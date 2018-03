False fideiussioni Confideuropa: 1.000 truffati e 3 arresti a L’Aquila

L’AQUILA. Tre persone arrestate (una in carcere e due ai domiciliari) da parte della Guardia di Finanza dell’Aquila per i reati di truffa aggravata, associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e dichiarazione infedele.

E’ stato eseguito anche un provvedimento di divieto dell’esercizio dell’attività professionale.

In carcere e' finito Luigi Cupillari, 53 anni, dell'Aquila, amministratore delegato della Confideuropa S.c.p.a. con sede legale a L'Aquila ed unita' operativa a Colleferro (Roma).

Domiciliari per Giuliano Marchetti, 74 anni, di Roma, presidente del collegio sindacale della stessa societa' e Renato Scrimaglio, 76 anni, torinese, residente a L'Aquila, presidente del Cda della Confideuropa. Il professionista raggiunto dal provvedimento di divieto dell'esercizio temporaneo dell'attivita' e' Angelo Abbate, 67 anni, sindaco supplente della Confideuropa S.c.p.a.

La vicenda che ha portato agli arresti ha avuto inizio con un’ispezione antiriciclaggio avviata dagli investigatori delle fiamme gialle nel mese di aprile del 2014, a seguito di due segnalazioni: una della Banca d’Italia, sul presunto esercizio abusivo dell’attività svolta dalla Confideuropa S.c.p.a., e l’altra dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha chiesto la verifica su alcune operazioni bancarie sospette.





«ELEVATISSIMO NUMERO DI FIDEIUSSIONI»

L’ispezione della Guardia di Finanza avrebbe fatto emergere, secondo quanto riferito dagli inquirenti, «in maniera inequivocabile» che la società controllata, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, aveva emesso un numero elevatissimo di fideiussioni nei confronti del pubblico.

Nel corso delle indagini i finanzieri hanno trovato nelle sedi della società ma anche a casa degli indagati una copiosa documentazione relativa alle fideiussioni emesse dalla società (più di mille) oltre l’elenco dei consorziati.

Sarebbe così stato accertato che le garanzie erano state prestate in favore di soggetti fisici e giuridici non consociati ed enti pubblici vari in palese violazione delle norme contenute nel Testo Unico Bancario che consentono ai confidi minori (come Confideuropa) di garantire soltanto i consociati. La Confideuropa oltre ad esercitare abusivamente l’attività finanziaria, si sarebbe sottratta alla vigilanza della Banca D’Italia, occultando, di fatto, il reale oggetto sociale.





ASSEMBLEE FANTASMA

Le Fiamme Gialle avrebbe accertato anche che le assemblee della società non si erano mai effettivamente tenute, specie quelle nelle quali veniva deliberato il ripianamento delle perdite o l’aumento del capitale sociale o comunque risultavano ideologicamente false.

Nel ripianamento delle perdite erano infatti state, solo formalmente, coinvolte società fallite o sottoposte a sequestro e gli aumenti di capitale sociale effettuati attraverso la costituzione di un Fondo di Garanzia Consortile, per un valore nominale pari a quasi 10.000.000 di euro, in cui confluivano i crediti “fittizi” delle medesime società fallite o sequestrate.

Secondo la Finanza questo sarebbe stato solo l’antefatto per la commissione di numerosissime truffe sia nei confronti di soggetti privati 8 (800 circa) che di Enti pubblici (350 circa).





POLIZZE SENZA COPERTURA

E’ stato infatti accertato che gli indagati commercializzavano polizze fideiussorie fittizie, ossia del tutto prive di copertura finanziaria, così traendo in errore e danneggiando non soltanto i contraenti delle singole polizze (che pagavano un premio per una garanzia inesistente), ma anche i beneficiari finali delle polizze stesse che, in caso di insolvenza del soggetto contraente, non avrebbero mai potuto procedere all’escussione.

Gli inquirenti parlano di «spregiudicatezza degli indagati» che sarebbe emersa in tutta la sua evidenza nel momento in cui è stata tentata l’escussione della garanzia. In quel momento per evitare la scoperta del meccanismo messo in piedi, avrebbero tentato, con scuse di varia natura, di dilazionare nel tempo il pagamento nei confronti del garantito, continuando, a vendere nuove polizze e ad incassare nuovi premi.



PREZZI INFERIORI A QUELLI DI MERCATO

Gli indagati avevano modo di offrire in vendita i prodotti fideiussori ad un prezzo inferiore a quello di mercato così da allettare un numero quanto più elevato possibile di contraenti.

Particolarmente ingente è risultato infatti il profitto consistito nei premi incassati, senza, in sostanza, aver sostenuto alcun costo, nè essersi accollati alcun rischio. Ma ancor più ingente sarebbe stato il danno causato, di gran lunga superiore al profitto, tenuto conto del rapporto tra l’importo del premio corrisposto ed il capitale garantito: le indagini hanno permesso infatti di rilevare che la Confideuropa aveva rilasciato dal 2011 al 2015 polizze fideiussorie garantendo capitali per oltre 170.000.000 milioni di euro, incassando premi per quasi 3.000.000 di euro.

Gli investigatori, infine, pure in assenza della documentazione contabile della società, risultata distrutta o occultata, passando al setaccio i conti correnti intestati alla Confideuropa, ha accertato l’occultamento di materia imponibile per 900.000 euro circa costituita dall’incasso dei premi derivanti dall’attività finanziaria abusivamente svolta.

LA TRUFFA DEL FOTOVOLTAICO

A febbraio scorso per Luigi Cupillari, Renato Scrimaglio e Giuliano Marchetti era iniziato il processo che li vede imputati per l’utilizzo di fondi del ministero del Tesoro, erogati al consorzio di garanzia Cofidi dell’Aquila per finanziare la spa Agricola Reatina per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Carsoli.

L’impianto però non è mai stato realizzato e i fondi, che non potevano essere destinati per finanziamenti diretti, sarebbero stati invece collocati attraverso bonifico su un fondo di garanzia depositato in banca per essere affidati alla società con sede a Roma. Secondo la difesa, però, i soldi erano stati restituiti. Si parla di circa 250 mila euro destinati alla finalità di pubblico interesse.