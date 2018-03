Asl Pescara, il calvario di una accusa ingiusta e 100 mila euro di spese legali

PESCARA. Un calvario durato 5 anni, un’accusa ritenuta fin dall’inizio ingiusta e poi il passaggio infinito tra le aule di tribunale con diverse sentenze e una spesa legale che il diretto interessato quantifica oggi in 100 mila euro.

La vicenda è quella di Gianfranco Ricci, 68 anni, ex primario della Medicina legale di Pescara in pensione, accusato nel 2011 dalla procura di Pescara di abuso d’ufficio per aver nominato la moglie nella commissione per le patenti speciali della As e di averle dunque garantito «un ingiusto vantaggio patrimoniale».

Ma tutte le accuse sono crollate lasciando l’amarezza per quanto accaduto: le indagini, gli articoli sui giornali, la spesa ingentissima per difendersi da tutto questo, con a fianco il legale Giulia Buongiorno, già avvocato di Giulio Andreotti ma anche di Raffaele Sollecito. Una scelta, aveva raccontato Ricci nei mesi scorsi in una intervista a Il Centro, quasi obbligata in quanto tutti gli altri avvocati importanti pescaresi contattati avevano rifiutato in quanto difensori della Asl in altre cause.

Il medico all'epoca dei fatti era dirigente medico di secondo livello: a maggio del 2011 designa come componente effettivo della commissione per le patenti, in rappresentanza dell'ufficio di Riabilitazione, la moglie Patrula Papageorgiu, che all'epoca era dirigente medico in servizio presso il dipartimento dei servizi sanitari ed assistenziali della Asl.

L’incarico prevedeva il compenso di un gettone di presenza per ogni seduta.

Ricci si è sempre difeso sostenendo che la scelta era stata quasi obbligata dal momento che un altro medico, Del Grosso, responsabile dell'Unità Operativa Semplice di coordinamento prestazioni protesiche, aveva rifiutato l’incarico.

L'unico altro dirigente medico responsabile di Unità Operativa Semplice in servizio era la moglie. C’era poi un altro medico con minore anzianità di servizio.

Secondo i giudici di primo grado non ci fu alcun abuso d’ufficio e la moglie dell’imputato, quale medico più anziano, avrebbe comunque avuto diritto alla designazione. Dunque non ci fu nemmeno nessun vantaggio in quanto i gettoni di presenza erano dovuti.

Sempre i giudici del primo grado sottolinearono anche il fatto che il medico non aveva mai nascosto alla direzione della Asl il suo rapporto di parentela con la donna e dunque questo «faceva presumere che gli organi dirigenziali della Asl avessero ritenuto compatibile con l'organizzazione aziendale il rapporto tra i due che lavoravano nello stesso dipartimento».

Questo dunque, sempre secondo i giudici, voleva dire che Ricci non doveva astenersi dalla designazione dei componenti della commissione medica dal momento che era presente anche la moglie, «anche perché», si legge sempre nella sentenza di primo grado, «lui ne gestiva ordinariamente» l’attività lavorativa.

«Nemmeno doveva astenersi in quanto era previsto un gettone di presenza», sottolineano i giudici, «in quanto l'attività di gestione dell'attività lavorativa della moglie svolta dal medico comprendeva ad esempio anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi da cui discende l'attribuzione dei trattamenti economici accessori con un ammontare ben più alto di singoli gettoni di presenza».



IL RICORSO

Ma la storia che poteva sembrare semplice non si è conclusa qui perché il procuratore, ritenendo sbagliata la pronuncia sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'obbligo di astensione del medico, ha proposto un ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha rimandato i documenti in Corte d'Appello.

Secondo i giudici è stata determinante la circostanza «indubitabilmente provata» relativa alla consultazione di un altro medico prima dell’affidamento dell’incarico alla moglie.

Quel Del Grosso che già i giudici di primo grado avevano individuato. Dopo il rifiuto Ricchi chiama la moglie «evidentemente dando seguito al criterio dell'anzianità che non è nemmeno normativamente previsto», si legge nell’ultima sentenza.

Per questo motivo secondo i giudici appare «difficilmente sostenibile il perseguimento esclusivo da parte dell'imputato di favorire la moglie».

Dunque l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato».

Alessandra Lotti