Roseto, 1.262 multe in 2 mesi: torna il comandante dei Vigili Tarcisio Cava

ROSETO. Perché il sindaco di Roseto ha scelto come comandante dei vigili Tarcisio Cava, grande protagonista della ‘multopoli rosetana’ che scoppiò nel 2013?

A domandarselo sono l’ex sindaco Enio Pavone, oggi consigliere di minoranza di “Avanti X Roseto”, Alessandro Recchiuti di “Futuro In” e Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto”.

I tre hanno depositato un’interrogazione a risposta scritta e orale sulla nomina del nuovo comandante.

Gli interrogativi sono tanti e ruotano tutte intorno al decreto del 16 settembre 2016 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico a Cava.

Perché proprio lui, chiedono dalla minoranza, «tenuto anche conto della tristemente nota vicenda della cosiddetta “multopoli rosetana” di fine 2013, che portò la città alla ribalta della cronaca nazionale, purtroppo con ripercussioni decisamente negative per l’immagine di Roseto degli Abruzzi?»

Molti di questi quesiti sono, tra l’altro, gli stessi che in questi giorni si stanno ponendo i 1.260 multati e tanti altri cittadini che, come i tre Capigruppo, non comprendono la scelta del sindaco Di Girolamo.

Cava venne rimosso dall’incarico dopo che lui stesso aveva deciso di dimettersi per il gran polverone: dal 10 ottobre al 12 dicembre 2013, aveva inflitto da solo ben 1.262 multe ad altrettanti automobilisti, appostandosi in due punti ben precisi: il semaforo di piazza Ungheria e quello lungo la statale 150 all’altezza di Campo a Mare.



Tre le tipologie delle infrazioni al codice della strada riscontrate, che si ripetono anche nella dicitura relativa all’impossibilità di fermare l’automobilista: attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso (137); uso del telefonino al volante (132); guida senza cinture (989). Dopo la notifica della raffica di verbali, alcuni degli automobilisti multati hanno preferito pagare subito, soprattutto quelli sorpresi a passare con il semaforo rosso, beneficiando in questo modo dello sconto previsto dalla legge. Altri hanno presentato ricorso, vincedolo. A dicembre 2015 il Comune avrebbe dovuto versare oltre 40 mila euro per le spese legali legate alle varie soccombenze.

Adesso Pavone e gli altri chiedono di conoscere i motivi per i quali non è stato rinnovato il contratto al comandante Berardo D’Emilio ma soprattutto il numero esatto delle multe elevate da nel periodo ottobre/ dicembre 2013 in termini numerici ed in termini di importi complessivi.

«Quante di queste multe furono pagate dai cittadini e quante invece furono impugnate di fronte al Prefetto e al Giudice di Pace?», chiedono ancora. «Qual è stato l’esito dei ricorsi sia al Giudice di Pace che al Prefetto? Qual è l’importo delle spese che sono state addebitate al comune di Roseto degli Abruzzi per i ricorsi soccombenti? E’ è in corso un procedimento penale nei confronti del Comandante?



A carico di chi rimarranno queste spese processuali sostenute dal Comune di Roseto degli Abruzzi a causa delle multe elevate dal Comandante Cava che sono state poi annullate in sede di ricorso? A quanto ammonta l’indennità aggiuntiva assegnata al Comandante? Quanto ha risparmiato l’Ente nel cambiare il Comandante della Polizia Municipale?»

«Francamente non si comprende il motivo di tale scelta da parte del primo cittadino Di Girolamo, tenuto anche conto del fatto che proprio il suo partito, il Pd, nei giorni in cui scoppiò il caso della cosiddetta “multopoli rosetana” fu tra i più accesi accusatori di Cava Cava. In particolare proprio l’allora segretario cittadino, oggi vice sindaco, Simone Tacchetti, parlando della vicenda rilasciò, sul quotidiano “Il Centro” del 2 febbraio 2014, le seguenti dichiarazioni: «Possibile che il maggiore Cava si sia svegliato di colpo, peraltro subito dopo la sua promozione?»

«Crediamo sia doveroso che il sindaco Sabatino Di Girolamo spieghi non solo a noi, ma a tutti i rosetani, i motivi reali che lo hanno portato a compiere tale scelta quando ancora non sono chiari e definiti i contorni di una vicenda che ha colpito direttamente l’intera collettività, causando una pubblicità decisamente negativa a Roseto degli Abruzzi e notevoli disagi a tanti cittadini ingiustamente multati».