe dovuto prevedere un determinato trattamento da parte del Consorzio di Bonifica cosa che, invece, non è avvenuta, come si evince dalle intercettazioni e. Ciò ha determinato uno smaltimento nel fiume di elevate quantità di arsenico.

In pratica il Consorzio avrebbe scaricato arsenico nel fiume Pescara superando 12 volte i limiti imposti dalla legge.



L’ARSENICO

L'arsenico è un inquinante molto problematico per le acque, in virtù della sua accertata tossicità, con possibile effetto cancerogeno sull'uomo, che poi viene ingerito attraverso la catena alimentare.

Sono stati poi riscontrati anche il superamento dei limiti tabellari per il parametro di azoto ammoniacale.

Nonostante i numerosi superamenti per questo parametro il Consorzio ha proseguito ad accettare centinaia e centinaia di carichi di rifiuti liquidi con elevatissimi contenuti di azoto ammoniacale che veniva sversato nel fiume per lucrare.



LE FALSIFICAZIONI

Come detto, per celare le carenze depurative degli impianti, il Consorzio avrebbe posto in essere, secondo l’ipotesi accusatoria, operazioni penalmente rilevanti quali la falsificazione delle analisi del controllo interno giornaliero, degli scarichi finali; ha chiuso la vasca di pretrattamento per alterare la composizione del campione prelevato in sede di controllo ad avrebbe manipolato i dati analitici informatizzati.

Taroccamenti a più livelli che avrebbero consentito di ingannare chi quei dati li analizzava.

Secondo gli investigatori della Forestale a capo di questo sistema di falsificazione dei dati c'era il caposettore ecologia e ambiente del Consorzio, Andrea De Luca, che, pur essendo a conoscenza del degrado degli impianti e delle carenze di manutenzione delle apparecchiature delle strumentazioni non adeguate, ha continuato ad accettare carichi di percolato da discarica con elevatissimi contenuti di azoto ammoniacale. Inoltre era colui che impartiva ordini su come riuscire ad “addolcire” i risultati delle analisi.

«Tali condotte», scrive il gip, «hanno consentito al Consorzio di continuare ad inquinare il fiume Pescara rilasciando allo scarico finale elementi chimici in quantità superiore ai limiti normativi tra cui l'ammoniaca, particolarmente dannosa per l'ecosistema e pericolosa per la salute umana».





Alessandro Biancardi