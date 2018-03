Situazione finanziaria critica in Provincia Chieti, dirigenti generosi rinunciano al premio

CHIETI. Il segretario generale della Provincia di Chieti, Angelo Radoccia, e i dirigenti Giancarlo Moca e Carlo Cristini, hanno dichiarato di voler rinunciare alla retribuzione di risultato per l'anno 2015.



In tempo di crisi un gesto molto apprezzato dall’Ente secondo cui i tre avrebbero dimostrato «grande spirito di servizio e eccezionale attaccamento alla Istituzione provinciale».

Un gesto raro che non è passato inosservato anche perchè i primi di risultato sono dovuti e previsti dalla legge.

I tre hanno rinunciato a quanto spettava loro lo scorso 30 luglio con questa motivazione: «consapevoli della problematica situazione finanziaria dell’ente e mossi dalla volontà di contribuire, per quanto nelle proprie disponibilità, ad attenuare tale criticità».

Intanto grazie del pensiero a nome della collettività.



La cifra esatta alla quale rinunciano non si conosce (il sito della Provincia è tristemente incompleto) ma dovrebbe aggirarsi sui 26-30 mila euro mila euro dal momento che dai dati disponibili sul portale dell’Ente emerge che Moca e Cristini nel 2010 presero come premio circa 6 mila euro (a fronte di totale annuo di stipendio di 93 mila euro) mentre Radoccia 10 mila euro (a fronte di uno stipendio di 100 mila euro annui).





Nel decreto di presa d’atto della volontà dei tre, firmato da Mario Pupillo lo scorso 13 settembre, il presidente sottolinea che la rinuncia assume «particolare rilievo in considerazione dell’eccezionale impegno profuso dai predetti dirigenti in particolare negli anni 2014 e 2015».

Il decreto di Pupillo ha passato anche il vaglio del parere sulla regolarità tecnico amministrativa: «favorevole» dice proprio Radoccia, uno dei tre che rinuncerà al premio.

Moca, invece, responsabile - ambiente energia caccia e pesca (già commissario straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti del Chietino) nei mesi scorsi sarebbe dovuto passare alla Regione dalla Provincia. Ma la Provincia ci ha poi ripensato, tanto da ‘rettificare’ un errore che, però, per qualcuno non esisterebbe, e si è tenuto il dirigente superfluo anzi no.

Le Province nel 2015 avevano dovuto formulare un elenco del personale in servizio, dirigenziale e non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data dell’ 8 aprile 2014 era adibito in via esclusiva o prevalente allo svolgimento di «funzioni non fondamentali» oggetto di riordino.

Tra quelli scelti per il passaggio dalla Provincia di Chieti alla Regione c’era appunto anche Moca, inserito nella lista del personale provinciale addetto alla funzione ambientale già dal 1° aprile 2016.

Ma la Provincia ci ha ripensato perché con la delibera 46 del 9 agosto scorso lo ha ripreso e reinserito nel proprio organico. Ufficialmente si sarebbero accorti che gli serve un altro dirigente.

