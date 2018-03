Liste d’attesa, 457 giorni per una mammografia a Teramo

TERAMO. La situazione liste d’attesa all’Asl teramana sembra quasi ‘paradisiaca’ se confrontata con quella che avevamo già analizzato nei giorni scorsi all’Asl 1 Avezzano- L’Aquila- Sulmona.

C’è da attendere, è vero, ma i tempi sembrano decisamente più breve. Ci sono pur sempre dei casi inaccettabili come ad esempio l’attesa per una mammografia: ben 457 giorni di attesa all’ospedale di Teramo.

E’ quanto emerge dal sito dell’Asl locale che permette di consultare i tempi necessari per una prestazione specialistica che non abbia carattere di urgenza, comunque garantita tra le 72 ore e i 10 giorni. L’attesa spetta a chi non è ‘ufficialmente’ malato, che deve effettuare controlli di routine o a scopo precauzionale.

Per l'asportazione di una cisti, ad esempio, bisogna attendere 158 giorni all'ospedale di Sant'Omero. Se si combatte con fastidiose emorroidi, l'attesa per l’asportazione cresce e si arriva a 207 giorni all'ospedale di Teramo, all'ambulatorio di chirurgia oncologica, o 217 giorni all'ambulatorio di chirurgia. Se si ha un fastidioso calazio all'occhio ‘basteranno’ 81 giorni in stand by prima di poter varcare le porte dell'ospedale di Teramo, ambulatorio di oculistica.

Solo tredici, fortunatamente, i giorni di attesa per l'asportazione di un tumore benigno all'utero all'ospedale di Sant'Omero e per la biopsia.

Per quanto riguarda invece l'asportazione di tumori superficiali, che ovviamente non abbiano carattere di urgenza, bisogna aspettare 110 giorni all'ospedale di Giulianova e 189 giorni al distretto sanitario di Roseto.

Per un agoaspirato alla tiroide servono invece 118 giorni all'ospedale di Teramo mentre per un breath test al lattosio, ovvero per valutare una eventuale intolleranza, bastano appena 11 giorni di attesa all'ospedale di Teramo. 12 giorni per il breath test al glucosio.

Per una colonscopia con biopsia bisogna attendere 148 giorni all'ospedale di Giulianova e 215 giorni all'ospedale di Atri. Per la curva glicemica da carico 82 giorni di attesa all'ospedale di Giulianova.

Per una ecografia addominale solo un giorno di attesa all'ospedale di Atri, 12 giorni al distretto sanitario di base di Nereto, 13 al distretto sanitario di Roseto , 28 all'ospedale di Giulianova e 36 al distretto sanitario di Montorio.

L'attesa aumenta invece per un ecografia cardiaca: 236 giorni all'ospedale di Atri, 111 giorni al distretto sanitario di Montorio, 103 giorni all'ospedale di Teramo, 78 giorni all'ospedale di Giulianova.

Ci sono esempi anche più veloci, per chi ha maggiore urgenza: 13 giorni di attesa all'ospedale di Sant'Omero o 29 al distretto di base di Nereto.

Per una ecografia ginecologica invece bisogna aspettare 111 giorni (oltre 3 mesi) all'ospedale di Teramo, 60 giorni all'ospedale di Giulianova, 58 giorni all'ospedale di Atri, 47 giorni all'ospedale di Sant'Omero, 22 giorni al poliambulatorio di Sant'Egidio alla Vibrata. Al distretto sanitario di Villa Rosa Nereto invece è disponibile il giorno stesso.

Per una ecografia al seno invece si va da 1 giorno di attesa all'ospedale di Sant'Omero agli 83 giorni del distretto sanitario di Teramo e ai 104 giorni all'ospedale di Giulianova.

Per un ecografia ai reni bisogna aspettare un solo giorno all'ospedale di Teramo ma per un elettrocardiogramma i tempi sono relativamente brevi e sicuramente molto inferiori rispetto a quanto accade invece all’Asl 1 Avezzano- Sulmona- L'Aquila

In questo caso, infatti, l'esame è prenotabile nella stessa giornata al distretto sanitario di base di Teramo, dopo un giorno all'ospedale di Atri, 4 giorni all’ ambulatori di Isola del Gran Sasso, 13 giorni al distretto sanitario di Roseto al poliambulatorio di Sant'Egidio alla Vibrata

Per una gastroscopia bisogna attendere 118 giorni all'ospedale di Atri e 137 giorni (oltre 4 mesi) all'ospedale di Teramo

Per una mammografia, come detto, il record negativo spetta all’ospedale di Teramo con 457 giorni di attesa. Va meglio, molto meglio, all'ospedale di Sant'Omero, dove bastano appena 4 giorni di attesa, 89 giorni all'ospedale di Atri, 148 giorni all'ospedale di Giulianova. Per una rettoscopia bisogna attende 7 mesi (218 giorni) all'ospedale di Sant'Omero.

Per una radiografia al torace bisogna attendere 8 giorni all'ospedale di Teramo, 14 giorni all'ospedale di Atri, 55 giorni all'ospedale di Giulianova, 72 giorni all'ospedale di Sant'Omero.

Per una visita cardiologica 4 giorni di attesa a Isola del Gran Sasso, 7 giorni al distretto sanitario di Atri, 11 giorni al distretto sanitario di Nereto, 12 giorni all'ospedale di Teramo, 13 al distretto sanitario di Roseto, 48 giorni all'ospedale di Giulianova

Per una visita ematologica bastano 8 giorni all'ospedale di Teramo.



Alessandra Lotti