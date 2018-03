Azzannato da cane, muore bimbo di un anno e mezzo

CHIETI. Un bimbo di un anno e mezzo, Ferdinando Di Rocco, è morto dopo essere stato azzannato da uno o più cani in una contrada di Cepagatti, nel pescarese.

Sul posto era arrivato un elicottero del 118 ma, a quanto appreso, i genitori avrebbero tentato una corsa disperata all'ospedale più vicino, quello di Chieti. Al pronto soccorso i sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo ma non c'è stato nulla da fare. Sul corpo evidenti morsi al cranio. Indagano i Carabinieri.

Bisogna accertare di chi fossero gli animali e come siano riusciti ad avvicinarsi al bimbo. Fino a questo momento non si sa se i cani fossero di proprietà della famiglia della vittima.

Il bimbo, che avrebbe compiuto due anni a febbraio prossimo, secondo una prima ricostruzione, era con il padre e con la moglie di quest'ultimo, impegnati in un trasloco in un'area rurale, in via Moncocitto a Cepagatti.

Mentre i due adulti erano intenti a spostare dei mobili, il piccolo si sarebbe allontanato di alcuni metri, fino a raggiungere il piazzale della proprietà, dove c'era un cane di razza corso, legato a un albero con una catena.

È a quel punto che l'animale avrebbe azzannato il bambino.

Il cane è stato sequestrato ed è in custodia al canile.

Probabilmente il padre del piccolo, sempre secondo le informazioni dei militari dell'Arma, è legalmente proprietario dell'animale.

Il pm Silvia Santoro ha aperto un fascicolo.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria: domani si deciderà se sarà necessaria l'autopsia o se potrà essere riconsegnata ai famigliari.