Carenza infermieri ospedale Teramo, «situazione molto grave»

TERAMO. Il sindacato infermieri Nursind di Teramo è certo: la carenza di personale infermieristico nelle sale operatorie dell’ospedale “Mazzini” non può essere assolutamente addebitata ad assenze per permessi sindacali, legge 104, maternità non sostituite e malattie, come riportato da alcuni organi di stampa.

La situazione è veramente difficile, come conferma il sindacato, e il problema investe in maniera particolare le sale operatorie, dove la riduzione dell’attività certifica tale carenza, ma che si presenta in tutta la sua gravità in ogni reparto dei 4 presidi ospedalieri aprutini.

«A molti dipendenti», spiega il segretario provinciale NurSind Teramo, Giuseppe De Zolt, «sono addirittura negate le ferie (esistono casi di infermieri con ferie arretrate del 2014), i permessi per la formazione e i riposi compensativi obbligatori».

Viene evidenziato, inoltre, come sia più facile sopperire al numero ridotto di medici rispetto alla carenza di infermieri, questo per un motivo ben preciso: «i medici ricevono incentivi economici ben pagati per svolgere i rientri al contrario degli infermieri, ai quali si chiedono sacrifici ricompensati con lacrime e sangue. La verità è una sola: la Asl si regge sul sacrificio e la buona volontà degli infermieri, oss e tecnici che nel recente passato si sono dovuti battere in sede giudiziale per ottenere un loro diritto, cioè il pagamento della Banca Ore (ore di straordinario rese e accantonate)».

Ma De Zolt mette in fila anche le presunte responsabilità dell’azienda «sintetizzabili nella mancanza di programmazione e in una serie di interventi non lungimiranti nel tentativo di risolvere il problema della carenza di personale. In questa situazione emerge chiaramente l’assenza della figura del Dirigente Infermieristico: ci auguriamo che l’azienda voglia al più presto costituire una Unità Operativa Complessa del comparto in modo da sottrarre le decisioni sul personale alla dirigenza medica».

Il sindacato assiste «basito» al dibattito sull’ospedale unico come soluzione a tutti i mali gestionali della Asl: «riteniamo che non sia questo il contesto corretto per parlarne, sfruttando cioè il problema della carenza di personale. Prima, invece, bisogna procedere ad un’attenta analisi della gestione delle risorse umane, chiedendosi come poterle utilizzare al meglio».

Il NurSind auspica che vengano ascoltate le sue proposte, come più volte esposto ai vertici della Asl di Teramo e conferma la disponibilità per dare un contributo al cambiamento, per poter migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti e di conseguenza la qualità dei sevizi erogati al cittadino.