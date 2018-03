Scuola. A Pescara niente assistenza disabili

PESCARA. Come ogni anno si sono aperte le scuole per tutti i ragazzi abruzzesi… eppure non è proprio così.

Per i ragazzi con disabilità delle scuole superiori della provincia di Pescara non è stato attivato il servizio di assistenza scolastica, quindi niente autonomia, niente inclusione, niente assistenza materiale, niente assistenza all'igiene personale, niente ausilio in entrata e in uscita, niente aiuto nell'apprendimento, niente di tutto questo. Niente. Quindi tutti a scuola, tranne i disabili.

Lo denuncia l'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo.

«Di fronte a questo gravissimo problema - sottolinea in una nota il presidente dell'associazione, Claudio Ferrante - le famiglie sono costrette a tenere i propri figli a casa. In assenza della figura dell'assistente viene meno la possibilità di essere a scuola al pari degli altri, viene negato il diritto allo studio, lesa la dignità della persona. Il problema riguarda ragazzi sia con disabilità motoria che psichica, perché se manca l'assistente nessuno può dignitosamente affrontare il proprio percorso scolastico, specie in un momento così delicato come la ripresa di un nuovo anno».

L'assistenza scolastica - ricorda Ferrante - rientrava tra i servizi erogati dalla Provincia di Pescara, servizio che dal 14 luglio scorso è passato tra le competenze del Comune di Pescara. Solo in questi giorni, ad anno scolastico iniziato, con enormi disagi delle famiglie, il Comune di Pescara sta provvedendo a riassegnare il servizio, dopo un vergognoso rimpallo di responsabilità tra Regione, Provincia e Comune.

«L'assenza totale di attenzione per questi temi di valenza sociale è intollerabile, si è lasciata trascorrere tutta l'estate senza prendersi carico della necessità di fornire un servizio così importante».

L'associazione parla di un «gravissimo disservizio che nella maggior parte dei casi costringerà i ragazzi a non frequentare la scuola, con il conseguente isolamento ed estremo disagio delle famiglie che tra mille problemi ogni anno già vivono l'ingresso a scuola con ansia e preoccupazione».

Poi l'invito al Comune, all'assessore competente, Giuliano Diodati, e alla Regione ad un «chiarimento immediato in cui si garantisca l'attivazione in tempi utili dei servizi di assistenza scolastica per tutti gli studenti disabili abruzzesi, superando tutti gli ostacoli burocratici e senza alcuna contrazione dei finanziamenti».

«La disabilità non può aspettare e non può sottostare a vergognose scelte politiche economiche», dice l'associazione, che non esclude «clamorose proteste».