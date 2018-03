Pescara, la mensa scolastica costa 51 centesimi in meno a pasto

PESCARA. Passa da 4,07 euro a 3,56 a pasto la nuova tariffa della refezione scolastica comunale a Pescara.

Una riduzione di 51 centesimi «che è una buona nuova che si aggiunge ad una vera e propria rivoluzione del servizio che partirà dal prossimo 3 ottobre con un nuovo appalto aggiudicato all'ATI Cir Food s.c. - Bioristoro Italia e che ha come priorità la qualità e sostenibilità delle materie prime scelte e cucinate per i ragazzi» affermano il sindaco, Marco Alessandrini, e l'assessore all'Istruzione Giovanni Di Iacovo.

«Un appalto che innova sensibilmente il servizio e porta tantissime novità che illustreremo dettagliatamente al più presto» aggiungono.

Il bando ha durata quinquennale, con un importo complessivo pari a 16.698.352,56 e interessa gli anni scolastici 2015/16 fino e non oltre il 30 giugno del 2019/20.

«Una rivoluzione cercata e voluta perché riguarda la salute dei nostri ragazzi e perché la Pubblica Amministrazione deve poter proporre modelli di efficienza, tenendo alta la qualità e guardando anche ad economie di scala. In questo modo e grazie ad un poderoso lavoro degli uffici che non ha precedenti, siamo riusciti ad accorpare una serie di servizi in unico e robusto bando da 16,7 milioni di euro, per migliorare il servizio e abbassare anche i costi, generando risparmi non solo per l'Ente, visto che il servizio è dato in concessione, ma soprattutto per le famiglie. Il Comune di Pescara con la tariffa di 3,56 euro a pasto diventa un esempio virtuoso a livello sia regionale che oltre».