Gli avvocati del Comune sono tutti impegnati: Police costa 8mila euro

PESCARA. Avvocatura troppo impegnata e così il parere legale che serve al Comune viene redatto da un professionista esterno che, ovviamente, comporta dei costi.

Insomma, troppo lavoro da sbrigare e arretrato per poter sbrogliare la matassa che si ritiene intricata. Ecco perchè allora il Comune di Pescara è stato “costretto” a ricorrere ad un esperto esterno al quale ha chiesto quale procedura amministrativa seguire dopo la richiesta della società Pescaraporto.

L’avvocato esperto è stato individuato in Aristide Police e la vicenda è il cambio di destinazione d’uso della struttura costruita dalla ditta Milia-Mammarella adiacente all’ex Cofa e al porto turistico.





La società che ha ricevuto il permesso in deroga di costruire uffici ora vuole trasformarli in appartamenti ed il Comune «vista la stratificazione normativa», cioè uno spropositato guazzabuglio normativo, non sa se per concedere questa ennesima variante basti il solo dirigente comunale oppure sia questione che debba investire il Consiglio Comunale.

Secondo Police il Comune deve rispondere direttamente ed è il dirigente, in solitudine, a concedere il cambio di destinazione.

C’è però un altro parere, una sorta di interpretazione autentica della norma regionale che è alla base della questione, firmato dal dirigente regionale Antonio Sorgi che arriva ad una conclusione diversa: deve essere il consiglio ad occuparsene.

Ma come se non bastasse il parere di Police ha fatto divampare anche altre polemiche perchè secondo il M5s sarebbe infarcito di strafalcioni, errori e refusi ripetuti e non controllati ma anche impostazioni giuridiche che non reggerebbero dunque in impianto tecnico piuttosto fragile. Per questo i consiglieri grillini hanno chiesto al sindaco di non pagare il professionista per non incorrere in ulteriori danni erariali.

Ma quanto costerà il parere Police? Circa 8mila euro comprensivo di iva, circa 6mila il compenso netto.



Non una cifra enorme ma forse non ben spesa per una serie di fattori che forse potevano essere analizzati meglio.

La decisione di richiedere un parere sarebbe maturata ad inizio agosto nell’ufficio del direttore generale del Comune, ravvisata la «particoalre complessità della vicenda». E’ stato dunque chiesto alla direzione del settore Avvocatura comunale la disponibilità di personale interno così come obbliga la legge di fare prima di guardare all’esterno.

L’Avvocatura in una decina di giorni ha risposto che non poteva farlo perchè erano tutti impegnatissimi, anche se, magari, proprio mentre il dirigente scriveva, nell’afa agostana, gli uffici erano deserti per ferie.

Tutti troppo impegnati. Dunque, per forza di cose, bisogna rivolgersi ad un professionista esterno.

Come fare allora?

Il Mepa ed il Consip non forniscono questo servizio (è il mercato virtuale dove le pubbliche amministrazioni devono comprare servizi e forniture), bisogna allora chiamare direttamente qualche esperto e valutare i preventivi.

Così ad inizio settembre il Comune invita due stimati professionisti a fornire un preventivo per sbrogliare la questione. Alla chiamata rispondono… in due: si tratta del professore Vincenzo Cerulli Irelli, noto avvocato della Regione che chiede 15mila euro più oneri e Iva e il professore Aristide Police che invece chiede tre volte di meno 4900 euro più oneri.

A questo punto la scelta è “obbligata” e ricade su Police.

Verificato che non sussistono cariche di inconferibilità o conflitti di interessi si è proceduto all’affidamento dell’incarico controfirmato dal dirigente Tommaso Vespasiano.

Entro il termine del 30 settembre (cioè a conti fatti in meno di 20 giorni) il parere è stato consegnato al Comune che in teoria si sarebbe dovuto chiarire le idee.

Ma forse non è così.