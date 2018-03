«Le nostre scuole sono sicure». Sindaco Atri rassicura i genitori

ATRI. Le scuole del comune di Atri sono sicure e i lavori che vi si svolgeranno non arrecheranno pericoli ai ragazzi e al personale. Questa in sintesi la precisazione che arriva dal responsabile sicurezza e progettista della struttura di Viale Umberto I ad Atri, Ermino De Lauretis che, con la dirigente scolastica dell’istituito Iolanda Iannetti, ha deciso di intervenire nel merito per fare chiarezza sulla situazione e rassicurare i genitori preoccupati dopo il sisma del 24 agosto scorso sulla staticità dello stabile.

Secondo De Lauretis dalle informazioni girate dai genitori alla stampa ci sarebbero «molte imprecisioni».

A questo punto il tecnico precisa la situazione: «l’intervento che verrà effettuato nella struttura di viale Umberto I non richiede di trasferire i ragazzi dato che non si tratta di lavori legati alla struttura portante. Verrà rimosso l’intonaco, verrà sistemato uno spessore di calcestruzzo armato di 5 cm con rete e gli spessori interni ed esterni verranno resi solidali l’un con l’altro. Non trattandosi di interventi pericolosi non è necessario spostare i ragazzi che saranno sistemati tutti nell’ala non interessata ai lavori. Non ci sarà neppure il problema legato al rumore dato che gli interventi più rumorosi saranno effettuati di pomeriggio».

De Lauretis spiega anche che la struttura sarà sicura nel caso di nuovi terremoti: «se ce ne fossero di superiori 6 gradi della scala Richter, cosa che non dovrebbe verificarsi in un territorio come il nostro che è di terza categoria, potrebbero crearsi lesioni nella zona di separazione tra l’area interessata all’intervento, che sarà più rigida, e l’altra ala. Questo non significa che la struttura non reggerebbe».

Sulla questione interviene anche la dirigente dell’istituto Iolanda Iannetti in particolare sulla problematica legata alle porte di emergenza: «Nel precedente piano di evacuazione – precisa – la scuola dell’infanzia utilizzava entrambe le vie di fuga posteriori, una per ciascuna ala dell’edificio. Nel momento in cui inizieranno i lavori di messa a norma antisismica, una di queste uscite posteriori non sarà disponibile perché situata nell’ala interessata all’intervento e l’altra dovrà essere utilizzata da un numero maggiore di allievi del primo piano. Per questo motivo il nuovo piano di evacuazione prevede che i bambini dell’infanzia escano verso l’atrio utilizzando entrambe le uscite poste lungo i corridoi per le quali è stato chiesto al comune un adeguamento del verso di apertura. Relativamente alla scuola Mambelli a seguito del sisma sono stati effettuati dei lavori di sistemazione degli intonaci dei servizi igienici, non essendoci problemi strutturali».

«Le nostre scuole sono sicure – ribadisce il primo cittadino Gabriele Astolfi – abbiamo provveduto a che i lavori per l’adeguamento sismico venissero effettuati secondo i canoni di legge e secondo quanto indicato dai tecnici. Abbiamo ovviamente a cuore la sicurezza dei nostri ragazzi e agiamo solo nel loro interesse e di tutta la cittadinanza».