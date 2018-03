San Giovanni Teatino, raccolta firme contro pista ciclabile

SAN GIOVANNI TEATINO. Una raccolta firme per dire no all’attuale progetto del tracciato per bici e pedoni lungo via Garibaldi e Ricasoli a Sambuceto.

Sono oltre 100 i cittadini che chiedono all’amministrazione comunale di fermarsi e non realizzare la pista ciclopedonale su due strade interne (Via Garibaldi e Via Ricasoli) e non istituire un senso unico di marcia su via Ricasoli.

I motivi della contrarietà sono costituiti dal fatto che l’intero traffico, secondo i cittadini, verrebbe incanalato sul tratto finale di Via Garibaldi (già adesso ingorgato di auto in sosta) e costretto a defluire sull’arteria principale (via Mazzini) attraversando un altro tratto di pista ciclopedonale (questo sia per dirigersi verso Pescara che verso Chieti).

Considerato che in quell’arteria principale si formano lunghi incolonnamenti di quanti da Chieti vanno verso la zona sud di Pescara, una tale canalizzazione comporterebbe un ulteriore congestionamento.

Non solo, si spiega nella petizione, «il traffico ciclabile su tale tratto è praticamente nullo, i marciapiedi su via Garibaldi risultano assenti ma su Via Ricasoli ce ne sono due da 60 centimetri.





Inoltre il progetto prevede molte aree di sosta lungo tali vie (regolarmente indicate con segnaletica orizzontale), ma la larghezza di tali aree è di soli 180 centimetri».

« E’ chiaro che i soldi in ballo sono tanti e a tutti piace fare bella figura», continuano i cittadini, «ma le bugie hanno sempre le gambe corte e i 2,5 mt di larghezza annunciati non sono mai rispettati dal progetto e manca, comunque, lo spazio dedicato ai pedoni. D’altronde non potrebbe essere diversamente, a meno di non trasformare l’asse viario Via V. Emanuele, Via Mazzini, Via Cavour, Via Tirino in senso unico o restringere la carreggiata tanto da impedire il transito del bus Gtm n° 6».

I firmatari della petizione chiedono anche un nuovo incontro col sindaco il quale ha però già detto chiaramente che si procederà spediti e che si tratta di un percorso ciclo-pedonale, «ben diverso da una pista ciclabile. Lo facciamo per mettere in sicurezza strade senza marciapiedi, dove adesso i pedoni – donne, anziani e bambini – sono costretti a camminare in strada».

Sembra dunque già archiviata per l’amministrazione pubblica la petizione dei cittadini.