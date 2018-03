Ortona, ammanco di 60 mila euro. Licenziato ex comandante dei Vigili

ORTONA. Un ammanco di quasi 60 mila euro nelle casse del Comune e dopo mesi di verifiche interne, l’amministrazione comunale ha preso una decisione: licenziamento in tronco per l’ex comandante dei vigili urbani Alessandro Poeta, 63 anni.

A scoprire tutto è stato nei mesi scorsi l’assessore al Bilancio, Luigi Menicucci, il quale ha stanato le irregolarità nella modalità di gestione dei proventi dei parcheggi.

E’ stato sempre lui a richiedere l’intervento dei revisori contabili per accertare che i dati presenti nei parcometri fossero in linea con quanto realmente incassato.

Un lavoro certosino che è andato avanti per mesi: cominciato all’inizio del 2016 è arrivato a completa maturazione solo qualche giorno fa quando, visto quello che è venuto fuori, è stato firmato l’atto di licenziamento nei confronti di Poeta.

Nei mesi scorsi qualche notizia era già trapelata e aveva pure fatto irritare i piani alti di palazzo di città. Poeta era stato nominato dal sindaco Vincenzo D'Ottavio il 31 dicembre 2015 quale responsabile dell'Unità organizzativa autonoma "Servizio di polizia locale comunale" per il 2016. Ma dopo 7 mesi, ovvero a fine luglio, il primo cittadino gli ha revocato l'incarico.

Nel corso dei mesi sono stati chiesti chiarimenti anche al diretto interessato ma non sarebbero arrivate risposte convincenti.

«E’ possibile che non ci sia onestà?», ha scritto domenica su Facebook l’assessore Menicucci che ha scoperchiato il vaso di Pandora e commentato pubblicamente la vicenda solo dopo l’ufficializzazione del licenziamento. «E’ possibile che si debba creare sempre il controllore del controllore? Forse la mia posizione da fastidio?»

Sempre Menicucci svela che in queste ultime settimane di controllo sono venute alla luce situazioni analoghe per quanto riguarda gli anni 2004-2005 mai portate alla luce: «i responsabili hanno convenuto piani di rientro mensili, scambiando il Comune per una Banca».

Da altre verifiche è invece emerso che alcune associazioni hanno delle pendenze importanti con l’Ente. «Una in particolare», continua l’assessore, «è debitrice di importi che superano i dodicimila euro, dovute a mancati versamenti della Tosap. Alla fine della verifica come da corretta procedura comunicherò nomi e dati».

Adesso dopo il licenziamento ci saranno altre strade da percorrere per Poeta, quella dell’eventuale giudizio penale, per accertare le responsabilità, ed erariale con l’intervento della Corte dei Conti.

Non è un esordio quello di Poeta: c’è già stato un ‘incidente’ analogo.

Il comandante dei vigili, infatti, quando negli anni scorsi era in servizio a capo della Municipale di Pescasseroli venne condannato ad un anno di reclusione insieme al responsabile della società, Domenico Stufani, che gestiva i parcheggi per aver distrutto i bollettari delle multe (circa 880) e cancellato anche tutti i dati relativi alla gestione economica dei parcheggi pubblici sul piazzale degli impianti di risalita.

Sulla vicenda la Corte dei Conti pronunciò una sentenza di condanna per danno a carico dei due.





L’ammanco era stato quantificato in 45mila euro.



Risultava dagli atti che la società Eli.Dor., di Domenico Stufani, che aveva gestito le aree nelle stagioni invernali 2006/2007 e 2007/2008, attraverso i suoi dipendenti non aveva mai annotato e trascritto le infrazioni rilevate nel periodo dicembre 2006/marzo 2007 e pari a 880 avvisi.

La vicenda -hanno poi scritto i giudici contabili- ha evidenziato la responsabilità di Poeta in qualità di funzionario responsabile dell’Ufficio di Polizia urbana del Comune all’epoca dei fatti per omesso controllo dell’operato della concessionaria; infatti l’Ufficio comunale doveva assicurare l’attività di pianificazione e controllo degli accertatori e una costante attività di assistenza e organizzazione del servizio anche per evitare di elevare infrazioni infondate o inesistenti.



Poeta è stato obbligato a pagare circa 15mila euro.