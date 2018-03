Il Comune di Montesilvano vende immobili

MONTESILVANO. Garage, appartamenti e locali commerciali. Sono questi i beni immobili che il Comune di Montesilvano ha messo in vendita attraverso un apposito bando pubblico.

Si tratta di un alloggio al primo piano di una palazzina di via Costa, 7 garage da 24 metri quadri sempre in via Costa, un alloggio tra il secondo e il terzo piano di una palazzina di via D’Annunzio e un locale commerciale all’incrocio tra il lungomare e via Marinelli. Verranno ammesse all’asta solo le offerte in aumento rispetto al valore posto a base che si sviluppa tra gli 11.850 euro per uno dei garage e i 168.000 € per il locale commerciale. Oltre agli immobili inseriti nell’avviso pubblico ve ne sono altri 15, in stato di locazione, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione.

«Questo bando è un atto storico per la città di Montesilvano – afferma l’assessore al patrimonio Ernesto De Vincentiis -. Tali immobili rappresentano un costo non indifferente per le casse comunali e dunque per i contribuenti. La loro vendita quindi non solo permetterà di generare introiti, ma soprattutto di abbattere spese significative. Questa operazione, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione, si colloca in quel difficile percorso che stiamo seguendo e che ci vede impegnati ad eliminare tutti quei rami secchi, quelle zavorre che hanno appesantito la macchina amministrativa nel corso degli anni. Le risorse che verranno generate da questa vendita ci consentiranno di dare concretezza a servizi ed opere di grande priorità per la città e per i montesilvanesi».

Entro il 31 ottobre sarà possibile presentare la domanda di partecipazione e l’offerta economica. Il plico, sigillato in busta chiusa, dovrà essere presentato entro le ore 13 al protocollo del Comune. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica a partire dalle 9 del 3 novembre nella sede degli uffici urbanistici di Palazzo Baldoni.

Per informazioni e presa visione degli alloggi è possibile rivolgersi agli uffici tecnici dell’ente, il martedì dalle 9 alle 12:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

«La liquidazione della Palacongressi spa, l’esternalizzazione della farmacia comunale, la rescissione di alcuni contratti di affitto per edifici scolastici e ancora il nuovo affidamento della gestione del Palaroma. Tutte queste iniziative ci hanno permesso di razionalizzare e ottimizzare le risorse e ottenere introiti. Questo bando - conclude De Vincentiis - si pone esattamente su questa linea».