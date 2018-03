Teramo Ambiente, passa il bilancio: utile netto di 32 mila euro

TERAMO. Nell’ultimo consiglio di amministrazione di venerdì 30 settembre è stato approvato il progetto di bilancio semestrale che conferma l’andamento positivo della gestione di Teramo Ambiente : nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo avuto un utile netto di 31.369 € con una redditività del patrimonio netto (R.O.E.) dell’1,9% e del capitale investito (R.O.I) dell’1,2%, risultati nettamente migliori rispetto al corrispondente periodo del 2015.

Inoltre la valutazione dei bilanci per indici di Teramo Ambiente relativa al periodo 2008-2016 ha ulteriormente confermato l’attuale andamento positivo della gestione economico-finanziaria della società. Tra l’altro, al 30 giugno 2016, la posizione debitoria del Comune di Teramo verso Teramo Ambiente è la più bassa degli ultimi 4 anni, situazione ulteriormente migliorata negli ultimi mesi dopo il pagamento del conguaglio PEF 2016, dei costi di smaltimento del percolato del 2013 e delle ultime rate relative al servizio di igiene urbana.

Tutta questa documentazione sarà inviata ai Soci per la prossima assemblea prevista nel mese di ottobre che, per la prima volta, avrà all’ordine del giorno l’approvazione di un bilancio semestrale della

società.

Altro argomento importante trattato in questo Consiglio di Amministrazione è stato il servizio cimiteriale.

L’ultimo terremoto ha prodotto danni sia nel cimitero urbano che nei cimiteri frazionali, che hanno richiesto interventi di somma urgenza per oltre 100.000 €. I lavori, iniziati immediatamente, sono in corso di ultimazione.

Dalla prossima settimana partiranno anche le previste indagini per la caratterizzazione geologica e sismica dei cimiteri frazionali al fine di acquisire i dati indispensabili per le successive verifiche del rischio idrogeologico dei siti e di vulnerabilità sismica dei manufatti cimiteriali.

Inoltre i dati relativi al servizio cimiteriale permettono di affermare che in ogni caso, sulla base della disponibilità attuale dei manufatti cimiteriali (loculi, cappelle, ecc.), Teramo Ambiente sarà in grado di fornire il servizio almeno per i prossimi due anni.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato anche lo stato di avanzamento dei numerosi progetti riguardanti il sito di Carapollo, che alcuni giorni fa ha ottenuto la modifica del Certificato di Prevenzione Incendi, requisito indispensabile per la costruzione dei nuovi impianti previsti nell’area.

Il nuovo Centro di Raccolta dei Rifiuti é in fase di progettazione esecutiva, avrà un orario di apertura dalle 9 alle 17, raddoppiato rispetto a quello attuale, e sicuramente verrà incontro alle esigenze dei cittadini.

La nuova piattaforma per il vetro sarà associata al Consorzio Recupero Vetro (CO.RE.VE.) e permetterà una migliore valorizzazione economica del vetro raccolto a Teramo. Inoltre l’area sarà anche attrezzata per la gestione differenziata dei rifiuti di pulizia e spazzamento delle strade.

Tutte queste opere saranno realizzate entro il 31 marzo 2017. Il progetto esecutivo del Centro del Riuso sarà pronto prima di Natale e la sua realizzazione è prevista per la primavera del 2017.