Stress e depressione al femminile, all’Ospedale di Chieti uno sportello per le donne

CHIETI. Uno dei problemi di salute mentale più diffusi è la depressione che, secondo dati Istat riferiti al 2015, interessa il 4,4 per cento della popolazione e, nelle donne, ha un’incidenza doppia rispetto agli uomini. Tra gli anziani ne soffre almeno una persona su dieci e, tra le donne ultraottantenni, la quota supera il 16 per cento.

Tra i principali fattori di rischio figurano stress e sovraccarico di responsabilità familiari, soprattutto tra le donne con figli piccoli sotto i 14 anni; l’isolamento sociale e la bassa autostima; la tendenza alla dipendenza e alla passività, nel farsi carico dei bisogni altrui e silenziando i propri; gli eventi di vita stressanti e di perdita degli affetti, delle figure di riferimento per lutti ed abbandoni. E’ un disagio silenzioso, che spesso faticaa emergere a causa dei pregiudizi e delle fragilità, e a trovare un sostegno medico adeguato, una prevenzione e una cura a misura di donna.

Un’opportunità per avviare un confronto utile e sereno con specialisti del settore sarà offerta nell’Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, dalle ore 9.30 alle 13.30 di martedì 11 e di mercoledì 12 ottobre prossimi, grazie all”Open Day Salute Mentale al Femminile” (www.bollinirosa.it): l’evento è promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha aderito all’iniziativa e, martedì 11, aprirà le porte della Sala conferenze al V livello del “SS. Annunziata” per un incontro aperto a tutte le persone interessate sul tema “Dal disagio alla psicopatologia nell'universo femminile: il coraggio di essere donne” con Massimo di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all'Università di Chieti e direttore del Dipartimento salute mentale della Asl, e Luana Giampietro e Silvana Peca, medici specialisti in Psichiatria della Asl. Si parlerà dei principali disturbi e disagi psichici al femminile: disturbi d'ansia, disturbo da attacchi di panico, disturbi dell'umore nei cicli vitali della donna (come la depressione peripartum, la depressione perimenopausale e la depressione involutiva), disturbo disforico premestruale, dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo patologico, Internet addiction), dipendenza da alcool, disturbi del comportamento alimentare.

Mercoledì 12, sempre dalle ore 9.30 alle 13.30, negli ambulatori di Psichiatria al settimo livello corpo A dell’Ospedale teatino, le donne troveranno uno sportello di ascolto e orientamento per colloqui riservati con specialisti psichiatri e psicologi. In questo caso è consigliata la prenotazione nei giorni precedenti telefonando dalle ore 15 alle 19 al numero 0871.357631 (non è necessario munirsi di impegnativa). Saranno proposti test di screening per la valutazione delle principali aree di disagio psichico al femminile.