Istituto Tito Acerbo, partono i lavori: rinnovati infissi

PESCARA. Dopo i lavori di consolidamento della sede storica dell’istituto “Tito Acerbo”, oggi il Presidente Antonio Di Marco, accompagnato dal dirigente ingegnere capo Paolo D’Incecco ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della succursale di via Parco Nazionale d’Abruzzo.

L’intervento, dell'importo complessivo di € 385.956,26 è stato aggiudicato alla ditta Time Rivestimenti srl di Pescara per un importo al netto del ribasso d'asta del 6,50% : € 234.000,99 comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA.

Ora si procederà alla sostituzione integrale degli infissi del plesso scolastico che allo stato attuale risultano inadeguati in termini di sicurezza (resistenza all'impatto ed ai carichi del vento), permeabilità all'acqua ed all'aria e capacità di isolamento termico. L'intervento prevede la sostituzione con serramenti in alluminio classificati secondo la normativa vigente UNI con parametri di classe per la permeabilità all'aria di 4; tenuta all'acqua 9A e resistenza al vento C5, con vetro camera antinfortunistica.

La durata dei lavori prevista dal capitolato speciale d'appalto è di 91 giorni, e pertanto termineranno entro l'11dicembre 2016.

«Oggi abbiamo fatto il crono programma degli interventi – ha dichiarato il Presidente - chiedendo alla ditta di non interferire con l'attività scolastica. Con la dirigente Rocchi abbiamo concordato di sfruttare al massimo le giornate del sabato, quando la scuola finisce alle 12,10, nonché i giorni festivi e i ponti, come la festa patronale del 10 ottobre e il ponte del 31 ottobre, quando la scuola rimarrà chiusa, in modo da lavorare liberamente nelle aule».

Il Presidente, accolto dalla dirigente scolastica Anna Teresa Rocchi, ha colto l’occasione per fare un sopralluogo anche nell’edificio storico di via Arapietra, dove sono stati controllati i lavori svolti finora per la riduzione del rischio sismico.