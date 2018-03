Affitto perpetuo e danno erariale: scatta l’esposto contro la Asl di Pescara

PESCARA. C’è oppure non un danno erariale nell’affitto perpetuo di quel macchinario così utile per esami diagnostici?

Se lo chiede il consigliere Domenico Pettinari che invierà un esposto alla Corte dei Conti per accertare se ci siano stati danni erariali della Asl di Pescara relativi al contratto di locazione per il macchinario diagnostico Pet/Ct.

E’ passato oltre un anno dalle due interrogazioni regionali che hanno portato alla luce l’annosa questione del macchinario ma nulla è cambiato e il M5s torna a chiedere spiegazioni sulle proroghe d’affitto che costano alla collettività ben 4.214 euro a seduta giornaliera (circa 14 pazienti al giorno).

Che cos’è la PET/CT e perché la Asl di Pescara continua a pagare un oneroso affitto, quando con l’acquisto del macchinario avrebbe potuto risparmiare 1,2mln l’anno, per 7 anni?

la storia inizia oltre dieci anni fa quando si decise di impegnare una cifra di circa 4,8 mln di euro per comprare finalmente 4 pet-tac da destinare ai quattro capoluoghi e risolvere un grave problema poichè l’Abruzzo risulta ancora oggi essere una delle pochissime regioni a non avere pet-tac di proprietà.

Si è preferito affidarsi, invece, ad infiniti affitti (dunque spendendo cifre enormi) per unità mobili che creano anche disagi -specie nei periodi freddi- ai malati oncologici.

Di recente la Regione ha utilizzato le sopravvenienze attive delle cartolarizzazioni e destinate al capitolo sanità per finanziare tra le ltre cose la Saga, la società che gestisce l'aeroporto.

Le Tac possono attendere, la Saga no.

Solo dopo la denuncia pubblica la Asl di Pescara ha indetto la Gara d’appalto per la fornitura dell’apparecchiatura che è stata aggiudicata il 25 gennaio del 2016, ad un costo complessivo di 2,5 milioni di euro. Ma ad oggi pare che invece di procedere con l’acquisto del macchinario si continui con una serie di proroghe per il contratto d’affitto.

L’ultima pare prolungare l’accordo fino a dicembre 2016.

«Sono proroghe costosissime» spiega Pettinari «se si pensa a quanto costa giornalmente l’utilizzo di questo macchinario. Perché queste proroghe? Perché insistere nel pagamento di un affitto così caro quando con l’acquisto del macchinario si potrebbe risparmiare una enorme cifra di denaro pubblico?»



Ma a quando pare i costi onerosi non sono l’unica criticità della scelta dell’affitto per la PET/CT.

«Come se non bastasse» continua Pettinari «l’apparecchiatura mobile PET/CT presente presso l’Ospedale di Pescara è allocata all’interno del rimorchio di un camion parcheggiato nell’area interna dello stesso presidio e non dentro la struttura. Il camion è ben visibile per chi transita in quell’area ed è segnalato con una transenna che ne delimita l’occupazione. Dunque il paziente che viene sottoposto all’esame, dopo essere stato iniettato con il Radiofarmaco, deve salire dal piano interrato al primo piano, transitando vicino ad altri pazienti, personale medico ed utenti nella sala d’attesa, ed anche accanto al box informazioni, dove sono presenti giornalmente le ragazze per l’accoglienza; tutti perciò in costante pericolo di contaminazione da radiazioni. Il paziente deve poi proseguire il percorso all’esterno della struttura, perciò nei mesi invernali al freddo, dove il camion è posizionato. Questo comporta non poche violazioni alle norme di sicurezza poiché il paziente che usufruisce della terapia si trova a contatto con altri portatori di diverse patologie. L’Acquisto del macchinario, dunque, oltre che per un risparmio sostanziale è indispensabile anche per garantire ai pazienti un percorso di radioprotezione nel pieno delle norme vigenti perchè verrebbe installato nel reparto di medicina nucleare». conclude Pettinari.