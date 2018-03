Furia selvaggia a Chieti: sgozza un uomo all’uscita dal circolo

CHIETI. Di certo c’è la morte di un uomo, una ampia ferita sul collo ed un presunto omicida in carcere individuato dopo una serie di testimonianze incrociate. Si pensa ad una lite furiosa e violenta, forse, per un apprezzamento su una ragazza finito con la ferita mortale alla gola, forse, con un collo di bottiglia.

Una violenza sempre più comune nelle notti del “divertimento” e Chieti Scalo non fa eccezione.

Ora con l'accusa di omicidio volontario, è nei guai Emanuele Cipressi, 24 anni di Chieti, sottoposto a fermo dal pubblico ministero, Giancarlo Ciani, dopo un lungo lavoro di carabinieri e polizia che dalle 6 hanno cercato di ricostruire i fatti.

Il 24enne si trova nel carcere a Chieti in stato di fermo che dovrà essere convalidato e tramutato semmai in arresto.

I dettagli sono stati forniti tuttavia dal pm che ha reso una breve dichiarazione alla stampa, presenti il dirigente della Squadra Mobile, Francesco Costantini, e il maggiore dei Carabinieri comandante della compagnia di Chieti, Filippo Fazio.

La vittima è Fausto Di Marco, di Chieti, 40 anni ucciso intorno alle 4 di domenica mattina davanti ad un kebab che si trova in via Pescara a Chieti Scalo, zona molto frequentata e a ridosso del polo universitario.

Di Marco non aveva precedenti e a quanto pare, frequentava i locali della zona.

Sono state alcune persone a notare il corpo di Di Marco a terra e a dare l'allarme. Poco dopo è giunta una Volante della Polizia.

Durante la giornata sono stati ascoltati una ventina di persone e testimoni che erano lì nella zona, alcuni dei quali avrebbero raccontato fatti interessanti e giudicati rilevanti dagli investigatori. Persone che avrebbero notato o assistito al diverbio.

UNA TESTIMONIANZA CHIAVE

La lite, si è verificata dinanzi al kebab di via Pescara a Chieti Scalo, in una zona molto frequentata anche da studenti universitari, accanto ad un circolo privato: la vittima aveva trascorso la notte in entrambi i locali. Secondo gli inquirenti l'omicidio è avvenuto al culmine di un diverbio e di una colluttazione: dunque potrebbe essersi trattato di un gesto d'impeto.

Un litigio nato in un contesto in cui presunto omicida e vittima erano abbastanza alticci per aver assunto alcolici nel corso della serata.

Una ragazza che era dentro il kebab ha visto Di Marco, che probabilmente era stato appena colpito, barcollare, ha notato il sangue sul collo, poi il 40enne è caduto a terra e non si è mai più ripreso mentre vicino a lui si formavano due pozze di sangue.

Ma a quanto pare non è lei la testimone chiave di questo delitto. Sia l'esercizio che vende kebab sia il circolo sono stati sequestrati per compiere una serie di accertamenti.

Nel pomeriggio sono giunti a Chieti anche gli uomini della Scientifica di Ancona, mentre l'incarico dell'autopsia, affidata al dott. Pietro Falco, responsabile della Medicina Legale dell'Asl di Chieti, sarà affidato domani. Cipressi non è stato ancora interrogato.