Sanità, inaugurati nuovi locali all'ospedale Avezzano

AVEZZANO. Dispositivi per emergenze in ciascuna stanza, bagni risistemati con aggiunta di nuovi servizi igienici per diversamente abili, spazio ad hoc per incontri tra medici e familiari dei ricoverati.

E poi ancora ambiente per la reception e sala d'aspetto, completa ritinteggiatura di pareti, sala-briefing per operatori sanitari e realizzazione di controsoffittature: questo, in sintesi, il restyling della chirurgia generale dell'ospedale di Avezzano che, con questo nuovo assetto, si appresta a migliorare la gia' elevata quota di mobilita' attiva (25%), vantata verso regioni vicine come Lazio e Campania.

Questa mattina c'e' stata la cerimonia d'inaugurazione dei locali ristrutturati alla presenza, tra gli altri, del manager della Asl, Rinaldo Tordera, del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, del direttore sanitario di presidio, Lora Cipollone e del direttore del dipartimento chirurgico Giovanni De Blasis.

I lavori di ristrutturazione, iniziati a meta' luglio, hanno dato una svolta al reparto, situato al quarto piano, migliorandolo nettamente come qualita' ricettiva, rendendolo piu' fruibile agli utenti con una piu' adeguata organizzazione logistica. La ristrutturazione e' costata circa 120.000 euro ed e' terminata il 23 settembre scorso.

L'attivita' chirurgica, spostata temporaneamente al quinto piano durante l'esecuzione dei lavori, riprendera' a giorni il suo posto al quarto piano, con la piena disponibilita' dei 20 posti letto assegnati. Tra le migliorie, da segnalare quella dei servizi igienici, ristrutturati nell' esistente e con nuovi spazi per i diversamente abili, dotati di nuovi arredi. Altro fatto nuovo, l'installazione di impianti per apparecchiature, situate in ciascuna stanza di degenza, da utilizzare in caso di emergenza (per es: aspirare aria dai polmoni).







Con la modifica degli spazi interni si e' proceduto all'allestimento, oltreche' della reception, di una sala d'aspetto e all'introduzione di un apposito ambiente in cui far incontrare familiari dei degenti e personale medico.

Nel novero delle novita' c'e' anche una sala-briefing, riservata appositamente ai medici, da utilizzare per la migliore pianificazione del lavoro.

«I lavori eseguiti», ha detto il manager della Asl, Tordera, «servono a migliorare in modo netto la qualita' alberghiera a beneficio delle persone ricoverate e a introdurre condizioni di lavoro piu' favorevoli per il personale sanitario che cosi' potra' espletare prestazioni ancora piu' efficienti».

Soddisfatto, da parte sua, il sindaco Di Pangrazio.

«Gli interventi effettuati sui locali», ha affermato, «sono importanti perche', oltre alle migliorie strutturali, alzano lo standard di igiene e di sicurezza dell'attivita' chirurgica. Ho constatato che tra i medici dell'ospedale si fa un gioco di squadra e si lavora tutti insieme con spirito di gruppo: fatto importante, da ascrivere alla capacita' del Manager Tordera e che e' un presupposto fondamentale per centrare risultati cruciali».