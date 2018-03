Selezione Aca, tra i 69 candidati vip ed ex politici (ed un assente illustre)

ABRUZZO. Sono 69 i candidati che hanno risposto all’ avviso pubblico per la nomina dell’ organo amministrativo della società A.c.a.

Tanti nomi noti e un grande assente: il super favorito del primo turno, Giampiero Leombroni, che a questo giro non ha presentato la sua candidatura.

Proprio qualche settimana fa Leombroni è stato nominato commissario dell’Ersi, l’ente d’ambito unico che sovrintende alle vicende del servizio idrico e di depurazione che dovrà valutare gli appalti da 200mln di euro in arrivo stanziati dalla Regione.

Ed è già scoppiata la polemica perché le carte della sua nomina sono top secret.

La selezione sara' effettuata dall'assemblea dei sindaci nella prossima assemblea, fissata il 7 ottobre alle ore 8.30 in prima convocazione e l'8 ottobre alle 10 in seconda convocazione. All'ordine del giorno le comunicazioni del collegio sindacale; la nomina del Consiglio di amministrazione composto da tre membri e relativa determinazione del compenso; l'eventuale nomina dell'amministratore unico.





CHI SI CANDIDA

Alle 12 di due giorni fa scadevano i termini. Con 6 minuti di ritardo, e dunque sarà escluso, si è presentato l’ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli.

Tra i nomi noti che si scorgono nella lista ci sono l’ex presidente della Gtm, Michele Russo (fino alla fusione per incorporazione con Tua), l’avvocato pescarese già city manager del Comune di Pescara, Stefano Ilari, l’ex presidente del Consiglio del Comune di Pescara, Licio Di Biase (già nel cda dell’Aca).

E poi ancora l’ex dirigente ai lavori pubblici al Comune di Pescara, Fabrizio Trisi, l’ex assessore al Bilancio della giunta Cordoma, Carlo Tereo De Landerset, e l’ex dirigente al Lavori Pubblici al Comune di Pescara e Montesilvano Bellafronte Taraborelli. Tra le altre cose si è occupato sui lavori di depurazione e filovia.

Aspirano ad un posto nel cda dell’Aca anche l’ex sindaco di Alanno, Enisio Tocco, l’ex assessore della giunta di Pescara Mascia, Vincenzo Serraiocco, e la ex dirigente regionale Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Sebastiana Parlavecchio.

Nicola Basilico professore a contratto alla D’Annunzio già membro del collegio sindacale del Cosvega, Luca Toro amministratore delegato e direttore generale della Safar una società cooperativa nel settore della farmaceutica con fatturato da 176 mln di euro. C’è anche Emidio Antonio Tenaglia già consigliere di amministrazione della Fira spa, ex vice presidente di Eurobic Abruzzo e Molise, ex vice presidente e amministrazione delegato del Parco scientifico d’Abruzzo, ex presidente del Crab e del collegio sindacale dell’agenzia sanitaria regionale.

Rispetto alla volta precedente, se è vero che non c’è più Leombroni, ci riprovano invece, Rocco De Marco, commercialista e revisore contabile, già membro del collegio sindacale di Cosvega Srl, Gianluca Di Marco, praticante avvocato; Carlo Spatola Mayo, di Spoltore, tecnico dell’Arta e candidato sindaco a Spoltore con il Movimento 5 Stelle (movimento dal quale è uscito); Guido Felice De Luca, avvocato di Bisenti e marito dell’avvocato Wania Della Vigna che ha difeso, tra i tanti, anche le 11 parti civili nel processo Grandi Rischi.

Ci riprovano anche Mirco Velluto, commercialista di Pescara, nel collegio sindacale di Attiva; Luigi Bonetti, di Pescara, ragioniere e direttore del porto turistico Marina di Pescara fino al 2000.

E poi ancora Domenico Di Michele, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Pescara e già direttore di Attiva; Fabrizio Calore, di Francavilla al Mare, consulente del lavoro e già componente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia del 2015; Pietro Iavarone, di Montesilvano, commercialista; Claudio Mizii, commercialista di Atri; Marco Desiderio Brullo, chimico e insegnante, di Montesilvano; Fabrizio Salusest, commercialista, di Pescara, Giulio Geraci nello staff del sindaco di Montesilvano.

Alessandra Lotti





ECCO TUTTI I CANDIDATI