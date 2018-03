Chieti. Entra in ospedale per intervento programmato ed esce morta

CHIETI. Un intervento chirurgico programmato, la chiamata in ospedale, l’intervento che sembra riuscito e poi la situazione precipita.

La donna prima entra in coma e pochi giorni dopo muore. In mezzo l’incredulità dei parenti che adesso si sono rivolti ai carabinieri per chiedere di verificare quello che è accaduto. Sul caso la Procura di Chieti ha aperto una indagine: il pm Giancarlo Ciani, ha nominato il medico legale Pietro Falco che si occuperò dell’autopsia.

La paziente, 65 anni, originaria di Lanciano, era entrata all'ospedale di Chieti il 19 settembre ed è morta alle 12 del 6 ottobre.

Era stata ricoverata nel reparto di Cardiologia, chiamata dopo una prenotazione effettuata a primavera, per una ablazione cardiaca ritenuta necessaria per dei problemi di aritmia.

Nei mesi scorsi aveva fatto una serie di accertamenti all'ospedale di Lanciano e la strada dell'operazione le era stata consigliata.

Da qui la trafila comune a tutti i pazienti: la prenotazione e l'attesa della chiamata.

Il suo era un intervento abbastanza semplice, così era stato detto ai parenti, da fare nell'ambulatorio di cardiochirurgia in anestesia locale.

Durata complessiva? Circa due ore con un ricovero senza complicazioni.

Secondo la tabella di marcia la donna doveva entrare all'ospedale il pomeriggio del 19 settembre e sarebbe dovuta uscire il 21 mattina.

La mattina del 20 settembre la donna è entrata in sala operatoria poco prima delle 9.15. Quando i parenti sono arrivati in ospedale, infatti, lei già non era più in camera ma era stata già chiamata per l'intervento.

I familiari hanno aspettato fino alle 13:30 poi un'infermiera ha confermato che l'intervento si era concluso e che la donna sarebbe tornata nella stanza dopo poco.

Insomma i figli si sono tranquillizzati e per motivi di lavoro non hanno fatto in tempo ad attendere il rientro in camera della paziente. Si sono accordati con le vicine di letto: una volta in camera la mamma avrebbe telefonato.

Ma in realtà i figli non hanno più sentito la donna.

Quando alle 15:30 sono arrivati in ospedale hanno scoperto che la donna si trovava nel reparto di rianimazione in stato di coma.

Grazie anche alla ricostruzione delle compagne di camera i familiari hanno scoperto che la paziente, subito dopo essere rientrata in stanza, sembrava che stesse abbastanza bene. Aveva parlato tranquillamente anche con le vicine. Poi all'improvviso si sarebbe assentata, come se si stesse addormentando.

E a quel punto è scattato l'allarme dei sanitari che si sono accorti che qualcosa non andava dall'andamento dei sistemi di monitoraggio cui la donna era ancora legata.

Secondo una prima ricostruzione dei medici lo stato di coma potrebbe essere addebitato a una prolungata ipossia ovvero l'assenza di ossigeno. Le cause però sono ancora sconosciute.

La famiglia chiede adesso alla magistratura e a Cittadinanzattiva di verificare cosa sia andato storto e se ci siano responsabilità mediche specifiche.