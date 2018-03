A Hera Comm il 100% di Gran Sasso

ABRUZZO. Cresce la presenza del Gruppo Hera in Abruzzo grazie all’acquisizione da parte di Hera Comm del 100% di Gran Sasso, la società di Gran Sasso Energie con sede a Pratola Peligna (in provincia dell’Aquila) che si occupa di vendita del gas e dell’energia elettrica sul mercato libero.

Gran Sasso conta circa 15.000 clienti gas e oltre 3.400 clienti elettrici, distribuiti prevalentemente nelle zone di L’Aquila, Pescara e Chieti. Nel 2015 la società ha realizzato ricavi per 9,7 milioni di euro, grazie alla vendita di 16,5 milioni di metri cubi di gas e 8,5 GWh di energia elettrica. A seguito dell’acquisizione, i contratti in essere con i clienti resteranno in vigore e la società continuerà ad operare sul territorio abruzzese con personale e canali di contatto dedicati.

Il gruppo con oltre 2,1 milioni di clienti, è fra i principali operatori del mercato italiano dell’energia.

Con l’acquisizione di Gran Sasso, che segue quelle di Fucino Gas, Alento Gas e Julia Servizi, prosegue il percorso di crescita di Hera Comm in Abruzzo, che consolida così la propria presenza nella regione fornendo servizi di energia elettrica e gas ad oltre 60 mila clienti, che vanno ad aggiungersi agli altri 155 mila della confinante Marche.

«La capillare presenza sul territorio ed il mantenimento della flessibilità tipiche delle aziende locali unite ai servizi innovativi e ad offerte più adatte ai bisogni dei clienti sviluppate nella gestione di oltre 2 milioni di clienti, sono stati gli elementi vincenti che ci hanno portato a più che raddoppiare il numero dei nostri clienti in 10 anni», spiega Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm. «Siamo certi che anche gli attuali clienti di Gran Sasso sapranno apprezzare i nuovi servizi e le offerte integrate».

«Gran Sasso si è sviluppata negli anni grazie alla qualità dei servizi offerti ed alla convenienza delle offerte proposte e pensiamo che l’ingresso in una realtà solida e affermata come il Gruppo Hera possa portare ulteriori benefici anche per i nostri clienti» spiega Vincenzo Santacroce, Amministratore e proprietario di Gran Sasso.

«Proprio per proseguire questo percorso di sviluppo abbiamo deciso di continuare a collaborare con Hera Comm anche a valle dell’acquisizione».

Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori energia (distribuzione e vendita di energia elettrica e gas), ambiente (raccolta e trattamento rifiuti) e idrico (acquedotto, fognature e depurazione). Nel Gruppo lavorano oltre 8.500 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di 4,4 milioni di cittadini in oltre 350 i comuni, localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Triveneto. Hera Comm è la società di vendita di gas ed energia elettrica, controllata al 100% da Hera Spa, che opera su tutto il territorio nazionale con oltre 2,1 milioni di clienti.