Servizi sanitari carenti, Fp Cgil chiede alla Asl L'Aquila di intervenire

L’AQUILA. La Fp Cgil chiede la tutela della salute e il corretto funzionamento del sistema sanitario.

Per ribadire il concetto Francesco Marrelli ed Anthony Pasqualone, della segreteria provinciale FP CGIL, hanno chiesto l'avvio di una fase di contrattazione con la Asl. Prioritario, secondo loro, porre come primario obbiettivo la ridefinizione del fabbisogno di personale e la sua dislocazione.

«Le prestazioni sanitarie- sottolineano Marrelli e Pasqualone- vengono erogate sempre più in relazione alla compatibilità economiche e di bilancio dei soggetti che le erogano anziché dalla effettiva necessità di chi le chiede. Per questo è necessario richiamare l’attenzione della Direzione Strategica della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila sui numerosi problemi che quotidianamente i lavoratori e l’utenza sono costretti ad affrontare».

Il sindacato punta l’attenzione sulla carenza strutturale di personale di tutti i ruoli (Sanitario, Tecnico ed Amministrativo) sia del Comparto che della Dirigenza.

Ciò, «da un lato non permette la garanzia quali/quantitativa dell’erogazione dei servizi, dall’altro non garantisce per i lavoratori il dovuto rispetto delle regole contrattuali e normative, nello specifico L. 161/2014».

«Ad oggi, sia per l’effetto di una unificazione delle due ex Asl (Avezzano-Sulmona-Castel Di Sangro e L’Aquila), peraltro mai concretamente attuata, sia per una gestione che non si è posta l’obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi, permangono numerose criticità».

Il sindacato chiede «risposte concrete e in tempi certi a tutti i lavoratori della Asl» sia dal punto di vista delle competenze sia dal punto di vista delle funzioni, evitando in carenza di una visione complessiva di dover “correre” dietro alle urgenze che quotidianamente si presentano in ogni reparto della Asl ed evitando che si inneschino tra gli operatori e tra le Unità Operative una sorta di “guerra tra poveri” generata dalla precarietà.

«Per assicurare una tutela reale della salute e un vero accesso alle cure da parte dei cittadini serve un buon governo delle aziende sanitarie con l’obiettivo di rendere efficace ed efficiente il servizio che si rende alla collettività», insiste il sindacato.

«Per dare qualità ai servizi sanitari è fondamentale investire nel lavoro e rispettarlo, ristabilire ritmi e condizioni di lavoro che permettano agli operatori di lavorare bene, occorre lavoro stabile e di qualità nel rispetto dei tanti che quotidianamente fanno il proprio dovere garantendo prestazioni essenziali».