Cervo investito sulla provinciale di Chieti

CHIETI. Un grosso cervo che attraversa la strada sulla provinciale che dallo svincolo autostradale di Chieti porta in città. Si tratta di una strada a scorrimento veloce e per questo l’impatto è stato violento.

L’incidente è avvenuto questa mattina prima delle 8 quando in quel tratto c’è molto traffico di persone che si recano al lavoro.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Chieti l’animale sarebbe sbucato all’improvviso in un momento in cui la visibilità era problematica per la forte pioggia. il conducente dell'auto, una Lancia Lybra, è rimasto illeso, mentre la parte anteriore del veicolo è andata distrutta. Il cervo è morto sul colpo.

Si sono create lunghe code che sono state smaltite in un paio di ore.