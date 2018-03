Francavilla, nuovo auditorium Sirena pronto a fine novembre

FRANCAVILLA AL MARE. Entro fine mese riprenderanno i lavori nel cantiere di piazza Sant'Alfonso, fermi in queste settimane a causa della procedura di espletamento della gara per l'affidamento dell'ultimo lotto di lavori.

«Al termine i francavillesi avranno una piazza completamente nuova, in barba a chi aveva profetizzato che l'opera sarebbe rimasta un'incompiuta», ha commentato soddisfatto il sindaco Antonio Luciani.

Su questo, e su tutti gli altri cantieri di Francavilla proprio il primo cittadino, che ha tenuto per sé la delega ai Lavori Pubblici, fa il punto della situazione a seguito di un confronto con la Ripartizione Tecnica del Comune.

Per quanto riguarda il porto allo stato attuale è in corso la caratterizzazione dello strato di sabbia sottostante l’opera. I lavori riprenderanno entro la metà di novembre.

Pista ciclabile: nel piano triennale delle opere pubbliche previsto il completamento dell’opera, per un importo di 280mila euro, che integrerà quanto già realizzato sino ad ora nel tratto che va dalla sponda nord del fiume Alento sino all'altezza dello stabilimento Lido Bianco. Il completamento prevede la prosecuzione del percorso sino ai confini con Pescara (circa 600 metri). Nel progetto verranno installati anche i cavidotti per la predisposizione alla pubblica illuminazione dove mancante.

Piazza Sant’Alfonso: Bandita la gara per la realizzazione del lotto di lavori che porterà al completamento della piazza secondo quanto previsto dal progetto per un importo di 850mila euro. L’avviso scade il 18 ottobre, per il 19 è prevista l’apertura delle buste e subito dopo l'aggiudicazione i lavori potranno riprendere per essere ultimati sino ai margini. Il cantiere è affidato all’architetto Ettore De Lellis, rappresentante della Oikos Progetti.

Stadio del Mare: a seguito di perizia di variante, la prossima settimana riprenderanno i lavori che dovrebbero durare poco più di due mesi.

La struttura, che si trova sul lungomare al Foro di Francavilla, dovrebbe essere inaugurata entro fine anno. Nello spazio vi sarà la possibilità di giocare a beach volley o beach tennis, così come sarà possibile assistere a proiezioni cinematografiche e concerti grazie alla presenza di una tribuna con 290 posti a sedere

Auditorium Sirena: In questo caso i lavori in via di ultimazione. Il nuovo auditorium «bello e moderno», sottolinea Luciani, con i suoi 239 posti a sedere, camerini, quinte, ed un foyer al pianterreno, potrà essere inaugurato entro la fine di novembre.

Istituti Comprensivi: i lavori di ristrutturazione sui plessi dei comprensivi Masci e Michetti procedono speditamente nell'ottica dell'adeguamento alle più recenti norme antisismiche e dell'efficientamento energetico, entro il prossimo anno scolastico gli alunni faranno lezione nelle loro scuole nuove e moderne.

Marciapiedi via Adriatica Sud: I lavori ripartiranno la prossima settimana per l’ultimazione dell’opera.