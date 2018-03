Contenzioso antenne, Vodafone chiede al Comune di Pescara 230 mila euro

PESCARA. Vodafone contro il Comune di Pescara con una richiesta di risarcimento che ammonta a 230 mila euro.

La società ha fatto ricorso al Tar contro gli atti del Comune in merito a due antenne dei telefoni cellulari, una allo stadio Adriatico-Cornacchia e l’altra al palasport dei Gesuiti.

Vodafone contesta una presunta violazione e falsa applicazione di legge, violazione dei principi di parità di trattamento, illegittimità delle comunicazioni del Comune, eccesso di potere e chiede di «accertare e dichiarare, di conseguenza, il carattere indebito del pagamento della complessiva somma di 230.254,98 euro eseguito da Vodafone a favore del Comune e condannare per l’effetto il Comune alla restituzione delle somme, oltre gli interessi legali». La Vodafone sostiene che le tariffe del Comune sono sballate e non rientrano nei canoni di legge: la Vodafone si dice pronta a pagare solo una parte dei 230 mila euro appellandosi ai tetti fissati da un decreto legislativo del 1997.

L’assessore allo Sport Luciano Diodati spiega che il contenzioso sarebbe nato dal mancato rispetto degli obblighi, a carico della società, conseguente a due convenzioni sottoscritte nell’anno 2003 e nell’anno 2011. Tali convenzioni infatti prevedevano le “concessione in uso” alla Vodafone Omnitel di “spazi all’interno dello stadio Adriatico” (convenzione del 2003) e all’interno dell’impianto sportivo Febo – ex Gesuiti (convenzione del 2011 ), per la installazione di stazione radio base per telefonia cellulare, dietro corresponsione di un determinato “canone” pattuito tra le parti.

La concessionaria Vodafone Omnitel ha corrisposto i canoni per entrambe le concessioni fino a tutto l’arco temporale 2012/2013. «A fine anno 2014», continua Diodati, «inopinatamente, con note fatte pervenire al Dipartimento Tecnico dell’Ente, la concessionaria telefonica ha iniziato a contestare il quantum dovuto in base alle convenzioni, regolarmente stipulate, lamentando la violazione, nelle fattispecie, del decreto legislativo relativo all’applicazione della Cosap».

Il Comune di Pescara dopo aver rammentato alla Vodafone di aver stipulato regolari contratti, ha segnalato una grave morosità, nei confronti dell’Ente, pari a 18.946,00 euro fino al gennaio del 2016 e ha anche preavvertito che se non si fosse sanata la morosità, l’Ente sarebbe stato costretto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, per la concessione ancora in essere, ovvero quella all’interno dell’impianto sportivo “R. Febo”. Per quella dello stadio, invece (scaduta nel 2012), «si sarebbero intraprese le attività consequenziali per lo sgombero dell’area».

La Vodafone Italia s.p.a. ha intrapreso un’azione d’urgenza davanti al Tribunale di Pescara, per farsi autorizzare a fare ingresso nell’impianto “Rocco Febo” per effettuare manutenzioni che, l’Ente, invece, non consentiva.

Il procedimento d’urgenza si è concluso con l’ordinanza del 26 luglio scorso in cui il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile le domande e condannato la Vodafone a pagare spese legali per 3.337 euro oltre ad oneri accessori di legge.

«Vista la perdurante morosità», spiega Diodati, il Settore Patrimonio ed Impianti Sportivi del Comune di Pescara, considerata l’ostinazione della concessionaria, ha posto in essere gli atti del procedimento amministrativo finalizzati allo sgombero delle aree occupate all’interno dello stadio Adriatico, occupata senza titolo, (sin dal 2012). Mentre per l’area dei Gesuiti, su cui si era pronunciato il Tribunale di Pescara, ha dato ugualmente impulso agli atti di recupero dell’immobile vista la legittimità della clausola risolutiva attivata dall’Ente.

Questi ultimi provvedimenti, ed in particolare, l’ordinanza di sgombero dell’area all’interno dello Stadio Adriatico, sono stati impugnati dinanzi al Tar di Pescara da Vodafone s.p.a. che ne ha chiesto l’annullamento, in quanto, presuntivamente illegittimi.

«Il legale della Vodafone Italia», spiega ancora Diodati, «ha rinunciato ad una pronuncia del Collegio sulla sospensiva, chiedendo direttamente che la causa venga decisa nel merito. Atteggiamento, dunque, che depone per una difesa delle ragioni dell’Ente, inattaccabile, sia da un punto di vista formale che sostanziale».

Dal Comune fanno notare che se Vodafone rivendica di voler pagare la sola “ cosap”, con i criteri stabiliti nella legge 446/97 allora sarebbe stata proprio la società per prima a non rispettare la normativa locale e, indirettamente quella nazionale, «perché non ha fornito il numero delle utenze necessario per la quantificazione del “canone” dovuto dalle aziende erogatrici di pubblici servizi».

«Ad oggi, quindi», commenta soddisfatto Diodati, «la partita è a favore del Comune di Pescara, sia in considerazione dell’ordinanza del Tribunale, sia per la mancata insistenza a richiedere la concessione di un provvedimento cautelare da parte del Tar».

Sia dinanzi al Tribunale, sia dianzi al Tar il contenzioso è stato patrocinato dall’avvocato Lorena Petaccia dell’Avvocatura Comunale.