Nuove strade nell'area archeologica di Amiternum, Ministero: «lavori sospesi»

L’AQUILA. Che cosa farà il Ministero dei Beni e delle Attività culturali per salvare il parco Archeologico di Amiternum dell'Aquila minacciato dall’ attraversamento di strade statali e provinciali vecchie e nuove?

La domanda l’aveva posta nei mesi scorsi il deputato pescarese di Sel Gianni Melilla e adesso è arrivata la risposta del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni che ha spiegato che ad oggi le opere relative ai progetti della Provincia e dell'Anas risultano di fatto sospese.

Il parco archeologico è stato dedicato a Thomas Ashby, archeologo e fotografo che frequentò quei luoghi all’inizio del Novecento. Ma più che ad un parco, l’area archeologica, soggetta a continue pressioni antropiche, assomiglia sempre più ad un paesaggio urbano circondato da costruzioni e capannoni ed attraversato da strade già costruite (come quella del G8 che parte dalla Scuola della Guardia di Finanza e corre parallela alla Statale 80) e da costruire come la bretella alla Statale 80 di poco più di un chilometro (di competenza dell’Anas) che passerà immediatamente a ridosso del Teatro Romano.

Ma a preoccupare c’è anche la strada provinciale 30 di Cascina progettata in località Torroncino e località Grottoni .

Le due strade passano tutte su aree delicate e notissime per i copiosi reperti che hanno restituito. Attraversano, per una significativa parte, la zona dove sorgeva l’antica città di Amiternum , città senza mura e di vaste dimensioni.

Un’area protetta con precisi e dettagliati vincoli espressi nel piano regionale paesistico “Ambito Fiume Aterno” che la classifica in zona A1, a conservazione integrale, dove tra gli usi compatibili è negata la costruzione di strade di qualsivoglia gerarchia.

Il sottosegretario Borletti Buitoni nella sua risposta all’interrogazione spiega che, a differenza di quanto riportato nell'interrogazione di Melilla, la Soprintendenza già nel 2010 aveva avviato le indagini archeologiche preventive alla realizzazione delle due strade.





LA STRADA PROVINCIALE

«Per quanto riguarda la strada provinciale di Cascina», sottolinea il sottosegretario, «i lavori sono stati interrotti nel 2014, dopo il ritrovamento di strutture archeologiche pertinenti ad una villa di età romana e a seguito proprio delle indagini di archeologia preventiva che erano state prescritte dalla Soprintendenza».

Ulteriori indagini archeologiche, riprese il 20 ottobre 2014, hanno portato alla luce notevoli resti della villa romana precedentemente individuata. «Gli scavi sospesi per la inoltrata stagione invernale», ha spiegato ancora il sottosegretario, «non sono stati ancora riattivati né tantomeno conclusi».

Proprio per questo, quindi, non è stato ancora formulato un parere definitivo, di competenza del Ministero, che possa in qualche modo dare il via all’eventuale ripresa dei lavori.





LA VARIANTE 80

Anche per la variante alla statale 80 «i lavori risultano fermi e non si conosce lo stato attuale della progettazione, dopo che sono state concluse nel 2011 le indagini archeologiche preventive».



«Dal 2012», si legge ancora nella risposta, «non si hanno informazioni circa lo stato della questione che dovrà procedere con l'assistenza continua da parte di archeologi alle operazioni di alterazione dei livelli di campagna durante l'esecuzione del progetto».

Il sottosegretario garantisce che attraverso l'azione degli uffici ministeriali periferici il parco archeologico sarà «opportunamente valorizzato e potenziato proseguendo l'opera che sta facendo la Soprintendenza».



a.l.