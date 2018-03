Truffa al Comune, svarioni e invenzioni: dirigente dovrà risarcire 141 mila euro

CAPISTRELLO. Assunta D'Agostino, ex segretario comunale del Comune di Capistrello (dal 1998 fino al 2007) dovrà risarcire l’ente per 141.777 euro.

Assolta, invece Renza Di Domenico, all'epoca dei fatti funzionaria responsabile dell'Ufficio amministrativo.

Lo ha deciso la Corte dei Conti. Le due erano state chiamate in causa per il danno derivato all'ente dopo la condanna del Tribunale di Avezzano nel 2011 al risarcimento di un motociclista per 1,2 milioni di euro.

La causa civile venne intentata nel 2006: l’uomo raccontò di essere caduto il 23 settembre 1995, mentre percorreva la strada per Filettino, nella direzione del centro di Capistrello.

Disse di essere caduto in una grossa buca aperta sul margine destro della corsia di marcia mentre era alla guida della sua moto e riportò, a causa di ciò, gravi lesioni personali (95% di invalidità).

Il Comune non si era costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica della citazione.

L’ente venne dunque condannato, in contumacia, a risarcire il danno per 2.362.927 euro. Una cifra che poi è scesa a 1,2 milioni grazie ad una transazione tra le parti.







SCATTA L’INCHIESTA PER TRUFFA

Ma dopo questo episodio la magistratura si attivò per verificare la sussistenza di una serie di reati tra i quali truffa, omissione in atti d’ufficio. E non mancarono sorprese sconvolgenti.

Dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale iniziato contro vari soggetti (sindaco, segretario comunale e componenti della giunta) emerse infatti che la dinamica del sinistro era completamente differente da quella raccontata dal ferito.

Risultò infatti che quest'ultimo, mentre percorreva ad altissima velocità una strada provinciale e non comunale, impennandosi con la moto, sbandò, battendo la testa contro il muro di un'abitazione e cadendo poi rovinosamente in terra, su una strada provinciale e non comunale.

Inoltre, sempre dal fascicolo del consulente, si scoprì che non c’erano mai state richieste di risarcimento del danno tramite raccomandata. Dunque il lasso di tempo tra la data dell’incidente (settembre 1995) e quella della citazione in giudizio (giugno 2006) era troppo. Cosa significa? Che il credito vantato era, ormai, prescritto.







LE COLPE DEL SEGRETARIO GENERALE

La responsabilità di Assunta D’Agostino sarebbe nata, secondo la Procura regionale, per non aver assunto le necessarie iniziative di competenza per approntare un'idonea difesa dell'Ente, che avrebbe portato a contrastare l'azione del privato e a dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito. Inoltre, vi era il difetto di legittimazione passiva del Comune, trattandosi di arteria provinciale e non comunale.



IL DOCUMENTO CHE ‘SI PERDE’

L'atto di citazione civile era stato ricevuto dall'ente e protocollato e lo avevano visto, dice l’accusa, la segretaria comunale D'Agostino, la quale lo aveva inviato, con propria annotazione, al sindaco, alla giunta, all'Ufficio tecnico.

Secondo la Procura, andava invece esclusa la responsabilità del sindaco e del vicesindaco perché la competenza a trattare l'atto di citazione spettava alla struttura amministrativa e non a quella politica.



LA DIFESA DI D’AGOSTINO

D'Agostino si è difesa sostenendo di essersi confrontata con il responsabile dell'area tecnica e che in seguito si era attivata per predisporre una difesa (tardiva) dell'ente. Aveva poi spiegato che all’epoca dei fatti prestava servizio contemporaneamente in varie altre sedi, come Morino, e che era in corso lo svolgimento del referendum. Dunque non aveva visionato la corrispondenza, tant’è vero che non aveva sottoscritto la nota. «La posta era smistata da personale che non aveva la necessaria competenza, trattandosi di autisti di scuolabus e, per giunta, nel Comune vi disorganizzazione nella gestione delle pratiche», disse.

Non era vero, dunque, ribadì la donna, l’assunto della Procura per cui lei fosse a conoscenza dell’atto di citazione; probabilmente qualcuno l’aveva occultato.

Poi, si è giustificata ancora dicendo che quando seppe dell’esistenza della causa civile, il 19 ottobre 2007, rientrò in servizio dalle ferie e propose di attivarsi ma nessuno aveva dato seguito alle sue preoccupazioni.





«INCREDIBILI OMISSIONI»

Ma i giudici hanno sposato la tesi dell’accusa secondo la quale la donna conosceva l’atto di citazione sin dal suo arrivo. Prova ne sarebbe «l'annotazione manoscritta – anche se non sottoscritta – con l'indicazione dei vari organi cui inviare la corrispondenza, che ricalca il modus operandi della segretaria comunale; del resto, non si vede chi abbia potuto indicare i destinatari di detta corrispondenza (Sindaco, Giunta, Ufficio tecnico, Di Domenico) se non la Segretaria Comunale la quale è l'unico Organo a non essere menzionato».

Secondo i giudici, poi, negli atti «non vi è traccia di alcun intervento» della donna per rendere nota agli amministratori la necessità di approntare una difesa, «né è documentata la proposta di nomina di un legale da presentare alla Giunta ovvero al solo sindaco, che per lo Statuto comunale e gli artt. 48 e 50 del T.U.E.L. aveva il potere di autorizzare l'ente ad agire o resistere in giudizio».

Dunque le dichiarazioni sono «del tutto prive di riscontro sia documentale che testimoniale. E’ certa la totale inerzia della D'Agostino, le cui affermazioni non sono state provate».



ALTRE RESPONSABILITA’

I giudici parlano anche di «anomalo comportamento» del Corpo di Polizia Municipale che, «anziché svolgere ricerche in merito ai fatti – ormai lontani nel tempo – senza alcuna competenza in merito assunse sommarie informazioni da vari soggetti, ma non segnalò l'esistenza della causa agli organi competenti».

E poi ci furono anche i comportamenti «inerti, per non dire noncuranti, del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta comunale, che sono venuti sicuramente a conoscenza della causa civile». Ma per loro la procura aveva chiesto l’archiviazione. Per i giudici sono tutte condotte «causalmente concorrenti alla realizzazione del danno alle finanze comunali e che vanno valutate pro quota al fine di rapportare la condotta omissiva della D'Agostino alla “parte che vi ha preso”».

Da qui la decisione di addebitare alla dirigente un decimo della responsabilità erariale.





Alessandra Lotti