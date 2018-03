Ecolan Lanciano, ennesimo processo sulle consulenze esterne

LANCIANO. Processo bis per le consulenze esterne contro l'ex cda di Ecolan Spa di Lanciano, l'ente gestore dei rifiuti con 53 comuni soci. Ieri iil gup del Tribunale di Lanciano, Marina Valente, ha disposto il rinvio a giudizio per sei persone per abuso d'ufficio in merito all'incarico di direttore giuridico-amministrativo affidato a Giulio Stifani, ex city manager del comune di Lanciano, accusato di reato in concorso. Oltre a Stifani, per l'11 gennaio prossimo vanno a processo i membri dell'ex Cda composto dall'allora presidente Gianpanfilo Tartaglia e i consiglieri Guerino Caporale, Sabatino Di Carlo, Riccardo Iurisci Di Deo, Orazio Martelli. Per l'incarico ricevuto da Ecolan Stifani riceveva 4.500 euro al mese. Secondo la procura di Lanciano l'incarico di Stifani doveva essere inizialmente della durata di sei mesi, invece si protrasse dal 12 novembre 2009 al 15 marzo 2013, fino alla cessazione del consiglio di amministrazione, con corrispettivo di 4.500 euro mensile incrementato a 4.950 il 10 maggio 2012, «con ingiusto vantaggio patrimoniale, pari alla liquidazione di una somma complessiva di oltre 193 mila euro».

Lo stesso ex cda di Ecolan è attualmente sotto processo per l'affidamento, sempre esterno, di consulenze legali.

Gli imputati per il filone “legale” sono l'ex presidente Gianpanfilo Tartaglia, i consiglieri del cda Guerino Caporale, Sabatino Di Carlo, Riccardo Iurisci Di Deo, Orazio Martelli, il direttore generale Sandro Fantini e l'avvocato Marco Maria Di Domenico che avrebbe beneficiato degli incarichi di consulenza legale e di rappresentanza liquidati, come acconto, con 71.490 euro.

Il procuratore di Lanciano, Francesco Menditto, e il pm Anna Benigni hanno contestato la circostanza che le consulenze erano state conferite in modo illegittimo, dal 2009 al 2012, in quanto avvenute in forma orale e non con l'obbligo di contratto scritto, con vantaggio patrimoniale per il legale.





Nel coacervo incrociato di denunce contro vecchio e nuovo cda (centrodestar contro centrosinistra) si inserisce anche l’altro vecchio processo terminato per ora con condanne in appello.

La condanna a 8 mesi pena sospesa è scattata per l'ex presidente Riccardo La Morgia, i suoi consiglieri di centrodestra Luigi Toppeta e Nicola Di Toro, e Nicola Carulli di centrosinistra.

Condanna a 6 mesi di reclusione per l'avvocato Giacomo Nicolucci per le consulenze esterne. Assolto dalle accuse, per non aver commesso il fatto, il secondo membro di centrosinistra del cda, Camillo Di Giuseppe, dimissionario, il quale non partecipò ad alcune deliberazioni.

La Corte ha inoltre disposto il risarcimento danni in separata sede a favore della parte civile Ecolan Spa, nata dalla trasformazione del Consorzio Rifiuti, che denunciò gli abusi d'ufficio. Le responsabilità dei condannati sono relative alle sole consulenze affidate e rinnovate a Nicolucci e per la prorogatio dell'attività del cda dopo la scadenza del mandato, con violazione dello statuto.

Le assoluzioni riguardano invece l'affidamento della nomina di direttore, sempre a Nicolucci, per prescrizione di reato, e la mancata riduzione del 50% dei compensi al cda, il fatto non costituisce reato, che erano stati determinati in 140 mila euro, tra il 2008 e 2009, e la liquidazione per altri 178 mila euro.