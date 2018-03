Censimento gatti a Pescara, Codici: «bloccare la gara pubblica»

PESCARA. Per «evidenti vizi di legittimità» è stata depositata ieri mattina la richiesta di revoca, della gara di affidamento di gestione e controllo demografico delle colonie feline bandita dall’assessore Sandra Santavenere.

La richiesta è stata inviata dall’associazione Codici al sindaco, al segretario generale, al dirigente della gara Marco Molisani, all’assessore al Benessere Animali, nonché anche alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, per accertare eventuali reati.

«Dopo aver bandito la gara per l’affidamento della gestione del canile comunale totalmente abusivo, privo di ogni autorizzazione», commenta Gabriele Bettoschi dell’associazione Codici, «l’assessore Santavenere ritiene di poter spendere ben 8.000€ per un lavoro della durata di un paio di mesi, per censire le colonie feline esistenti su Pescara».

Un lavoro che secondo l’associazione di consumatori sarebbe « totalmente inutile e non certo prioritario» per il mondo animale di Pescara, ma anche «in aperto contrasto con i principi di libera concorrenza, che inspiegabilmente penalizza ed esclude le più importanti associazioni animaliste del territorio».

«L’importo di spesa appare sproporzionato, ingiustificato, irragionevole, a tal punto che non trova alcun riscontro di mercato», insiste Bettoschi.

Secondo l’associazione, inoltre, il bando di gara potrebbe avere profili di illegittimità in quanto non ha fornito nessun elemento tecnico di valutazione del lavoro da svolgere tale da proferire l’offerta. Inoltre nessun dato del lavoro svolto dall’Oipa viene preso a riferimento o indicato malgrado sia costato alla collettività oltre 40 mila euro in un solo anno.