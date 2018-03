Evasione fiscale, sequestrati 500 mila euro ad imprenditore aquilano e soci

L’AQUILA. Un meccanismo ingegnoso che però non è riuscito a superare il controllo della Guardia di Finanza. Beni aziendali che passano tramite un decreto ingiuntivo da una società edile alla nuova compagna dell’imprenditore che li fa confluire a sua volta in un trust. Lo scopo? Eludere il pagamento delle imposte.

Tre le persone indagate tra le quali un «noto imprenditore aquilano» del quale non è stato diffuso il nominativo.

I finanzieri questa mattina hanno eseguito un sequestro di beni immobili per un valore di 470.000 euro emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di tre persone responsabili, a vario titolo, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La misura cautelare è arrivata al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria svolte dai finanzieri del capoluogo abruzzese delegati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila dopo alcuni avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società edile.

Nel corso delle indagini, gli investigatori delle fiamme gialle hanno scoperto che la società di costruzioni si era spogliata, per mano del legale rappresentante ed in concorso con la ex consorte e con il socio di maggioranza, di parte dei beni aziendali attraverso operazioni simulate.

Più in particolare, gli asset aziendali sono stati trasferiti alla nuova compagna dell’imprenditore in forza di un titolo di credito creato «artatamente» dicono gli inquirenti e ottenuto grazie ad un decreto ingiuntivo nei confronti della società. La donna è entrata così legittimamente in possesso degli asset aziendali conferendoli, subito dopo, nel patrimonio di un trust amministrato dallo stesso imprenditore edile.

Proprio questa manovra ha reso inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte.

Le indagini dei finanzieri hanno però consentito di scoprire la natura simulatoria del trust, costituito lo stesso giorno di effettuazione del trasferimento a suo favore dei cespiti aziendali e sotto la direzione occulta dell’imprenditore.

I militari del Nucleo di polizia tributaria, informata la locale autorità giudiziaria, hanno così ottenuto il decreto di sequestro dei beni immobili illecitamente trasferiti, per un valore di 470.000 euro.