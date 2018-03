Artrite reumatoide, a Chieti visite gratuite

CHIETI. Artrite Reumatoide: una malattia che a Chieti colpisce molte persone. I numeri non fotografano la realtà perché sono molti coloro che non sanno di essere malati. E moltissimi quelli che non sanno cosa fare, a chi rivolgersi.

Spesso chiedono aiuto all’ortopedico invece che al reumatologo. Il più delle volte si rivolgono a strutture di altre province. Ma per gli abitanti di Chieti arriva una buona notizia: mercoledì 12 ottobre all’Ospedale SS.Annunziata Chieti/Clinica Geriatrica (Ambulatorio di Reumatologia), in via dei Vestini si aprono le porte per un Open Day dedicato proprio all’artrite reumatoide con visite gratuite (per prenotare una visita chiamare il numero gratuito: 800.625.043 dalle 9 alle 17).

L’open day si rivolge a tutti coloro che hanno problematiche articolari come articolazioni gonfie, calde e dolenti o con un dolore lombare a riposo, o durante la notte, che arriva fino al ginocchio.

A chi la mattina si accorge di avere una rigidità che non si risolve nel giro di una mezz’ora.

Ma si rivolge anche a chi una diagnosi di artrite reumatoide l’ha già ricevuta e cerca un Centro per proseguire l’iter terapeutico e diagnostico, magari perché fino ad oggi è stato costretto a rivolgersi ad Asl di altre province.

Sono ancora molti i pazienti – e i medici di medicina generale – che si rivolgono altrove non sapendo della possibilità di poter effettuare una valutazione reumatologica qui a Chieti.

L’appuntamento con l’Open Day dell’Artrite Reumatoide e le visite specialistiche gratuite (su prenotazione) a Chieti è per mercoledì 12 ottobre dalle 9,30 alle 16,30 (orario continuato) all’Ospedale SS.Annunziata Chieti / Clinica Geriatrica (Ambulatorio di Reumatologia), in via dei Vestini.

Per prenotarsi e per ulteriori informazioni, chiamare il numero verde 800.625.043 a disposizione dalle 9.00 alle 17.00. Per saperne di più andare sul sito: www.openday2016.com. ‘Open Day’ è una iniziativa realizzata da Caregiving Italia con il contributo incondizionato di Pfizer.