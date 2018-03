Gole di San Venanzio, nuova variante al progetto Anas: si farà la terza galleria

MOLINA ATERNO. Il tracciato cambia ancora e questa volta si preferisce un percorso tutto in galleria che comporterà nuovi oneri.

Il 13 Settembre 2016 vi è stato un incontro con l’Anas, nella sede comunale di Molina Aterno, dove è stato presentato il progetto.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani, e il Comitato Pro Valle Subequana, BerardinoMusti.

Durante l’incontro i tecnici dell’Anas hanno fatto visionare la variante al progetto originario per la realizzazione della galleria paramassi tra il ponte della Centrale Enel e gli Undici Ponti.

Nella presentazione del progetto, l’Anas ha messo in evidenza che c’è stata una perizia di variante al progetto il quale è già stato modificato due volte: una prima volta per preservare l’acquedotto romano e la seconda volta per la tipologia di lavoro.

Con la terza variante si prevede una galleria verrà eseguita in maniera simile a quella davanti la Centrale Enel ma, anziché realizzarla con elementi prefabbricati, verrà realizzata in calcestruzzo gettato in opera.

Secondo il cronoprogramma dell’Anas i lavori dovrebbero iniziare subito e a causa della sede stradale troppo stretta che non consente il transito delle auto in concomitanza con l’esecuzione dei lavori, sarà necessaria la chiusura della strada per quattro mesi (da settembre a dicembre)

«Abbiamo espresso il nostro parere contrario a tale ipotesi di chiusura a lungo termine», ha spiegato il rappresentante del comitato, Musti, «e l’abbiamo respinta con un secco no considerando che percorrere la Provinciale 9 come via alternativa, con l’approssimarsi della stagione avversa, avrebbe creato non pochi problemi. La nostra proposta è stata quella di rinviare la realizzazione dell’opera a primavera dell’anno prossimo, stagione più idonea per affrontare gli eventuali disagi conseguenti la chiusura della strada».

Il Comitato Valle Subequana chiederà inoltre all’Anas di ispezionare la parte rocciosa sovrastante la sede stradale proprio nel tratto interessato dai lavori perchè si ritiene che sia molto fragile e c’è pericolo che altri massi possano venire giù.

Sarebbe dunque necessaria una bonifica profonda del costone prima di aprire il cantiere.

I lavori per una serie di difficoltà non previste si sono trascinati per anni basti pensare che il 6 ottobre 2014 l’impresa Tenaglia srl ha preso possesso e avrebbe dovuto riconsegnare il cantiere a gennaio 2016.

In programma ci sono anche opere per la messa in sicurezza dei costoni e reti paramassi che ad oggi non sono state ancora installate.